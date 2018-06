13 વર્ષની નોકરીમાં આ વ્યક્તિએ નથી લીધી એક પણ રજા, બસની સીટ પર ઉંઘીને પસાર કરી રાતો

શિમલા: આ જોગિંદર સિંહ છે. તેઓ હિમાચલ પ્રદેશ રોડવેઝમાં કંડક્ટર તરીકે કામ કરે છે. તેમની નોકરીને 13 વર્ષ થઈ ગયા છે પરંતુ તેમણે તેમની સર્વિસ દરમિયાન એક પણ રજા ન લઈને મિસાલ સ્થાપિત કરી છે. કામ પ્રત્યે તેમના લગાવને જોઈને 28 જૂને સિરમૌપ કલા સંગમ નામની એક સંસ્થા તેને સન્માનિત કરવા જઈ રહી છે. જોકે તેઓ આ સન્માન લેવા જવાના નથી. પિતા જશે અવોર્ડ લેવા

નવાઈની વાત એ છે કે, જોગિંદરે અવોર્ડ લેવા જવાની પણ ના પાડી છે. તેમણે કહ્યું છે કે, જો તેઓ આ અવોર્ડ લેવા જશે તો તેમને નોકરીમાં રજા પડશે અને તે તેઓ નથી ઈચ્છતા. આમ હવે ડૉ. યશંવત સિંહા પરમાર પુરસ્કાર લેવા માટે તેમના પિતા જવાના છે. 13 વર્ષની નોકરીમાં બે દિવસ જ રહ્યા છે

- જોગિંદરના જણાવ્યા પ્રમાણે તેમણે 4 જૂન 2005ના રોજ હિમાચલ રોડવેઝમાં નોકરી શરૂ કરી હતી. 13 વર્ષ થઈ ગયા પરંતુ તેમણે એક પણ રજા નથી લીધી. રિપોર્ટના જણાવ્યા પ્રમાણે તેઓ એક દિવસ હડતાળ હતી ત્યારે અને માત્ર એક દિવાળીની રાતે તેમના ઘરે ગયા હતા. બાકીની રાત પણ તેમણે બસની સીટ પર ઉંઘીને પસાર કરી છે. તહેવારોમાં પણ કરે છે ડ્યૂટી

- નોંધનીય છે કે, જોંગિદર તહેવારોમાં પણ ડ્યૂટી ઉપર હાજર રહે છે. તે સિવાય તેઓ રવિવારે પણ રજા નથી લેતા. તેમની પાસે રવિવારની 303 રજાઓ ભેગી થઈ છે.

- તેમણે આ રજાઓને રોડવેઝમાં દાનમાં આપી છે. તેમ છતા તે પછી પણ તેમની પાસે 505 રજાઓ પડી છે. 2011માં હિમાચલ રોડવેઝે પણ તેમનું સન્માન કર્યું હતું.

