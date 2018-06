કાર એક્સિડેન્ટમાં ગાયનું મોત, યુવકે પ્રાયશ્ચિત માટે પરંપરા પ્રમાણે એક ગરીબ દીકરીના કરાવ્યા લગ્ન

વિદિશા (એમપી): કારની ટક્કરથી થયેલી ગાયની મોતનો દોષ દૂર કરવા માટે સરપંચના પુત્રએ બંઝારા સમુદાયની દીકરીનું કન્યાદાન કર્યું. 15 દિવસ પહેલાં થયેલી ગાયના મોત પછી બલવીરે અલાહાબાદમાં ગંગા પૂજન પણ કર્યું હતું. લગ્નના કાર્ડ પણ છપાવ્યાં અને જાનનું સ્વાગત પણ કર્યું - વિદિશાના બરખેડી ગામના સરપંચ ગૌરાબાઈના પુત્રની કારની ટક્કરથી 7 જૂને એક ગાયનું મોત થઈ ગયું હતું. મામલો સિરોંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયો છે. ઘટનાનો જવાબદાર બલવીરને જ માનવામાં આવે છે. ગામની પરંપરા મુજબ બલવીર અને તેમના પરિવાર તેમજ ગામવાસીઓને સામાજિક બહિષ્કાર સહન કરવો પડત. - પરંપરાની જાણકારી બલવીરને હતી. આ કારણે ઘટનાના ત્રીજા દિવસે તે પરિવારના ત્રણ અન્ય સભ્યો સાથે ગંગા પૂજા કરવા ગયો. ત્યાંથી આવ્યાં બાદ તેણે ગામની જ બંઝારા સમુદાયની દીકરીના લગ્ન કરાવવાનો નિર્ણય કર્યો.

- બલવીરે તેના લગ્નનો પૂરો ખર્ચ ઉઠાવ્યો હતો. લગ્નના કાર્ડ છપાવ્યાં અને વ્હેંચ્યા પણ હતા. શુક્રવારે મંડપની વિધિ પછી તેને શનિવારે જાનનું સ્વાગત પણ કર્યું હતું. આ પણ વાંચો: 1 દિવસમાં 60 લિટર દૂધ આપે છે આ ગાય, મળ્યો છે નેશનલ એવોર્ડ 'નહીં તો ગાયની મોતનો દોષ સમગ્ર ગામવાસીઓને ભોગવવો પડત' - કાકા તુફાનસિંહ યાદવે જણાવ્યું કે, "ગાયના મોતને ગામમાં મોટો દોષ માનવામાં આવે છે. આ દોષને લઈને માત્ર મારા પરિવારને જ નહીં પરંતુ સમગ્ર ગામના લોકોને સહન કરવું પડત. જ્યાં સુધી અમારા પરિવારના કોઈ કન્યાના લગ્ન ન કરાવવામાં આવે, ત્યાં સુધી ગામમાં કોઈની જાન નથી આવતી કે જતી. પન્નાલાલાની દીકરી વિવાહ કરાવીને અમે આ દોષમાંથી મુક્તિ મેળવી છે." - બલવીરે જણાવ્યું, "અમે લોકોએ મળીને પન્નાલાલની દીકરીના વિવાહનો નિર્ણય કર્યો. આનાથી ન તો માત્ર ગામ પર લાગેલું કલંક ગયું પરંતુ ગરીબની દીકરીના લગ્ન પણ થઈ ગયા. હવે હરિબાઈ અમારી પણ દીકરી છે. અમે જાનના ખાનપાનની સાથે સાથે તમામ પ્રકારના ઉપહાર પણ આપ્યાં. એક મોટર સાયકલ પણ આપી. વિવાહ પર લગભગ દોઢ લાખ રૂપિયા ખર્ચ થયા."

