કોંગ્રેસે PM મોદીને ઔરંગઝેબ સાથે સરખાવ્યા; હિટલર મુદ્દે જવાબ?

નવી દિલ્હીઃ કટોકટીના 43 વર્ષ પૂર્ણ થયા છે ત્યારે આ પ્રસંગે ભાજપ અને કોંગ્રેસ આમને સામને જોવા મળી રહ્યાં છે. પહેલાં પીએમ મોદીએ મુંબઈમાં એક કાર્યક્રમ દરમિયાન કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા હતા તો હવે કોંગ્રેસ તરફથી પલટવાર કરવામાં આવ્યો છે. કોંગ્રેસ પ્રવક્તા રણદીપ સુરજેવાલાએ પીએમ મોદીની તુલના ઔરંગઝેબ સાથે કરી છે. તેઓએ કહ્યું કે દિલ્હીના સુલતાન ઔરંગઝેબથી પણ ક્રુર સરમુખત્યાર મોદીએ દેશને કટોકટીના પાઠ ભણાવ્યા, પરંતુ આજે તેઓએ જ સમગ્ર પ્રજાતંત્રને બંધક બનાવી દીધા છે. મોદીને સરખાવ્યાં ઔરંગઝેબ સાથે

- કોંગ્રેસ પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, "ઈન્દિરા ગાંધીએ વ્યાપક લડાઈ લડી હતી. પીએમ મોદી કટોકટીની યાદ અપાવીને દેશને ભટકાવી રહ્યાં છે, શું ઈન્દિરા ગાંધીને કોસવાથી ખેડૂતોને ફાયદો મળી શકે છે. શું ઈમરજન્સીની વાત કરી સારા દિવસો આવશે?"

- સુરજેવાલાએ વધુમાં કહ્યું કે, "ઔરંગઝેબે તો ફક્ત પિતાને બંધક બનાવ્યા હતા, પરંતુ આજના ઔરંગઝેબે પાર્ટી સહિત સમગ્ર પ્રજાતંત્રને બંધક બનાવી દીધા છે."

- સુરજેવાલાએ કહ્યું કે, "મોદીજી વૃદ્ધ માતાનું ઉદાહરણ આપી રહ્યાં હતા, પરંતુ તે વૃદ્ધ માતા આજે નોટ બદલવા માટે લાઈન ઊભા છે. આજે સવાલ પૂછતાં દરેક વ્યક્તિને દેશદ્રોહી કહેવામાં આવે છે. લાલકૃષ્ણ અડવાણીને પરાણે માર્ગદર્શક મંડળમાં મોકલવામાં આવે છે." 'મોદીજી ઈતિહાસ બનવાના છે'

- કોંગ્રેસ નેતાએ કહ્યું કે, "ઈન્દિરા ગાંધીએ ભૂમિ સુધાર પર કામ કરીને વંચિતોને અધિકાર અપાવવાનું કામ કર્યું. મોદીજી આજે પણ કેટલાંક મોટા લોકોને ફાયદો પહોંચાડી રહ્યાં છે."

- તેઓએ વધુમાં કહ્યું કે, "100 દિવસમાં 80 લાખ કરોડ રૂપિયા ન આવ્યાં. દર વર્ષે 2 કરોડ લોકોને રોજગારી ન મળી. છેલ્લાં 49 મહિનાથી દેશમાં દલિતો પર અત્યાચાર થઈ રહ્યાં છે."

- સુરજેવાલાએ આક્ષેપ કરતાં કહ્યું કે, ઈતિહાસને તોડી-મરોડીને રજૂ કરવામાં આવી રહ્યો છે. દેશમાં આજે સુપ્રીમ કોર્ટના જજને જનતા સમક્ષ ન્યાય માંગવા મજબૂર થવું પડે છે. મોદીજી ઈતિહાસ બનવાના છે.

- આ પહેલાં અરૂણ જેટલીએ ઈમરજન્સીના મુદ્દે નિશાન સાધતાં પૂર્વ વડાપ્રધાન ઈન્દિરા ગાંધીની તુલના જર્મન સરમુખત્યાર નેતા હિટલર સાથે કરી હતી.

After Prime Minister Narendra Modi slammed the Congress on the anniversary of the Emergency, Congress spokesperson Randeep Singh Surjewala fired back at the BJP and said the party was attempting to distract voters ahead of 2019 elections. Speaking to reporters in New Delhi on Tuesday, Surjewala said Modi did not get his mandate on the 21-month-long Emergency that was in place some 43 years ago. Rather, the Modi government came to power on the promise of achhe din, good governance, employment, electrification, and development.