બિહાર: લગ્નમાંથી પાછી ફરી રહેલી ગાડી તળાવમાં પડી, 6 બાળકોનાં મોત

પટના: કુર્સાકાંટાના ચિકની ગામમાંથી લગ્ન પછી પાછી ફરી રહેલી જાનની એક ગાડી મંગળવારે સવારે લગભગ 6 વાગે તારાબાડી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સુકસેના પાસે એક ઝાડ સાથે અથડાઇને તળાવમાં જઇને ખાબકી. ગાડીમાં આશરે 10 બાળકો બેઠા હતા. તેમાંથી 6ના મોત થઈ ગયા. બાકી બાળકોનો ઇલાજ હોસ્પિટલમાં ચાલી રહ્યો છે. મરનાર બાળકોમાં ગોલુ કુમાર, રિંકી કુમારી, કરન કુમાર, મિથુન કુમાર, અજય કુમાર અને નીતિશ ઋષિદેવ સામેલ છે. બાળકને બચાવવા જતા ગાડી ઝાડ સાથે અથડાઈ - જણાવવામાં આવી રહ્યું છે કે જાન રાનીગંજના ડોરિયા ગામથી કાલે રાતે ચિકની ગઇ હતી. આજે સવારે તે પાછી ફરી રહી હતી. એક ગાડીમાં માત્ર બાળકો હતા. - લોકોનું કહેવું છે કે કેરી વીણવા માટે રસ્તા પર આવી ચડેલા એક બાળકને બચાવવા જતાં ગાડી ઝાડ સાથે અથડાઇ ગઇ અને પાસેના એક તળાવમાં જઇને પડી. ગામલોકોની મદદથી બાળકોને બહાર કાઢીને હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યા, જ્યાં ડોક્ટરોએ 6 બાળકોને મૃત જાહેર કર્યા.

- હોસ્પિટલમાં પરિવારજનોના ચિત્કારથી માહોલ ગમગીન બની ગયો છે.

Click here to read that car fell into a pond in Ararriya s Tarabadi in Bihar, 6 children died.