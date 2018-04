સગીરા સાથે રેપમાં મળશે મોતની સજા, કાયદામાં સંશોધનની તૈયારી શરૂ

નવી દિલ્હી: દેશમાં બાળકીઓ સાથે સતત રેપની ઘટનાઓ સામે આવી રહી છે. તાજેતરમાં જ કઠુઆમાં આઠ વર્ષની બાળકી સાથે ગેંગરેપની ઘટના સામે આવી છે. આ ઘટનાએ સમગ્ર દેશને હચમચાવી દીધો છે. સતત નિર્દોષ બાળકો સાથે થતી રેપની ઘટનાને રોકવા માટે કડક કાયદો બનાવવાની માગણી કરવામાં આવી રહી છે. આ દરમિયાન જાણવા મળ્યું છે કે, કેન્દ્ર સરકાર 12 વર્ષ સુધીના બાળકો સાથે રેપ કરનારને ફાંસીની સજા આપવાનો કાયદો લાવવાનું વિચારી રહી છે. કેન્દ્રએ સુપ્રીમ કોર્ટને લખી ચિઠ્ઠી

નોંધનીય છે કે, કેન્દ્ર સરકારે એક જનહિતની અરજી પર સુનાવણી ચાલી રહી હતી તે દરમિયાન સુપ્રીમ કોર્ટને આ વાત કરી છે. કેન્દ્ર સરકાર તરફથી સુપ્રીમ કોર્ટને પત્ર લખવામાં આવ્યો હતો. આ પત્રમાં લખવામાં આવ્યું હતું કે, 12 વર્ષ સુધીના બાળકો સાથે રેપ જેવી ઘટના બને તો આરોપીને મહત્તમ ફાંસીની સજા આપવા કેન્દ્ર સરકાર POCSO એક્ટમાં ફેરફાર કરવાનું વિચારી રહી છે.

