કપલને નિર્વસ્ત્ર કરીને આખા ગામમાં ફેરવ્યા, પીડિતાએ કહ્યું- હું કરગરતી રહી, પરંતુ કોઈએ ન સાંભળ્યું

ઉદેપુર: સુખેર વિસ્તારમાં આવેલા ખુર્દ ગામમાં શુક્રવારે એક પ્રેમી કપલને નિર્વસ્ત્ર કરીને આખા ગામમાં ફેરવવામાં આવ્યા હતા. ઘટના દરમિયાન ગ્રામીણ તેમની પાછળ પાછળ ફરતા હતા પરંતુ કોઈએ આ વાતનો વિરોધ નહતો કર્યો. ગામના એક વ્યક્તિએ પોલીસ કોન્સ્ટેબલ સુરેન્દ્રને આ વીડિયો મોકલ્યા પછી સમગ્ર ઘટનાનો ખુલાસો થયો હતો. એસપી રાજેન્દ્ર પ્રસાદ ગોયલે જણાવ્યું કે, પોલીસની ટીમ પ્રેમી કપલને ગામમાંથી સુરક્ષીત રીતે બહાર લઈને આવી છે. આરોપી મહિલાના પતિ તારુ સહિત ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. પહેલા પતિએ મિત્રો સાથે ભેગા મળીને કરી આ હરકત

- એસએચઓ મોતીરામે જણાવ્યું કે, 23 વર્ષની પીડિત મહિલાના પાંચ વર્ષ પહેલાં તારુ નામના યુવક સાથે લગ્ન થયા હતા. તેને એક અઢી વર્ષનો દીકરો પણ છે. ત્યારપછી મહિલા બીજા યુવક માંગીલાલ સાથે રહેવા લાગી હતી. તેનાથી પણ તેને એક વર્ષનો એક દીકરો છે.

- અંદાજે દોઢ વર્ષ પછી મહિલાનું ત્રીજા યુવક રામલાલ સાથે અફેર શરૂ થયું હતું. ત્યારપછી મહિલાએ તેની સાથે લગ્ન કરવાનું નક્કી કર્યું હતું. રામલાલ પણ પરિણીત છે. તેની પત્ની પીયર ગઈ હતી. આ દરમિયાન રામલાલે મહિલાને તેના ઘરે બોલાવી હતી. જોકે મહિલાને એ નહતી ખબર કે ત્યારે તેનો પહેલો પતિ પણ એ જ ગામમાં રહેતો હતો.

- ગુરુવારે રાતે પહેલા પતિ તારુને મહિલાના ત્રીજા પ્રેમી વિશે ખબર પડી ત્યારે તે તેના મિત્રો સાથે રામલાલના ઘરે પહોંચી ગયો અને તેને ઢોર માર માર્યો હતો. ત્યારપછી તારુએ બંનેને નિર્વસ્ત્ર કરીને આખા ગામમાં ફેરવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેના મિત્રોએ વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો. આ ગામમાં 80 ટકા લોકો આદિવાસી અને 20 ટકા લોકો અન્ય જાતીના છે. પીડિતાનું દર્દ

પીડિતાએ જણાવ્યું કે, પહેલા પતિ તારુએ મને અને રામલાલને આખી રાત ઢોર માર માર્યો. સવારે અમને નિર્વસ્ત્ર કરીને અમને આખા ગામમાં ફેરવ્યા હતા. મારી સાસુ શાંતિએ મારા કપડાં ફાડી નાખ્યા. હું તેમની સામે ખૂબ કરગરી પરંતુ તેમણે મારી એક પણ વાત ન સાંભળી. તેમણે મારા બધા જ કપડાં ફાડી નાખ્યા, મારા હાથ દોરડાથી બાંધી દીધા. મારી સાથે રામલાલને પણ ખૂબ માર્યો. અમને નિર્વસ્ત્ર કરીને આખા ગામમાં ફેરવ્યા. મારુ માથુ શરમથી ઝુકી ગયું હતું. મને લાગતુ હતું કે કદાચ કોઈને દયા આવે અને મારા ઉપર એક કપડું નાખી દે. પરંતુ દરેક લોકો તમાશો જોતા હતા. અમુક લોકોએ અમારો વીડિયો પણ બનાવ્યો પરંતુ કોઈ અમારી મદદ કરવા ન આવ્યું.

