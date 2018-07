CISF જવાનને પત્નીના કેરેક્ટર પર શંકા થતા કરી હત્યા, માર્યા 50 ચપ્પાના ઘા

ઈન્દોર: સ્થાનિક CISFના ફર્સ્ટ રિઝર્વ બટાલિયનના જવાનને તેની પત્નીના કેરેક્ટર પર શંકા થતા તેને મોતને ઘાટ ઉતારી દીધી છે. આરોપીએ તેની પત્નીને 50 ચપ્પાના ઘા માર્યા હતા. આરોપી અમદાવાદની વસઈ ચોકી પર તહેનાત હતો. તેણે અમદાવાદથી 8 કલાકમાં 450 કિમી અંતર કાપી ઈન્દોર આવીને તેની પત્નીની હત્યા કરી હતી. હત્યા પછી આરોપીએ તેની લોહી લૂહાણ પત્નીના ફોટા પાડીને મહારાષ્ટ્રના જલગાંવમાં કહેતા તેના સાળાને વોટ્સએપ કર્યા હતા. મેસેજમાં આરોપીએ લખ્યું હતું કે- તારી બહેનને મે મારી નાખી છે. આવીને એની લાશ લઈ જાઓ. પત્નીને મારવા અમદાવાદથી રજા લઈને આવ્યો હતો

- સ્થાનિક સીઆઈએસએફ પરિસરની જૂની કોલોનીમાં રહેતા જવાન અનિલ તેની પત્ની અને ચાર વર્ષની દીકરી સાથે રહેતો હતો.

- ચાર-પાંચ મહિના પહેલાં આરોપી અનિલને તેની પત્નીના કેરેક્ટર પર શંકા થવા લાગી હતી. તેના કારણે તેમની વચ્ચે ઘણી વાર ઝઘડા પણ થતા હતા. અનિલ તેની પત્ની પાસેથી ડિવોર્સ પણ માગતો હતો.

- અનિલને હાલ ગુજરાતના અમદાવાદમાં પોસ્ટિંગ આપવામાં આવ્યું હતું. ઘટના વાળા દિવસે તે 5થી 11 જુલાઈ સુધીની રજા લઈને ઈન્દોર આવવા નીકળ્યો હતો. ઈન્દોર તેના ઘરે પહોંચીને તેણે ઉંઘતી પત્નીને ઉઠાડી હતી. ત્યારપછી તેણે પત્ની સાથે જૂની વાતે ઝઘડવાનું શરૂ કરી દીધું હતું અને તેણે તલાકની વાત શરૂ કરી દીધી હતી.

- બંને વચ્ચે ઝઘડો વધતા તેણે ઘરમાં પડેલા ચપ્પાથી તેની પત્ની પર હુમલો શરૂ કરી દીધો અને તેણે તેની પત્નીને 50 વખત ચપ્પાના ઘા માર્યા હતા. મૃતક વૈશાલીનું ઘટના સ્થળે મોત થયું હતું.

- ઘટના સમયે તેમની દીકરી ઉંઘતી હતી. ઘટના પછી આરોપીએ તેના મિત્રો અને ઉપરી અધિકારીને પણ મોબાઈલ ઉપર પત્નીની હત્યા કરી હોવાની માહિતી આપી હતી.

- તેણે તેની પત્નીના પિયરના લોકોને પણ વૈશાલીની હત્યાની જાણ કરી હતી.

- એસડીઓ માનસિંગ ઠાકુર અને ઈન્સપેક્ટર શશિકાંત ચોરસિયાએ ઘટના સ્થળે પહોંચીને આરોપીની ધરપકડ કરી લીધી હતી. મર્ડર પહેલાં વૈશાલીએ પિતા સાથે કરી હતી વાત

- મૃતક વૈશાલીના પિતાએ જણાવ્યું કે, સવારે અંદાજે 8 વાગે વૈશાલીનો ફોન આવ્યો હતો. ત્યારે પણ તેણે પતિ સાથે ઝઘડો થયો હોવાની વાત કરી હતી. પરંતુ ત્યારે અમારી પાંચ મિનિટ જ વાત થઈ હતી.

- ભાઈ સંદીપે જણાવ્યું કે, દીદીનો ફોન આવ્યો હતો અને તેના ગણતરીના કલાકો પછી જ જીજાએ તેની હત્યા કરી દીધી. જીજાએ દીદીના લોહિ લૂહાણ ફોટો મોકલ્યા હતા અને મેસેજમાં લખ્યું હતું કે, આને અહીંથી લઈ જાઓ.

- એસડીઓ ઓફિસર ઠાકુરે જણાવ્યું કે, પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં મૃતકને 50 ચપ્પાના ઘા માર્યા હોવાની વાત સામે આવી છે. મૃતકના ગળા, છાતી અને પેટ ઉપર ઈજાના ઉંડા નિશાન મળ્યા છે. આરોપી સામે હત્યાની ફરિયાદ નોંધીને તપાસ ચાલુ કરવામાં આવી છે. આ પણ વાંચો: બહેન સાથે વાત કરતો હતો તે પસંદ નહતું, ફઈના દીકરાને મોતને ઘાટ ઉતાર્યો આગળની સ્લાઈડમાં જુઓ અન્ય તસવીરો

