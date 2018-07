બહેન સાથે વાત કરતો હતો તે પસંદ નહતું, ફઈના દીકરાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો

હરિયાણા: હરિયાણાના જિંદમાં શંકાના પગલે એક ભાઈએ બીજા ભાઈની હત્યા કરી દીધી છે. અહીં ભિવાની રોડ પર આવેલી બુઢા બાબા બસ્તીમાં 35 વર્ષના કુલદીપ સિંહને તેના મામા-માસીના ભાઈઓએ ઢોર માર માર્યો, તેના પર ઈંટથી હુમલો કર્યો અને અંતે તેનું ગળુ દબાવીને તેની હત્યા કરી દીધી હતી. હત્યા પછી ચારેય આરોપી ભાઈઓએ કુલદીપની લાશને એક ગરનાળામાં ફેંકી દેવાનું નક્કી કર્યું હતું પરંતુ તે પહેલાં જ પોલીસે ચારેય આરોપીઓને લાશ સાથે પકડી પાડ્યા હતા. પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે આડા સંબંધોના શકમાં ચાયેર ભાઈઓએ ભેગા મળીને કુલદીપની હત્યા કરી હતી. ફઈના છોકરાનું ઘરે આવવાનું પસંદ નહતું

વિકાસ ઉર્ફે વિક્કીને તેનો ફઈનો દીકરો કુલદીપ ઘરે આવતો તે પસંદ નહતું. તેથી તેણે અન્ય ભાઈઓ અને મિત્રની સાથે મળીને કુલદીપની હત્યા કરી દીધી છે. હાલ પોલીસ ઘટનાની તપાસ કરી રહી છે. પૂછપરછમાં મુખ્ય આરોપી વિક્કીએ જણાવ્યું કે, કુલદીપ તેના ફઈનો છોકરો હતો, પરંતુ તે તેની બહેન સાથે ચેડા કરતો હતો. તે મને પસંદ નહતું એટલે મે તેની હત્યા કરી દીધી. આરોપીઓની ઓળખ કરીને વિકાસ નગરમાં રહેતા વિકાસ ઉર્ફે વિક્કી. તેનો ભાઈ મનમોહન, બડાલા ગામમાં રહેતા સોનુની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. પોલીસ તેમની પણ પૂછપરછ કરી રહી છે. લાશ લઈને જતી વખતે જ પકડાઈ ગયા આરોપીઓ

- પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે મંગળવારે મોડી રાતે ચાર લોકો એક લાશ લઈને હાંસી નહેરની બાજુમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. તે દરમિયાન ચારેય આરોપી પાસે લાશ જોઈને તેમણે આરોપીનો પીછો કર્યો હતો. થોડા દૂર ગયા પછી આરોપીઓ લાશને નહેરમાં નાખી રહ્યા હતા, પરંતુ પીછો કરી રહેલા યુવક પર તેમની નજર પડી ગઈ હતી. તેથી તે લોકો ગભરાઈ ગયા અને લાશને લઈને આગળ ચાલવા લાગ્યા હતા. પીછો કરતા યુવકે આ વિશે પોલીસને જાણ કરી હતી. પોલીસે ઘટના સ્થળે પહોંચીને ચાર લોકોની ધરપકડ કરી લીધી હતી. વિક્કી-કુલદીપનો આ પહેલાં પણ થઈ ચૂક્યો હતો ઝઘડો

મૃતક કુલદીપ અને પિતા રામચંદ્રએ જણાવ્યું કે, કુલદીપ વિક્કીના ઘરે જતો હતો તે તેને પસંદ નહતું. આ વિશે ઘણી વખત બંનેના ઝઘડા પણ થઈ ચૂક્યા હતા. અમને નહતી ખબર કે વિવાદ આટલી હદ સુધી પહોંચી જશે કે, વિક્કી મારા દીકરાની હત્યા કરી દેશે. પોલીસ પૂછપરછમાં આરોપીઓએ હત્યાની વાત સ્વીકારી લીધી છે. આરોપીઓએ જણાવ્યું કે, તેમણે કુલદીપને ખૂબ માર માર્યો અને પછી ઈંટથી પણ હુમલો કર્યો હતો. અંતે વિક્કીએ કુલદીપનું ગળુ દબાવી દીધું હતું. હત્યા પછી લાશને નહેરમાં નાખવાનો પ્લાન બનાવ્યો હતો. મૃતકના પિતાએ લગાવ્યો આ આરોપ

કુલદીપના પિતા રામચંદ્રએ પોલીસને જણાવ્યું કે, વિક્કી મારી પૂત્રવધુ ઉપર ગંદી નજર નાખતો હતો. તેથી તેણે કુલદીપની હત્યા કરીને પોતાનો રસ્તો ચોખ્ખો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. રામચંદ્રએ જણાવ્યું કે, કુલદીપ મંગળવારે સવારે રોહતક કામથી ગયો હતો. તે ઘરેથી જમીને જ ગયો હતો. મોડી રાત સુધી જ્યારે તે ઘરે ન આવ્યો ત્યારે અમે તેની તપાસ શરૂ કરી. પરંતું તેના કોઈ પુરાવા મળ્યા નહતા. અંતે ખબર પડી કે, તેમના દીકરાની હત્યા કરી દેવામાં આવી છે.

Honour Killing In Haryana, Cousin Brother Beaten Till Death By Girl Brothers. According to the police, Kuldeep has been assassinated due to suspicion of illegal relations.