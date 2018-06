આધારને PAN સાથે લિંક કરવાનો આજે છેલ્લો દિવસ, નહીં કરો તો ફસાશે રિટર્ન

નવી દિલ્હી: આજે ને પેન કાર્ડ સાથે લિંક કરવાનો છે. આધારને પેન સાથે લિંક કરવાની 30 જૂન એટલે કે આજે છેલ્લી તારીખ છે. જો આજે આધાર કાર્ડને પેન સાથે લિંક કરવામાં નહીં આવે તો કરદાતાનું પેન કાર્ડ રદ પણ થઈ શકે છે અને આગામી સમયમાં તમને ઓનલાઈન ટેક્સ ભરવામાં પણ તકલીફ થઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારે આધાર કાર્ડને પેન સાથે લિંક કરવું ફરજિયાત કરી દીધું છે. આધાર કાર્ડને પેન કાર્ડ સાથે લિંક નહીં કરો તો શું મુશ્કેલી થશે?

- ઓનલાઈન ITR ફાઈલ નહીં કરી શકો

- તમારો ટેક્સ રિફંડ ફસાઈ શકે છે ડેડલાઈન પછી રદ થઈ જશે પેન કાર્ડ

ગયા વર્ષે સરકારે કરદાતાને આવકવેરા વિભાગે રિર્ટન ભરવા માટે આધાર કાર્ડને પેન સાથે લિંક કરવા કહ્યું હતું. જોકે ત્યારપછી તેની ડેડલાઈન વધારી દેવામાં આવી છે. માર્ચ 2018 સુધી પેન-આધારને જોડવાની છેલ્લી તારીખ નક્કી કરવામાં આવી હતી પરંતુ સુપ્રીમ કોર્ટમાં આધાર કાર્ડની સુનાવણીના કારણે આ તારીખ લંબાવી દેવામાં આવી હતી. હવે 30 જૂન તેની છેલ્લી ડેડલાઈન રાખવામાં આવી છે. જો કરદાતા આધાર સાથે પેન કાર્ડ લિંક નહીં કરી શકે તો તેનું પેન કાર્ડ પણ રદ કરી દેવામાં આવશે. થોડા સમય પહેલાં સરકારે જણાવ્યું હતું કે, અંદાજે 30 કરોડ પેન કાર્ડ ધારકોમાંથી અંદાજે 25 ટકા લોકોએ આધાર કાર્ડને પેન કાર્ડ સાથે લિંક કરી દીધા છે. તેમાંથી 3 કરોડ પેન ગયા વર્ષે જ આધાર સાથે લિંક કરી દેવામાં આવ્યા હતા. આ રીતે આધાર કાર્ડને પેન સાથે કરી શકો છો લિંક

- સૌથી પહેલા તમારે આવકવેરા વિભાગની ઈ-ફાઈલિંગ વેબસાઈટ www.incometaxindiaefiling.gov.in પર જઈને ક્લિક કરવું પડશે.

- વેબસાઈટ પર જઈને લોગ-ઈન કર્યા પછી તમને સાઈડમાં એક લાલ રંગની ક્લિક દેખાશે. તેના પર 'લિંક આધાર' એવું લખેલુ હશે.

- જો તમારું એકાઉન્ટ નહીં બન્યું હોય તો પહેલાં તમારે તેમાં રજિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. એકાઉન્ટ બનાવ્યા પછી તમારી સામે એક નવુ પેજ ખુલશે.

- આ એકાઉન્ટમાં લોગ ઈન કર્યા પછી ઉપર દેખાતી પ્રોફાઈલ સેટિંગને ખોલીમાં તેમાં આધાર કાર્ડ લિંક કરવાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરો.

- ઓપ્શન ખૂલ્યા પછી તમને આપવામાં આવેલા સેક્શનમાં આધાર નંબર અને કેપ્ચર કોડ ભરવાનો રહેશે. તે ભર્યા પછી તમારો પેન અને આધાર કાર્ડ લિંક થઈ જશે. એક SMS દ્વારા પણ કરી શકો છો લિંક

- જો તમને વેબસાઈડમાં આધાર અને પેન લિંક કરવામાં મુશ્કેલી થઈ રહી છે તો પરે થવાની કોઈ જરૂર નથી. તમે એક એસએમએસ દ્વારા પણ આધારને પેન સાથે લિંક કરી શકો છે. ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગના જણાવ્યા પ્રમાણે 567678 અથવા 56161 પર એસએમએસ મોકલીને પણ પણ તમે આધારને પેન સાથે લિંક કરી શકો છો. આ પણ વાંચો: બેન્ક મેનેજરે લોનના બદલે ખેડૂતની પત્ની સાથે કરી ગંદી ડિમાન્ડ, વાત મનાવવા પ્યૂનને મોકલ્યો ઘરે

Deadline For Aadhaar to PAN Linking Ends Today, CBDT extended deadline of Aadhaar to PAN Linking to June 30. CBDT had extended the deadline of Aadhaar to PAN Linking to June 30. The government has now made quoting of Aadhaar compulsory for filing income tax returns (ITRs) as well as obtaining new PAN cards. આજે આધાર કાર્ડને પેન કાર્ડ સાથે લિંક કરવાનો છેલ્લો દિવસ છે.