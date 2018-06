J&K: સીઝફાયર ખતમ, હવે 3 મોરચે સરકાર અને સેનાની અગ્નિપરીક્ષા

નવી દિલ્હી: રમજાનના પવિત્ર મહિના દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સુરક્ષાદળોના ઓપરેશન પર પાબંધી લગાવી રાખી હતી જે રમજાન પૂરો થતા ખતમ થઈ છે. આખો એક મહિનો જે શાંતિના ઉદ્દેશ સાથે ગૃહ મંત્રાલયે આ પ્રયત્નોને આગળ વધાર્યા હતા, તેના પર આતંકીઓએ પોતાના બદ્ઇરાદાઓથી પાણી ફેરવી દીધું. આ સાથે જ આજથી ફરી ઘાટીમાં સેનાનું ઓપરેશન ઓલઆઉટ નવેસરથી શરૂ થશે. આ વખતે સેના પાસેથી આશાઓ વધારે છે, એટલે છેલ્લાં કેટલાંક દિવસોથી ઘાટીમાં જે પરિસ્થિતિઓ સર્જાઈ છે તેના પાર પાડવી આસાન નહીં રહે. સેના માટે આવનારા દિવસોમાં હવે ત્રણ મોરચે પોતાને મજબૂતીથી રજૂ કરવાનો પડકાર છે. સેના સામેના 3 પડકારો 1. અમરનાથ યાત્રાની સુરક્ષા ઇદના પવિત્ર તહેવાર પછી હવે સેના અને સરકાર માટે આગલું મોટું લક્ષ્યાંક છે શાંતિપૂર્ણ રીતે અમરનાથ યાત્રાને પૂરી કરાવવી. અમરનાથ યાત્રા હંમેશાં આતંકીઓના નિશાના પર રહી છે. 28 જૂનથી શરૂ થઈ રહેલી આ યાત્રા માટે ઘણા પ્રકારના એલર્ટ પણ જાહેર કરાયા છે. તાજેતરમાં જ આવેલી ઇન્ટેલિજન્સના એક રિપોર્ટ પ્રમાણે, લશ્કર-એ-તોઈબા અને જૈશ-એ-મોહમ્મદના લગભગ 450 પાકિસ્તાનીઓ સીમાપાર અમરનાથ યાત્રાને પોતાનો નિશાનો બનાવવા માટે તૈયાર બેઠા છે. 2. આતંકીઓનો નવો પેંતરો, સ્થાનિકો જ નિશાના પર આતંકીઓ તરફથી પહેલા ઘાટીમાં સુરક્ષાદળો પર સીધું નિશાન સાધવામાં આવતું હતું, પરંતુ છેલ્લાં કેટલાક દિવસોમાં સ્થાનિકો પર પણ નિશાન સાધવાનું શરૂ કરવામાં આવ્યું છે. પત્રકાર શુજાત બુખારી, જવાન ઔરંગઝેબ અને આ ઉપરાંત રવિવારે જ એક સામાન્ય નાગરિકને ગોળી મારવામાં આવી. આ સિવાય પણ રવિવારે એક નાનકડો ધમાકો થયો. સેનાની સામે અત્યારે મુશ્કેલી એ છે કે આ હુમલાથી સ્થાનિક લોકોને કેવી રીતે બચાવવામાં આવે અને તેમાં પણ તે લોકો આતંકીઓના નિશાના પર છે જે દરેક મોરચે સેનાની સાથે ઊભેલા જોવા મળે છે. 3. ઘર પછી બોર્ડરને પણ રાખવાની છે સુરક્ષિત - જમ્મુ-કાશ્મીરમાં સેના માટે બેવડા મોરચે ઘણા પડકારો છે. એક તરફ જ્યાં રાજ્યમાં થઇ રહેલા આતંકી હુમલાઓને પાર પાડવાના છે તો બીજી બાજુ બોર્ડર પર પાકિસ્તાન તરફથી કરવામાં આવી રહેલા સીઝફાયર પર રોક પણ લગાવવાની છે. - પાકિસ્તાને છેલ્લા ઘણા દિવસોમાં બોર્ડર પર અંધાધૂંધ ફાયરિંગ કરી રહ્યા છે, આ જ કારણ છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય સીમા અને એલઓસીથી ઘણા સ્થાનિક નિવાસીઓને હટાવવા પણ પડ્યા છે. બોર્ડર પર પાકિસ્તાન તરફથી સતત કરવામાં આવી રહેલા ફાયરિંગને કારણે જ ઈદ પર આ વખતે જવાનો વચ્ચે મીઠાઈ વહેંચવામાં આવી નથી. - ઉલ્લેખનીય છે કે કેન્દ્ર સરકારે આતંકીઓ દ્વારા થઇ રહેલી હિંસા વચ્ચે રવિવારે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં ઘોષિત એકતરફી સંઘર્ષવિરામને વિસ્તાર ન આપવાનો નિર્ણય કર્યો છે. આ સંઘર્ષવિરામ રમજાનના પવિત્ર મહિના દરમિયાન રાજ્યમાં 16મેના રોજ જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. ઉલ્લેખનીય છે કે 17મેથી 14 જૂનની વચ્ચે જમ્મુ-કાશ્મીરમાં કુલ 62 આતંકી ઘટનાઓ બની.

