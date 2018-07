એરસેલ મેક્સિસ કેસ: પી. ચિદમ્બરમ, કાર્તિના વચગાળાના જામીન 7 ઓગસ્ટ સુધી લંબાયા

નવી દિલ્હી: એરસેલ મેક્સિસ કેસમાં દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે અને ના ઇન્ટરિમ પ્રોટેક્શનને 7 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવી દીધું છે. આ પહેલા કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પી.ચિદમ્બરમની ધરપકડ સામે 10 જૂલાઇ સુધી પ્રોટેક્શન આપ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે પી. ચિદમ્બરમે એરસેલ મેક્સિસ કેસમાં દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં આગોતરા જામીનની અરજી દાખલ કરી હતી. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે આગામી સુનાવણીની તારીખ સુધી પી. ચિદમ્બરમની ધરપકડ સામે પ્રોટેક્શન પણ આપ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે એરસેલ મેક્સિસ ડીલ મામલે 3 એપ્રિલના રોજ ઇડીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં તપાસનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસમાં ના નેતૃત્વવાળી ભૂતપૂર્વ યુપીએ સરકારમાં નાણામંત્રી રહેલા પી. ચિદમ્બરમ પર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. ઇડીએ આ મામલે કોર્ટમાં સીલબંધ રિપોર્ટ દાખલ કર્યો હતો. એરસેલ મેક્સિસ કેસમાં દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે અને ના ઇન્ટરિમ પ્રોટેક્શનને 7 ઓગસ્ટ સુધી લંબાવી દીધું છે. આ પહેલા કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા ભૂતપૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી પી.ચિદમ્બરમની ધરપકડ સામે 10 જૂલાઇ સુધી પ્રોટેક્શન આપ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે પી. ચિદમ્બરમે એરસેલ મેક્સિસ કેસમાં દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટમાં આગોતરા જામીનની અરજી દાખલ કરી હતી. પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે આગામી સુનાવણીની તારીખ સુધી પી. ચિદમ્બરમની ધરપકડ સામે પ્રોટેક્શન પણ આપ્યું હતું. ઉલ્લેખનીય છે કે એરસેલ મેક્સિસ ડીલ મામલે 3 એપ્રિલના રોજ ઇડીએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં તપાસનો સ્ટેટસ રિપોર્ટ દાખલ કર્યો હતો. આ કેસમાં ના નેતૃત્વવાળી ભૂતપૂર્વ યુપીએ સરકારમાં નાણામંત્રી રહેલા પી. ચિદમ્બરમ પર આરોપો લગાવવામાં આવ્યા હતા. ઇડીએ આ મામલે કોર્ટમાં સીલબંધ રિપોર્ટ દાખલ કર્યો હતો.

