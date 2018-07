ખેડૂતો માટે ગુડ ન્યૂઝ, ટેકાના ભાવમાં ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 200નો કરાયો વધારો

નવી દિલ્હી: સરકારે અનાજ-કઠોળના ટેકાના ભાવ ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ. 200 વધારીને રૂ.1,750 કરી દીધા છે. કેબિનેટે બુધવારે આ મંજૂરી આપી છે. અનાજ-કઠોળના ટેકાના ભાવમાં છેલ્લા 10 વર્ષમાં આ સૌથી વધારે વધારો જોવા મળ્યો છે. આ પહેલાં 2008-09માં અનાજ કઠોળના ટેકાના ભાવમાં ક્વિન્ટલ દીઠ રૂ.155નો વધારો કરવામાં આવ્યો હતો. દેશમાં ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ ખરીફ પાકની વાવણી શરૂ થઈ ગઈ છે. તેનું લણવાનું કામ ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. માં સરકારે કહ્યું હતું કે, ટેકાના ભાવ ઉત્પાદન ખર્ચથી ઓછામાં ઓછા દોઢ ગણા વધારે હોવા જોઈએ. નિષ્ણાતોનું કહેવું છે કે, ટેકાના ભાવ વધારે હોવાથી ઉત્પાદન વધી શકે છે. 2017-18માં દેશમાં કુલ ખરીફ પાકનું ઉત્પાદન 11.1 કરોડ નોંધવામાં આવ્યું હતું. સામાન્ય રીતે ટેકાના ભાવની જાહેરાત સીઝનની શરૂઆત પહેલાં થતી હોય છે. ગયા વર્ષે પણ સાત જૂને નવા ટેકાના ભાવની જાહેરાત થઈ હતી. શું છે ટેકાના ભાવ?

કોઈ પાકનું ઉત્પાદન વધારે થાય તો તેની વેચાણ કિંમત ઘટી જતી હોય છે. ભાવમાં વધારે ઘટાડો ન થાય કે માટે સરકાર તેની એક ન્યૂનતમ વેચાણ કિંમત નક્કી કરે છે. બજારમાં જો ખેડૂતોને તેમના પાકનો યોગ્ય ભાવ ન મળે તો સરકારી એજન્સીઓ તે નક્કી કરેલી ન્યૂનતમ કિંમતથી અનાજ-કઠોળની ખરીદી કરી લે છે. ખરીફ પાકનું મિનિમમ સપોર્ટ પ્રાઈસ પાક પહેલાં (રૂપિયા ક્વિન્ટલ દીઠ) અત્યારે (રૂપિયા ક્વિન્ટલ દીઠ) વધારો (રૂપિયા ક્વિન્ટલ દીઠ) અનાજ 1,550 1,750 200 કપાસ 4,020 5,150 1,130 તુવેર 5,450 5,675 225 મગ 5,575 6,975 1,400 અડદ 5,400 5,600 200 સોયાબીન 3,050 3,399 349 બાજરી 1,425 1,950 525

Cabinet May Approve Increase Of Paddy MSP To 200 Rupee. The minimum support price was increased by 80 rupees per quintal last year. The Cabinet approved the Minimum Support Price (MSP) for the cost of Kharif crops, more than one and a half times.