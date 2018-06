વોટ માટે સેનાનો ઉપયોગ કરી રહી છે બીજેપી- સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના વીડિયો પર કોંગ્રેસ

નવી દિલ્હી: સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકના મુદ્દે ે સરકારને ઘેરી છે. ગુરૂવાર, 28 જૂનના રોજ કોંગ્રેસ નેતા રણદીપ સુરજેવાલાએ કહ્યું છે કે સરકાર સેનાના બલિદાનને વોટમાં બદલવાની કોશિશ ન કરે. સેનાની શૂરવીરતા ગૌરવની વાત જરૂર છે, પરંતુ તેના પર રાજકીય રોટલા ન શેકાવા જોઇએ. યુપીએના સમયમાં પણ સર્જિકલ સ્ટ્રાઇક થઇ હતી, પરંતુ તેનું મહિમામંડન કરવામાં નહોતું આવ્યું. ઉલ્લેખનીય છે કે આજે પહેલીવાર 2016માં સેના દ્વારા કરવામાં આવેલી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનો વીડિયો સામે આવ્યો છે. છદ્મ રાષ્ટ્રવાદીઓએ કર્યું સેનાનું અપમાન કોંગ્રેસી નેતાએ આ વીડિયોને લઇને સવારે પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી. સુરજેવાલાએ કહ્યું, "છદ્મ રાષ્ટ્રવાદીઓએ દેશની સેનાનું અપમાન કર્યું છે. સેનાના શૌર્યને રાજકીય રીતે વટાવવાનો પ્રયાસ કરાવમાં આવી રહ્યો છે. 56 ઇંચની છાતી ખોટી રીતે દર્શાવવાની કોશિશ ન કરવામાં આવે." પહેલીવાર સામે આવ્યો સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનો વીડિયો - આજે જમ્મુ-કાશ્મીરના ઉરીમાં 2016માં કરવામાં આવેલી સર્જિકલ સ્ટ્રાઇકનો વીડિયો પહેલીવાર સામે આવ્યો છે. - ઉલ્લેખનીય છે કે, ભારતીય સેનાએ 29 સપ્ટેમ્બર, 2016ના રોજ લાઇન ઑફ કંટ્રોલ પાર કરીને પાકિસ્તાન હેઠળના કાશ્મીર (PoK)માં આતંકીઓની છાવણીઓ ધ્વસ્ત કરી હતી.

- જોકે અત્યાર સુધી સેનાએ આ વીડિયોને લઇને કોઇ પુષ્ટિ કરી નથી.

