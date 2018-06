આરોપી દાતી મહારાજ આજે ક્રાઇમ બ્રાંચ સામે થશે હાજર, થઇ શકે ધરપકડ

નવી દિલ્હી: પોતાની શિષ્યા સાથે દુષ્કર્મના આરોપી દાતી મહારાજની સોમવારે ચાણક્યપુરી સ્થિત ક્રાઇમ બ્રાંચની ઓફિસમાં પૂછપરછ થવાની છે. તેની ધરપકડ પણ શક્ય છે. જોકે, તે તપાસમાં સામેલ થશે કે નહીં તેના પર સસ્પેન્સ બનેલું છે. ક્રાઇમ બ્રાંચના એક ઓફિસરના જણાવ્યા પ્રમાણે, જો તે તપાસમાં સામેલ ન થયો તો તેની મુશ્કેલીઓ વધી શકે છે. જોકે, આગળની કાર્યવાહી ત્યારે જ થશે જ્યારે કેસ સાથે સંકળાયેલા પર્યાપ્ત સાક્ષીઓ હશે. ક્રાઇમ બ્રાંચની એક ટીમ ગત દિવસોમાં દાતીના દિલ્હી અને રાજસ્થાનના પાલી સ્થિત આશ્રમોની ચકાસણી કરી ચૂકી છે. દાતી હાલ ફરાર છે. તેણે પૂછપરછ માટે સોમવાર સુધીનો સમય માંગ્યો હતો. ક્રાઇમ બ્રાંચની ટીમ પહોંચી પાલી સ્થિત આશ્રમ દિલ્હી ક્રાઇમ બ્રાંચની એક ટીમ શનિવારે પીડિતાની સાથે રાજસ્થાનના પાલી સ્થિત દાતી મહારાજના આલાવાસ આશ્રમ પહોંચી હતી. દિવસભર ચેકિંગ કરવામાં આવ્યું. મહારાજ અહીંથી બે દિવસ પહેલા જ ફરાર થઈ ગયો હતો. પીડિતાએ પોલીસને આશ્રમના એ રૂમો બતાવ્યા હતા જ્યાં તેની સાથે જબરદસ્તી કરવામાં આવી હતી. પીડિતાએ દાતી ઉપરાંત તેની માતા શ્રદ્ધા, અનિલકુમાર, અર્જુન, અશોક અને નીમા વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ નોંધાવી છે. દાતીનું બાળપણ અભાવોમાં વીત્યું હતું, ઢોલક વગાડતા હતા પિતા - દાતીનો જન્મ 10 જુલાઈ, 1950ના રોજ પાલીના આલાવાસ ગામમાં થયો હતો. નામ હતું મહારાજ. પિતા દેવારામ મેઘવાલ ઢોલક વગાડીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા હતા. - મહારાજના જન્મના 4 મહિના પછી જ માનું મોત થઇ ગયું હતું. થોડાંક વર્ષો પછી પિતા પણ ચાલ્યા ગયા. મહારાજ ગામના એક વ્યક્તિ સાથે દિલ્હી આવ્યો અને ચાની દુકાનમાં કામ કરવા લાગ્યો.

- આ દરમિયાન તેણે કેટરિંગ શરૂ કર્યું અને તે ધંધો ચાલી નીકળ્યો. મહારાજે 1996 સુધી દિલ્હીમાં આ જ કામ કર્યું. કેટરિંગના ધંધા દરમિયાન મહારાજનો સંપર્ક ભવિષ્યફળ જોનારા રાજસ્થાનના એક વ્યક્તિ સાથે થયો.

- મહારાજે તેને ગુરૂ બનાવ્યો અને જ્યોતિષ શીખવા લાગ્યો. દિલ્હીની કૈલાશ કોલોનીમાં પહેલા જ્યોતિષ સેન્ટર ખોલ્યું. નામ બદલ્યું અને દાતી મહારાજ રાખી લીધું. દાતીએ એક નામી વ્યક્તિ માટે ભવિષ્યવાણી કરી જે સાચી સાબિત થઇ. તેનાથી ખુશ થઇને તે વ્યક્તિએ દાતીને દિલ્હીમાં ફતેહપુર બેરીમાં પોતાનું પુરાતન મંદિર દાન કર્યું.

- અહીંયા મહારાજે શનિધામ મંદિરની સ્થાપના કરી. ત્યારબાદ દાતીનું નસીબ ચમકી ઉઠ્યું. ઘણી ટીવી ચેનલો પર દાતીનો જ્યોતિષ પ્રોગ્રામ ચાલવા લાગ્યો, જેના પછી તેની ઓળખ અનેક મોટા નેતાઓ અને ઉદ્યોગપતિઓ સાથે થઈ.

Click here to read that Dati Maharaj to present in front of crime branch today ane he may be arrested.