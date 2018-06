બાળક ન થતું હોવાથી પત્નીએ નહેરમાં કૂદી કર્યું સુસાઇડ, પતિ કહેતો હતો- મને બાળક નહીં તું જોઇએ

રોપડ (જલંધર): બાળક ન થતું હોવાને કારણે ડિપ્રેશનમાં આવેલી મહિલાએ ભાખડા નહેરમાં શુક્રવારે છલાંગ લગાવીને પોતાની જિંદગી ખતમ કરી લીધી. મળતી માહિતી પ્રમાણે મૃતકા મરતા પહેલા પોતાના પિયરના ઘરે આવી હતી અને એક સુસાઇડ નોટ પણ લખીને ગઇ છે. જેમાં લખ્યું છે કે ડોક્ટરે તેને જણાવી દીધું હતું કે તને ક્યારેય સંતાન નહીં થાય કારણકે ગર્ભાશયમાં કોઇક તકલીફ છે. સુસાઇડ નોટમાં કોઇને પણ મરવા માટે મજબૂર કરવાનો આરોપી જણાવ્યો નથી. પોલીસે પરિવારના સભ્યોએ આપેલા નિવેદનના આધારે મામલો નોંધીને કાર્યવાહી કરી અને મૃતદેહનું પોસ્ટમોર્ટમ કરાવવામાં આવ્યું. આ હતો આખો મામલો - શુક્રવારે પોલીસે ભાખડા નહેરમાંથી એક મૃત મહિલાની લાશ કાઢીને ઓળખ માટે સિવિલ હોસ્પિટલ રોપડની મોર્ચરીમાં રખાવી હતી. તેની ઓળખ હરદીપ કૌર તરીકે થઇ. - મૃતકાના કાકા સુરજીત સિંહે જણાવ્યું કે હરદીપે શુક્રવારે બાકી દિવસોની સરખામણીએ વધુ કામ કર્યું. ત્યારબાદ તે ઘરમાં તમામ સભ્યોને બપોરના સમયે સૂતા જોઇને નહેરમાં છલાંગ લગાવવા માટે નીકળી ગઈ. તેમને તેના મોતની ખબર ફેસબુક દ્વારા મળી.

- ત્યારબાદ તેમણે પોલીસ સ્ટેશન સિંધ ભગવંતપુર પોલીસનો સંપર્ક સાધ્યો અને સિવિલ હોસ્પિટલની મોર્ચરીમાં જઇને શબની ઓળખ કરી. આ પણ વાંચો: પરીક્ષા દરમિયાન ટીચરે કાઢી મૂકી બહાર, યુવતીએ તળાવમાં છલાંગ લગાવી કરી આત્મહત્યા પતિ કહેતો હતો- બાળક ન થાય તો કંઇ નહીં મને ફક્ત તું જોઇએ - મળતી માહિતી પ્રમાણએ મૃતકાના લગ્ન લગભગ 2 વર્ષ પહેલા થયા હતા અને તેનો પતિ વિદેશમાં ટ્રક ચલાવે છે. તેમણે લગ્નના થોડા સમય પછી ચેકઅપ કરાવ્યું તો ડોક્ટરોએ તેમને જણાવ્યું કે હરજીપના ગર્ભાશયમાં કોઇ તકલીફ છે, જેના કારણે હરદીપ ડિપ્રેશનમાં રહેવા લાગી. - તેના પતિ મનદીપે તેને ઘણીવાર કહ્યું કે તું આ ચિંતા છોડી દે, તું મને સહી સલામત જોઇએ પરંતુ તે છતાંપણ તે ન માની અને તેણે આ પગલું ભરી લીધું.

