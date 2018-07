કટોકટી લાદી હોવા છતાંય ઈન્દિરાના યોગદાનને ભૂલી ન શકાય- શિવસેના

મુંબઈ: ના ે કહ્યું છે કે, 1975માં ઈમરજન્સી લગાવી હોવા છતાં ઈન્દિરા ગાંધીના યોગદાનને ભૂલી શકાય તેમ નથી. ઈન્દિરા ગાંધી લોકતંત્રના સમર્થક હતા. તેમણે 1977માં ઈમરજન્સી પૂરી થયા પણ ચૂંટમીની જાહેરાત કરી હતી. 26 જૂને ે મુંબઈમાં 'ઈમરજન્સી: લોકતંત્ર પર પ્રહાર' વિશે એક કાર્યક્રમ રાખ્યો હતો. તેમાં એ કહ્યું હતું કે, ને ખુરશી જવાનો ડર હોય છે એટલે તેઓ દેશમાં ડરનું વાતાવરણ ઊભું કરી રહ્યા છે. તેમના નેતાઓ એવું કહેવાનું શરૂ કરી દે છે કે, દેશ બરબાદ થઈ રહ્યો છે અને અમે જ તેને બચાવી શકીએ તેમ છે. તેમના માટે મૂલ્યો, પરંપરા, દેશ, સંવિધાન કઈ જ મહત્વનું નથી. માત્ર કોંગ્રેસને વખોડવા માટે આપણે આ કાળા દિવસને યાદ નથી કરતા. અમે દેશ અને ભાવી પેઢીને જાગ્રત કરવા માગીએ છીએ. ઈન્દિરા જેવું મહાન યોગદાન કોઈનું નહીં

શિવસેનાના મુખપત્ર સામનાના લેખમાં રાઉતે લખ્યું છે કે, ઈન્દિરા ગાંધીના કામને ભૂલવું તે , જવાહર લાલ નહેરુ, સરદાર પટેલ, રાજેન્દ્ર પ્રસાદ, બીઆર આંબેડકર, બોઝ અને વીર સાવરકરના કામને ભૂલવા જેવા રાજદ્રોહ જેવું છે. ઈન્દિરાએ જે મહાન કામ કર્યા છે તે કોઈ પણ કરી શક્યું નથી. દરેક સરકાર સ્થિતિ પ્રમાણે અમુક વ્યવહારિક નિર્ણય લેતી હોય છે. તે સાચો છે કે ખોટો તે નક્કી કરવાનું કામ કોણ કરશે. કેન્દ્ર સરકારના ઘણાં કાળા દિવસ

રાઉતે લખ્યું છે કે, જે દિવસે ઈન્દિરા ગાંધીએ ઈમરજન્સીની જાહેરાત કરી હતી તેને બ્લેક ડે માનવામાં આવે છે. તો આજના સમયે તો કેન્દ્ર સરકારના ઘણાં કાળા દિવસો છે. જે દિવસે નોટબંધી લાગુ કરવામાં આવી હતી તેને પણ કાળો દિવસ કહેવો જોઈએ. કારણ કે તે દિવસે (8 નવેમ્બર 2016) દેશમાં આર્થિક સંકટ શરૂ થયું હતું. રૂ. 5000-1000ની નોટ બંધ થતા ઘણાં ગરીબોએ તેમની નોકરી ગુમાવી પડી હતી. નાના વેપારીઓને પણ નોટબંધીના કારણે ઘણું નુકસાન સહન કરવું પડ્યું હતું. વડાપ્રધાને કહ્યું હતું કે, નોટબંધીથી કાળું નાણું પાછું આવી જશે પરંતુ તેની જગ્યાએ નોટ બદલવાની લાંબી લાઈનોમાં ઊભા રહીને ઘણાં લોકોના મોત થયા હતા. ઈમરજન્સી અને હાલની સ્થિતિમાં કોઈ ખાસ અંતર નથી

રાઉતે લેખમાં એવું પણ લખ્યું છે કે, ઈમરજન્સી દરમિયાન પ્રેસની આઝાદી ઝીનવી લેવામાં આવી હતી પરંતુ આજની સ્થિતમાં પણ કોઈ ખાસ ફેર નથી. ઈમરજન્સી દરમિયાન બીજેપીના નેતા લાલ કૃષ્ણ અડવાણીને જેલમાં નાખવામાં આવ્યા હતા. આજે જી પથારીમાં છે અને લાલ કૃષ્ણ અડવાણી કશું બોલી નથી શકતા. ઘણાં અન્ય લોકોને પણ ચૂપ કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી પર આકરા પ્રહાર કરતા રાઉતે લખ્યું છે કે, જે લોકો તે સમયે પેદા પણ નહતા થયા તેઓ ઈમરજન્સી અને ઈન્દિરા ગાંધી વિરુદ્ધ બોલી રહ્યા છે. ઈમરજન્સી વખતે બાળા સાહેબ ઠાકરેનું પ્રીન્ટિંગ પ્રેસ પણ બંધ કરી દેવામાં આવ્યું હતું. તેમ છતા તેમણે કહ્યું હતું કે, દેશમાં અનુશાસન લાવવા માટે ઈમરજન્સી જરૂરી છે.

