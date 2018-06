પૂજા-પાઠના નામે કરોડો રૂપિયા ભેગા કરીને ભાગી ગઈ 'ગુરુ મા'

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના ખજુરી ખાસ વિસ્તારમાં પૂજા-પાઠ અને ધાર્મિક યાત્રાના નામે લોકો પાસેથી ભેગા કરેલા કરોડો રૂપિયાની છેતરપીંડિની ઘટના સામે આવી છે. અહીં પુષ્પા ગોયલ ઉર્ફે ગુરુ મા નામની મહિલાએ સમજી વીચારીને કરેલા કાવતરાં અંતર્ગત લોકો પાસેથી કરોડો રૂપિયા ભેગા કરીને અચાનક ભાગી ગઈ છે. હવે દરેક પીડિત પોલીસ સ્ટેશન જઈને મદદ માગી રહ્યા છે. અમુક પીડિતોએ પોલીસ સ્ટેશનની સામે વિરોધ-પ્રદર્શન પણ કર્યા છે. હકીકતમાં પુષ્પા ગોયલ ઉર્ફે ગુરુ મા ઘણાં વર્ષોથી દયાલપુર વિસ્તારમાં ભાડે મકાનમાં રહેતી હતી. હવે અચાનક ગુરુ મા હજારો ભક્તોના કરોડો રૂપિયા લઈને ગાયબ થઈ ગઈ છે અને લોકો પોલીસ સ્ટેશનના આંટા મારી રહ્યા છે. ત્યારપછી એક અગ્રણી પોલીસ ઓફિસરે હસ્તક્ષેપ કર્યા પછી પોલીસે ગુરુ મા અને યમુના વિહારમાં દેવેન્દ્ર ગુર્જર સહિત પાંચ લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે. પીડિતોએ જણાવ્યું કે, ગુરુ મા તેમને પૂજા પાઠ માટે ધાર્મિક યાત્રાઓ ઉપર પણ લઈ જતા હતા. તેઓ કહેતા હતા કે, તે અમારી મુશ્કેલીઓ દૂર કરી દેશે. લોકોએ ગુરુ મા ઉપર એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે તે પ્રસાદ અને કોલ્ડ્રિંકમાં કંઈક ભેળવીને આપતી હતી અને કહેતી હતી કે, આ પ્રસાદ ખાવાથી તમારા કષ્ટ દૂર થઈ જશે. પ્રસાદ ખાધા પછી બધા તેમના વશમાં આવી જતા હતા અને પછી તેમને કઈ ભાન નહતું રહેતું. તેમનો આપેલો પ્રસાદ ખાધા પછી ગુરુ મા તેમને વધારે સારી લાગતી હતી. તે જે કહેતી હતી બધા લોકો એ જ કરતા હતા. સંતોષ નામની એક પીડિતે જણાવ્યું કે, તે પરિવાર સાથે નહેરુ વિહાર વિસ્તારમાં રહેતી હતી. દેવેન્દ્ર ગુર્જર જે પોતાની જાતને ગુરુ માનો પતિ ગણાવતો હતો તેણે સંતોષને જીવથી મારવાની ધમકી આપી હતી. પીડિત સંતોષ ઘણાં સમયથી ગુરુ માના ત્યાં આવતી જતી હતી. ગુરુ મા પાસે હજારો લોકો તેમની મુશ્કેલી લઈને આવતા હતા. ગુરુ મા તેમના અન્ય ચાર સાથીઓ સાથે મળીને આસ્થાના નામે લોકોને છેતરતા હતા. અન્ય એક પીડિતાએ જણાવ્યું કે, પુષ્પા એટલે કે ગુરુ મા તેમની પાસે આવનાર પીડિતની આર્થિક સ્થિતિની તપાસ કરતી હતી. તે હિસાબથી જ તે ભવિષ્યનું પ્લાનિંગ કરતી હતી. પૂજા પાઠ દરમિયાન અથવા અંગત મુલાકાત દરમિયાન તે વ્યક્તિની આર્થિક સ્થિતિનો અંદાજ મેળવી લેતી હતી. અને કહેતી કે જરૂર પડે તમને તમારા પૈસા પાછા પણ મળી જશે. જ્યારે પુષ્પા ગોયલ ઉર્ફે ગુરુ માને લાગ્યું કે હવે લોકોના પૈસા પરત કરવાનો સમય આવી ગયો છે અને લોકો પ્રેશર કરી રહ્યા છે ત્યારે તે અચાનક તેના ઘરેથી ગાયબ થઈ ગઈ હતી. પૈસા ડુબતાં જોઈને લોકોએ ખજૂરી ખાસ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ પણ કરી હતી. કાર્યવાહી ન થતા લોકોએ ઉચ્ચ અધિકારીને પણ ફરિયાદ કરી હતી. લોકોએ આરોપ લગાવ્યો છે કે, ગુરુ મા એ તેમના ભક્તો પાસેથી અંદાજે રૂ. 3 કરોડ જેવા પડાવીને ફરાર થઈ ગઈ છે. આ પણ વાંચો: હેલિકોપ્ટરમાં વહુને વિદાય કરાવનાર આ માણસ ભરે છે માત્ર રૂ. 6 હજાર ટેક્સ, ITની છે નજર

