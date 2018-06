HCએ દિલ્હી સરકારને કહ્યું- કોઈની ઓફિસમાં ધરણા કરવા ન ઘૂસી શકો

નવી દિલ્હી: આઈએએસ ઓફિસરોની હતડાળ પૂરી કરાવવાની માગણી માટે ઉપરાજ્યપાલની ઓફિસમાં ધરણા પર બેઠેલા વિરુદ્ધ ે સોમવારે હાઈકોર્ટમાં અરજી કરી હતી. ભાજપના ધારાસભ્ય વિજેંદર ગુપ્તાએ તેમની અરજીમાં હડતાલ પુરી કરાવવાની માગણી કરી હતી. આ વિશે હાઈકોર્ટે દિલ્હી સરકારને કહ્યું કે, તમે કોઈની ઓફિસમાં આ રીતે ઘૂસીને ધરણા ન કરી શકો. કોઈએ આ પ્રકારના ધરણાને મંજૂરી આપી નથી. આ વિશે આગામી સુનાવણી 22 જૂને થવાની છે. દિલ્હી સરકારે કહ્યું- ધરણા વ્યક્તિગત નિર્ણય છે

- દિલ્હી સરકારના વકીલ: આઈએએસ ઓફિસરોએ રવિવારે સ્વીકાર્યું કે તેઓ મંત્રાલય દ્વારા બોલાવવામાં આવેલી માં સામેલ નથી થતા.

- હાઈકોર્ટ: શું તમે એવું વિચારો છો કે, તમે ધરણા પર છો? તમને આ પ્રકારે ધરણા કરવાની મંજૂરી કોણે આપી?

- દિલ્હી સરકારના વકીલ: આ વ્યક્તિગત નિર્ણય હોય છે.

- હાઈકોર્ટ: શું તે બંધારણીય છે? JDUએ પણ કેજરીવાલને આપ્યું સમર્થન

- જેડીયુના પ્રવક્તા પવન કુમારે સોમવારે કહ્યું કે, સીએસ સાથે ખરાબ વ્યવહાર પછી અરવિંદ કેજરીવાલે વિશ્વાસ અપાવ્યો કે હવે આવું નહીં થાય તો પછી ઓફિસરોએ તુરંત તેમના કામ પર પરત ફરી જવું જોઈએ. જે અધિકારી પસંદ કરેલી સરકારને સહયોગ ન કરે તો કદાચ તેમને તાત્કાલિક રાજકીય ફાયદો મળી શકે છે પરંતુ આ આપણાં લોકતંત્ર વિરુદ્ધ છે. તેમણે દિલ્હીના લોકો માટે અરવિંદ કેજરીવાલ સાથે મળીને કામ કરવું જોઈએ. ચાર મુખ્યમંત્રીઓ AAPને આપ્યું સમર્થન

આંધ્રપ્રદેશના મુખ્યમંત્રી ચંદ્રાબાબુ નાયડૂ, બંગાળના મુખ્યમંત્રી મતા બેનરજી, કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી એચડી કુમારસ્વામી અને કેરળના મુખ્યમંત્રી પી. વિજયને શનિવારે કેજરીવાલના સમર્થનમાં પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી હતી. ત્યારપછી નીતિ આયોગની બેઠકમાં વડાપ્રધાન સાથે આ મુદ્દા પર ચર્ચા પણ કરી હતી અને ઝડપથી આ ગતિરોધ પુરો થાય તે માટે હસ્તક્ષેપ કરવાની વાત પણ કરી હતી.

