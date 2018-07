દીકરીએ શહીદ પિતાના લખેલા પત્રો વાંચી તેમના પર લખ્યું પુસ્તક, કહ્યું- લાગ્યું જાણે પપ્પાને મળી

હૈદરાબાદ: મેજર પદ્મપની આચાર્ય 1999માં માં શહીદ થઇ ગયા હતા. તે સમયે તેમની પત્ની ચારૂલતા પ્રેગનન્ટ હતી. મેજરની શહાદત પછી દીકરી અપરાજિતાનો જન્મ થયો. અપરાજિતા પિતાને ક્યારેય જોઇ તો નહોતી શકી, પરંતુ માતા અને દાદા પાસેથી પિતાની બહાદુરીના કિસ્સાઓ સાંભળતી રહી. અપરાજિતા મોટી થઇ તો તેણે કેટલાંક પત્રો વાંચ્યા, જે ક્યારેક તેના પિતાએ લખ્યા હતા. પત્રો એટલાં જીવંત હતા કે તે વાંચીને અપરાજિતાને લાગ્યું કે જાણે તે પોતાના પપ્પાને મળી. તે દુનિયાને પોતાના પપ્પા સાથે મેળવવા માંગતી હતી. એટલે અપરાજિતાએ પોતાના પપ્પા પર એક પુસ્તક લખ્યું છે. શું છે પુસ્તકમાં? - શહીદ પદ્મપની આજે જીવતા હોત તો તેમનો 50મો જન્મદિવસ ઊજવતાં હોત. આ વર્ષ ખાસ છે, એટલે જાન્યુઆરીમાં અપરાજિતાએ નિર્ણય કર્યો કે તે આ જ વર્ષે પપ્પા પર પુસ્તક લખશે. - લૉની વિદ્યાર્થિની અપરાજિતા એપ્રિલ વેકેશનમાં ઘરે આવી અને દોઢ મહિનામાં પુસ્તક પૂરું કરી લીધું. પુસ્તકનું નામ રાખ્યું- 'અવર બબલૂ- ધ હીરો ઑફ દ્રાસ (મેજર પદ્મપની આચાર્ય- મહાવીર ચક્ર)'. પુસ્તકમાં શહીદ મેજરના બાળપણથી લઇને શહાદત સુધીની વાતો છે.

- ફોટો દ્વારા તેમના કિસ્સાઓ શેર કર્યા છે. મેજરના મિત્રોએ પણ તેમની સાથે સંકળાયેલા અનુભવો લખ્યા છે. પરંતુ, અપરાજિતા માટે સૌથી ખાસ તો એક પત્ર છે, જે મેજર આચાર્યએ શહાદતના કેટલાક દિવસો પહેલા લખ્યો હતો.

- આ પક્ષત્રમાં તેઓ પોતાની પત્નીને તેમના આવનારા બાળક વિશે પૂછી રહ્યા છે. આ પત્રમાં મેજર પોતાના થનાર બાળકને લાડમાં મોગલી કહીને બોલાવે છે. પત્નીને પણ કહે છે- 'ધ્યાન રાખજે.' આ કદાચ તેમણે લખેલો છેલ્લો પત્ર હતો. આ પણ વાંચો: ભાઈને ફોન પર કહ્યું, 'માનું ધ્યાન રાખજે, હું જલદી જ આવીશ'- આવ્યો શહીદ થઈને એક ગેલેરી પણ તૈયાર કરી - અપરાજિતા જણાવે છે- 'ઘણીવાર જોયું કે શહીદોના પરિવારજનો તેમના વિશે ઘણી વાતો જણાવે છે પરંતુ મારા પપ્પા વિશે મેં બહુ ઓછું કહેવા અને સાંભળવામાં આવ્યું હતું.' - 'પરિવારે 19 વર્ષ દુઃખ સહન કરવામાં અને મને મોટી કરવામાં જ પસાર કર્યા એટલે મારે પપ્પા વિશે લોકોને જણાવવું હતું.'

- અપરાજિતાએ આ જ વર્ષે ઘરમાં પપ્પાની એક ગેલેરી પણ તૈયાર કરી છે. તેમાં શહીદ મેજરનો યુનિફોર્મ, મેડલ્સ, કેપ, સેરિમોનિયલ, નેમટેગ, તેમનું ફેવરિટ માઉથ ઓર્ગન અને ઘડિયાળ પણ છે. મિત્રોને પપ્પાના પત્રો વાંચીને સંભળાવતી હતી અપરાજિતા - અપરાજિતા જણાવે છે, "મેં એકવાર મારા મિત્રોને પપ્પાનો એક પત્ર વાંચી સંભળાવ્યો. પપ્પા એટલું સારું લખતા હતા કે વાંચીને લાગે છે કે બધું અમારી આંખોની સામે જ ચાલી રહ્યું છે. મારા મિત્રોને પણ પત્ર ઘણો પસંદ આવ્યો. તેઓ મને તેમના બીજા પત્રો વાંચી સંભળાવવાનું કહેતા હતા. હું પપ્પાની આ જ વાતોને દુનિયા સામે લાવવા માંગતી હતી. કારગિલ એવું પહેલું યુદ્ધ હતું, જેને લોકોએ ઘરોમાં બેસીને ટીવી પર જોયું. પરંતુ અમારી જનરેશનના બાળકો હજુપણ તેના વિશે વધુ નથી જાણતા. આ પુસ્તક દ્વારા લોકોને કારગિલ વિશે જાણવામાં પણ મદદ મળશે."

