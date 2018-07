બિહાર: પૂત્રવધૂ પર કોલ્ડડ્રિંકમાં ઝેર નાખી આખા પરિવારને મારી નાખવાનો સાસરિયાંઓનો આરોપ

મુઝફ્ફરપુર (બિહાર): હજુ તો ગઇ 25 જૂનના રોજ યુવતીના લગ્ન થયા હતા અને તે દિલ્હીથી તેના સાસરે આવી હતી. લગ્નના 10 દિવસ પછી ગુરૂવારે પતિને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં આઇસીયુમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો. નવપરિણીત વહુ પર સાસરીવાળાઓને કોલ્ડડ્રિંકમાં ઝેર ભેળવીને આપવાનો આરોપ લાગ્યો છે. સાસુનું કહેવું છે કે વહુ દિલ્હીથી પ્રેમીને પણ સાથે લાવી હતી, જેને ભાઈ બનાવીને ઘરમાં રાખ્યો હતો. તેને લઇને બુધવારે પતિ-પત્નીમાં ઝઘડો થયો. ત્યારબાદ વહુએ પ્રેમી સાથે મળીને પતિ સહિત ઘરના તમામ સભ્યોને કોલ્ડડ્રિંકમાં ઝેર નાખીને પીવડાવી દીધું. આખા પરિવારને મારી નાખવાનું હતું કાવતરું - સાસુએ કહ્યું, "દીકરો જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે, જ્યારે ઘરના અન્ય લોકો પણ હોસ્પિટલ પહોંચી ગયા છે. આ આખા પરિવારને મારી નાખવાનું કાવતરું હતું." - મિઠનપુરા પોલીસ સ્ટેશનની પોલીસે પૂત્રવધૂ તેમજ તેના પ્રેમીની ગુરૂવારે ધરપકડ કરી લીધી.

- પૂત્રવધૂએ પોતાને નિર્દોષ જણાવતા કહ્યું કે તે જ કોલ્ડડ્રિંક તેણે પણ પીધું હતું. તેને તો કંઇ જ નથી થયું. હકીકતમાં તેનો પતિ બુધવારે રાતે 2 બોટલ બીયર લાવ્યો હતો. તેણે પીને ખાલી બોટલ બારીની બહાર ફેંકી હતી. તેણે પિઝા પણ ખાધો હતો. તેની હાલત બીયર પીવાથી બગડી છે. પોલીસ કોલ્ડડ્રિંક તેમજ બીયરની બોટલ્સ સહિત ખાલી ગ્લાસની પણ તપાસ કરાવે.

- બંને તરફથી અલગ-અલગ કારણો જણાવ્યા પછી પણ ન તો કોલ્ડડ્રિંક અને ન તો બીયરની બોટલ જપ્ત કરવામાં આવી. કોલ્ડડ્રિંકમાં જો ઝેર મળ્યું હતું તો તપાસનો રિપોર્ટ કોર્ટમાં સજા માટે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. બીજી બાજુ બીયરની બોટલ્સ પણ તપાસ માટેનો મુખ્ય મુદ્દો છે. ઘરના લોકોના હોસ્પિટલ ગયા પછી પ્રેમી સાથે ભાગવાની તૈયારીમાં હતી વહુ - એફઆઇઆરમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોલ્ડડ્રિંક પીવાથી નવપરિણીતાના પતિ, સસરા અને દિયરની તબિયત ખરાબ થઇ ગઇ. પરિવારજનો બેભાન હાલતમાં તેમને હોસ્પિટલ લઇ ગયા. ઘર ખાલી જોઇને તે પ્રેમી સાથે ભાગવા માટે સામાન પેક કરવા લાગી. પરંતુ, મહોલ્લાના લોકો ભેગા થઇ ગયા અને તેમણે વહુ અને તેના પ્રેમીને માર્યા પણ ખરા. આ પણ વાંચો: માની ડેડબોડિ સાથે 5 મહિના રહ્યા દીકરો-વહુ, બેડ પર મળ્યું હાડપિંજર સસરાએ કહ્યું- પ્રેમપ્રસંગ વિશે જાણતા હોત તો ક્યારેય દીકરાના લગ્ન ન કરત - બીએમપીના રિટાયર્ડ હવાલદાર મિઠનપુરામાં મકાન બનાવીને સપરિવાર અહીંયા રહે છે. તેમણે દીકરાના લગ્ન આરાની એક યુવતી સાથે કર્યા. જણાવ્યું કે વહુનો આખો પરિવાર દિલ્હીના બાદલી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારમાં રહે છે. વહુ ત્યાંથી જ 12મું ધોરણ પાસ છે. જો પહેલેથી તેના પ્રેમપ્રસંગ વિશે જાણ હોત તો ક્યારેય દીકરાના લગ્ન તેન સાથે ન કરાવત. વહુ બોલી- સગાઇ પછી જ પતિને પ્રેમપ્રસંગ વિશે જણાવી દીધું હતું - નવપરિણીત વહુએ જણાવ્યું કે સગાઇ પછી જ પતિને જણાવી દીધું હતું કે તે તેની સાથે લગ્ન કરવા નથી માંગતી. તે 6 વર્ષોથી દિલ્હીના સન્નીને પ્રેમ કરે છે. પિયરવાળાઓ પણ તે વિશે જાણતા હતા પરંતુ જબરદસ્તી લગ્ન કરાવી દીધા. તેણે વોટ્સએપ પર પતિને મોકલેલા મેસેજ અને એક પત્ર પણ પોલીસને બતાવ્યો જેમાં લગ્ન નહીં થવા પર પતિએ આત્મહત્યાની ધમકી આપી હતી. આરોપી મહિલા તેમજ તેના પ્રેમીની થઇ ધરપકડ - એસએસપી હરપ્રીત કૌર જણાવે છે કે કોલ્ડડ્રિંકમાં ઝેર ભેળવીને પતિની હત્યાનું કાવતરું ઘડવાના આરોપમાં યુવતી અને તેના પ્રેમીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. કોલ્ડડ્રિંક તેમજ બોટલની જપ્તી મહત્વપૂર્ણ છે. જો તે જપ્ત કરવામાં નથી આવ્યા તો આ બેદરકારી છે. આ માટે મિઠનપુરા પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જને નિર્દેશ આપવામાં આવશે.

