કર્ણાટક: સૈનિક સ્કૂલના બાથરૂમમાંથી મળી 9માં ધોરણના વિદ્યાર્થીની લાશ

બેંગલુરુ: કોડાગુ જિલ્લાના સૈનિક સ્કુલમાં 9માં ધોરણના વિદ્યાર્થીનો મૃતદેહ બાથરૂમમાંથી મળી આવ્યો છે. 14 વર્ષના આ છોકરાનું નામ એનપી ચિંગ્ગા છે. તેના પિતા નાગંદા ટી પોવિયાડ એક સ્કૂલમાં હોકી કોચ છે. પરિવારજનોનો આરોપ છે કે, છોકરાની હત્યા કરવામાં આવી છે. ઘટના શનિવારે થઈ હતી. પરિવારજનોએ હોસ્પિટલની સામે છોકરાનો મૃતદેહ મુકીને વિરોધ-પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમણે સ્કૂલ પ્રશાસન પર આરોપ લગાવ્યો છે કે, તેમણે કોઈ પણ પ્રકારની માહિતી આપ્યા વગર જ છોકરાના મૃતદેહને સરકારી હોસ્પિટલમાં મોકલી દીધો હતો. પોલીસે વાઈસ પ્રિન્સિપાલ સહિત 5 લોકો સામે ફરિયાદ દાખલ કરી છે. ઘટનાના દિવસે ગેરશિસ્ત મામલે ટીચરે કરી હતી કાઉન્સિલિંગ: સ્કૂલ પ્રશાસને જણાવ્યું કે, 23 જૂને કેડેટ ચિંગપ્પાની ગેરશિસ્ત મામલે એક ટીચરે કાઉન્સિલિંગ પણ કર્યું હતું. ત્યારપછી સાંજે તે સ્કૂલ ટોયલેટમાંથી બેભાન અવસ્થામાં મળ્યો હતો. તેને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવ્યો હતો. સાંજે 8 વાગે તેને મૃત જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. સ્કૂલ એડ્મિનિસ્ટ્રેશને કહ્યું કે, અમે પોલીસ તપાસમાં પૂરતો સહયોગ આપીશું. વડોદરામાં એક 10માં ધોરણના વિદ્યાર્થીએ 9માં ધોરણના વિદ્યાર્થીની કરી હત્યા

વડોદરામાં 22 જૂને શુક્રવારે શ્રીભારતી સ્કૂલમાં 9માં ધોરણના વિદ્યાર્થી દેવ તડવીની લાશ બાથરૂમમાંથી મળી આવી છે. વિદ્યાર્થીની હત્યાના આરોપમાં ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થીની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. પૂછપરછમાં આરોપીએ જણાવ્યું કે તે, મૃતક દેવને જાણતો પણ નહતો. પરંતુ હોમવર્ક ન કર્યું હોવાથી જ્યારે ટીચર તેને લઢ્યા તો તેનો ગુસ્સો તેણે દેવ પર ઉતારીને સ્કૂલને બદનામ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. આરોપી વિદ્યાર્થીએ સ્કૂલના બાથરૂમમાં દેવ પર ચપ્પાથી ચાર મીનિટમાં 31 વાર હુમલો કર્યો હતો.

સૈનિક સ્કૂલના બાથરૂમમાંથી 9માં ધોરણનો વિદ્યાર્થી મળ્યો| Class 9 Boy Found Dead In Karnataka School Toilet. , School administration says that the child was found unconscious in the bathroom.