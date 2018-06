સુષ્માના સમર્થનમાં કોંગ્રેસ, કહ્યું- તમારી પાર્ટીએ જ કર્યા સોશિયલ મીડિયામાં ટ્રોલ

નવી દિલ્હી: લખનઉ પાસપોર્ટ મામલે સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સના નિશાના પર આવેલા વિદેશમંત્રી સુષ્મા સ્વરાજને કોંગ્રેસે સમર્થન કર્યું છે. સાથે જ કોંગ્રેસે ટ્રોલ કરનારાઓને પણ જવાબ આપ્યો છે. કોંગ્રેસે ટ્વિટ કરીને લખ્યું, "અમે તમારા ફેંસલાનું સમર્થન કરીએ છીએ. તમે જે કર્યું તે માટે તમારી પાર્ટીના લોકો જ તમારા પર સવાલો ઉઠાવી રહ્યા છે અને તમને ટ્રોલ કરી રહ્યા છે, જેની અમે નિંદા કરીએ છીએ." કોંગ્રેસે સુષ્માની એક ટ્વિટની નીચે રિટ્વીટ કરીને લખ્યું, "પરિસ્થિતિ અને કારણ ગમે તે હોય, પરંતુ તેનાથી કોઇને હિંસા, અપમાન અને દુર્વ્યવહાર કરવાનો હક નથી મળી જતો. સુષ્મા સ્વરાજજી, આ રીતના ઘૃણાસ્પદ ટ્રોલ તમારી પાર્ટીએ જ કર્યા છે."

