MP: દીકરીએ ભાઈને બચાવવા કર્યો તમાશો, મંત્રીએ પોલીસને ઠપકો આપ્યો પણ પછી સામે આવી સાચી હકીકત

ભોપાલ: લોકઅપમાં બંધ એક યુવકની મા-બહેને યશોધરા રાજે સિંધિયાની સામે જાત પર કેરોસિન નાખી દીધું અને પોલીસ પર ભાઈને ખોટા કેસમાં બંધ કરવાનો તેમજ એક લાખ રૂપિયા માંગવાનો આરોપ લગાવ્યો. તેના પર મંત્રી રાજેએ કલેક્ટર શિલ્પા ગુપ્તા તેમજ એસડીઓપી જીડી શર્માની સામે જ પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ બ્રિજમોહન કુશવાહને ઠપકો આપીને કાળાપાણી મોકલવા સુધીની વાત કહી નાખી. પરંતુ જ્યારે પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપી યુવક પર 9 કેસ નોંધ્યા છે તો આખી વાતનો પર્દાફાશ થઇ ગયો. સાંજે બંને મા-દીકરી ફરી સર્કિટ હાઉસ પહોંચી અને યશોધરાની માફી માંગીને કહ્યું- આગળથી આવી ભૂલ નહીં કરીએ. મા-દીકરીએ મંત્રીની સામે પોતાની ઉપર કેરોસીન નાખીને હોબાળો કર્યો - મળતી માહિતી પ્રમાણે, રાજધાનીના માનસ ભવનના ગેટ પર બુધવારે મધ્યપ્રદેશના રમત-ગમત મંત્રી યશોધરા રાજે સિંધિયા, કલેક્ટર શિલ્પા ગુપ્તા તેમજ ઓફિસરોની સાથે હાજર હતી. ત્યારે અચાનક ચંદ્રપ્રભા નામની મહિલા દીકરી નેહાની સાથે અચાનક સ્થળ પર આવી અને પોતાની ઉપર કેરોસીન નાખીને હોબાળો કરી દીધો. - યુવતી નેહા ચીસો પાડીને કહી રહી હતી કે તેના ભાઈ વિકાસને ખોટા કેસમાં પોલીસ ફસાવી રહી છે. આ જોઇને મંત્રીએ સ્થળ પર હાજર પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ બ્રિજમોહન કુશવાહને ઠપકો આપતા કહ્યું કે- તું ગરીબોને હેરાન કરી રહ્યો છે.

- તેમણે એસડીઓપી જીડી શર્માને ત્યાં સુધી કહી દીધું કે તેને કાળાપાણી મોકલી દો. આ ઘટનાક્રમ પછી આખી તપાસ મંત્રી અને એસડીઓપી જીડી શર્માને સોંપી દેવામાં આવી. સાંજે તપાસમાં જાણ થઇ કે નેહાના ભાઈ વિકાસ પર લૂંટ સહિત અલગ-અલગ 9 કેસ નોંધાયેલા છે. આ પણ વાંચો: અહીં સર્જાયો 'સૌથી મોંઘો' અકસ્માત; લોકોએ જોયો તમાશો, ડ્રાઇવર્સને ના કરી મદદ જજ પાસેથી મોબાઈલ પણ લૂંટી ચૂક્યો છે આરોપી યુવક - એસડીઓપીની તપાસમાં ખુલાસો થયો કે મંગળવારની રાતે એસપી કોઠીની પાસે રહેતા દુષ્યંત મિંજે ડાયલ 100 પર સૂચના આપી હતી કે તેના ઘરની બહાર કેટલાક લોકો ઉત્પાત મચાવી રહ્યા છે. પોલીસ સ્થળ પર પહોંચી અને વિકાસ સિંહની સાથે શ્યામ શર્મા તેમજ રાજેશ ઉર્ફ લલાને કટ્ટા (બંદૂક) સહિત પકડ્યા હતા. - વિકાસ તેમજ રાજેશ પર પહેલેથી લૂંટના કેસ નોંધાયેલા હતા. એટલે પોલીસે પૂછપરછ માટે બેસાડી રાખ્યા. આરોપીએ મોર્નિંગ વોક દરમિયાન એક જજનો મોબાઈલ પણ લૂંટી લીધો હતો. મંત્રીએ ઠપકો આપ્યો કે આ રીતે મારો ઉપયોગ ન કરશો - એસડીઓપીની તપાસમાં જ્યારે યુવક પર નોંધાયેલા કેસનો ખુલાસો થયો તો તેની માતા ચંદ્રપ્રભા તેમજ બહેન નેહા મોડી સાંજે સર્કિટ પહોંચ્યા અને મંત્રી પાસે માફી માંગી. મંત્રીએ મા-દીકરીને સલાહ આપતા કહ્યું કે ભવિષ્યમાં આવી ભૂલ ન કરતા. આ બધું ખોટું છે અને આ રીતે મારો ઉપયોગ ન કરશો. આજે તો તમને બંનેને માફ કરું છું. ફરીથી આવી ભૂલ ન થાય. ત્યારબાદ મા-દીકરી પોતાને ઘરે ચાલ્યા ગયા.

Click here to read about Commotion in front of Minister by mother daughter and they told a fake story.