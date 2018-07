બુરાડીઃ 11માંથી 8 શબો પર સંઘર્ષના નિશાન નથી, એક બાબાની અટકાયત

નવી દિલ્હી: બુરાડીના સંતનગરમાં રવિવારે સવારે ઘરમાં એક પરવારના 11 સભ્યોના મળેલા શબોના પોસ્ટમોર્ટમ થઇ ચૂક્યા છે. ડોક્ટરોના જણાવ્યા અનુસાર, 8 લોકોના રીપોર્ટમાં સંઘર્ષના કોઇ નિ નથી મળ્યા. 3 શબોનો રીપોર્ટ આવવાનો બાકી છે. ઘરની સૌથી વૃદ્ધ મહિલા નારાયણ દેવી(75)ની ગળુ દબાવીને હત્યા થયાની શંકા વ્યક્ત થઇ હતી. પરંતુ રીપોર્ટમાં જણાયું છે કે તેમનું મોત આંશિક રીતે લટકાવવાથી થયું છે. તેમના શબ નજીક એક દોરડું પણ લટકાવેલું મળ્યું હતું. વૃદ્ધ મહિલાને દોરડા પરથી કોણે ઉતારી તેની પોલીસ તપાસ કરી રહી છે. ચોંકાવનારી આ ઘટનામાં 10 શબ દોરડા પર લટકતા હતા. તેમના મોં અને આંખો પર ટેપ લગાવેલી હતી. દરમિયાન, એક જ પરિવારના 11 સભ્યોના શંકાસ્પદ મોતના મામલે પોલીસે એક બાબાની ધરપકડ કરી છે. બીજી બાજુ પરિવારમાં બંને ભાઈઓની બહેન સુજાતાએ કહ્યું છે કે, પરિવાર બાબાઓ પર વિશ્વાસ નહતા રાખતા. પોલીસની આ આધ્યાત્મિક વાળી થીયરી ખોટી છે અને આ એક મર્ડર કેસ છે. નોંધનીય છે કે, આ કેસમાં એક જ ઘરમાંથી 11 લોકોના મૃતદેહ મળી આવ્યા છે. તેમાંથી 10 ફાંસીના ફંદા પર લટકતા હતા. આ 11 લોકોમાંથી 10 લોકોના મૃતદેહ ફાંસીના ફંદા પરથી મળ્યા છે. તેમની આંખ અને મોઢા ઉપર પટ્ટી મારેલી હતી. 75 વર્ષની વૃદ્ધ મહિલાની લાશ બીજા રૂમમાં જમીન પર પડી હતી. પોલીસને પણ હાલ સવાલ છે કે, જો તેમની હત્યા કરવામાં આવી છે તો કેમના કાનમાં રૂ કેમ ખોસવામાં આવ્યું છે? અને જો આત્મહત્યા છે તો 11 લોકો એક સાથે આત્મહત્યા કરવા માટે રાજી કેવી રીતે થયા? આ દરમિયાન 11 મૃતદેહોનો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ પણ આવી ગયા છે. તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે, ફાંસીના ફંદા પર લટકવાના કારણે જ તે દરેકના મોત થયા છે. છ મૃતદેહો પર ફાંસી વખતે પણ સંઘર્ષ થયો હોય તેવા કોઈ નિશાન મળ્યા નથી. આ પરિસ્થિતમાં આ જો આ સામૂહિક આત્મહત્યા હોય તો તે વિશે ઘણાં સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે... 1) જો આ સામૂહિક આત્મહત્યા છે તો દરેક 11 લોકો તૈયાર કેવી રીતે થઈ ગયા

આજુ બાજુના લોકોનું કહેવું છે કે, જે યુવતીની 15 દિવસ પહેલાં જ સગાઈ થઈ હતી તેના લગ્ન પણ નક્કી થઈ હતા. ભાઈઓની આર્થિક સ્થિતિ પણ સારી હતી. તો આ સંજોગોમાં સગાઈ કરનાર યુવતી આત્મહત્યા કરવા તૈયાર કેમ થઈ અને બાકીના લોકો પણ એની આત્મહત્યા માટે કેમ રાજી થઈ ગયા? લોકોનું માનવું છે કે, આ સમગ્ર કેસ હત્યા સાથે જોડાયેલો છે. હાથ અને પગ બાંધેલા હતા તે આ વાતને સાબીત કરે છે. 2) ભાઈઓએ ગયા મહિને જ રૂ. 20 લાખ ખર્ચીને મકાન રિનોવેટ કરાવ્યું

બંને ભાઈઓના પરિવારને એક-બીજા સાથે ખૂબ સારુ બનતું હતું. તેમની વચ્ચે કોઈ ઝઘડો નહતો. તેમણે ગયા મહિને જ મકાનનું રિનોવેશન કરાવ્યું હતું. દીકરીના લગ્ન નક્કી થઈ ગયા હતા તેથી તેને સામૂહિક આત્મહત્યામાં સામેલ કરવાનો કોઈ અર્થ નહતો. 3) પરિવારમાં કોઈ ઝઘડો નહતો, આર્થિક તંગી નહતી, તો પછી કેમ કરી આત્મહત્યા?

પરિવાર ખૂબ ધાર્મિક પ્રવૃતિનો હતો. શક્ય છે કે, સમગ્ર ઘટના અંધવિશ્વાસ સાથે જોડાયેલી હોય અને તેમાં પરિવારનો કોઈ એક સભ્ય જ જોડાયેલો હોય. એવી પણ શક્યતા છે કે, કોઈ બાબાએ તેમનું માઈન્ડ વોશ કરીને તેમને મોક્ષ પ્રાપ્તિ માટે આવું કરવાનું કહ્યું હોય. 4) માના ગળામાં ન ફાંસીનો ફંદા, ન હાથ-પગ બાંધેલા?

વૃદ્ધ મહિલાનો મૃતદેહ અન્ય રૂમમાં પલંગ નીચે પડેલો મળ્યો છે. મહિલાનું વજન ખૂબ વધારે હોવાથી તેઓ ફાંસીની ફંદો નહીં લગાવી શક્યા હોય તેવું માનવામાં આવે છે. તેથી પોલીસને એવી પણ શંકા છે કે, પરિવારની કોઈ વ્યક્તિએ પહેલાં તેમની હત્યા કરી હશે અને પછી બાકીના અન્ય સભ્યોએ બીજા રૂમમાં આત્મહત્યા કરી લીધી હશે. 5) ઝેર ખવડાવ્યું હશે તો મોઢામાંથી ફિણ કેમ ન નીકળ્યું?

તપાસ સાથે જોડાયેલા એક અધિકારીનું કહેવું છે કે, ફાંસીનો ફંદો લગાવવામાં આવ્યો હોવાથી દરેક લોકોને ટોયલેટ થયેલુ છે. તેથી તેમણે ઝેર ખાધુ હોય કે, ઝેર ખવડાવ્યું હોય તેવી શક્યતા ખૂબ ઓછી છે. તેમ છતા પોલીસે તેમના વિસરા સુરક્ષીત કરી લીધા છે. જેથી ખબર પડે કે, મોત પહેલાં તેમણે કોઈ ઝેરીલો પદાર્થ ખાધો હતો કે નહીં. તે ઉપરાતં જો વૃદ્ધ મહિલાને ઝેર આપીને મારવામાં આવી હશે તો તેને કેમ મોઢામાંથી કોઈ પ્રકારનું ફિણ નીકળ્યું નથી. 6) પડોશીઓ અને પરિવારજનોને ખબર પણ કેમ ન પડી?

- સમગ્ર પરિવારે સુનિયોજીત રીતે સામૂહિક આત્મહત્યાનું પગલું લીધું છે. તેથી જ રાતે કોઈ હલચલ ન થાય તે માટે પરિવારે મોઢા પર ટેપ અને કામાં રૂ ભર્યું હોવાનું લાગી રહ્યું છે. પડોશીઓનું કહેવું છે કે, તેમણે રાતના 11 વાગ્યા સુધી ઘરના અમુક સભ્યોને ઘરની બહાર ટડેલતા પણ જોયા હતા. આજુ-બાજુમાં રહેતા લોકોને રાતે કોઈ જ પ્રકારનો અવાજ કે હલચલનો અહેસાસ થયો નથી. જો હત્યા હોય તો પણ ઘણાં સવાલ ઊભા થઈ રહ્યા છે 1. જો આ હત્યા છે તો કાનમાં કેમ રૂ ખોસવામાં આવ્યું છે?

મોઢા પર ટેપ અને આંખ પર પટ્ટીનું એવું કારણ હોઈ શકે છે કે, ભાનમાં આવે તો બુમ ન પાડી શકે કે કોઈ બીજા કોઈને જોઈ ન શકે. પરંતુ કાનમાં રૂ નાખવાને મર્ડરની થિયરી સાથે કોઈ લેવા દેવા નથી. પરિવારને કોઈની સાથે દુશ્મની પણ નહતી. જોકે થેડા સમય પહેલાં એક હુમલામાં ઈજા થઈ હોવાથી લલિતનો અવાજ જતો રહ્યો હતો અને ત્યારથી તેઓ ખૂબ ઓછુ અને ધીમુ બોલતા હતા. 2. ઘરમાં લૂંટ-ફાટ નથી થઈ તો હત્યાનો હેતુ શું?

એક શક્યતા એવી પણ છે કે, પ્રોપર્ટીની લાલચમાં કોઈએ તેમની હત્યા કરાવી હશે. જે ઘરમાં આ લોકોનું મોત થયું છે તે અંદાજે 100 ગજના પ્લોટમાં બન્યું છે. બંને ભાઈઓની અલગ અલગ દુકાનો હતી અને તેમનું જીવન ખૂબ સરળ રીતે ચાલતુ હતું. પરિવારમાં કોઈ જ પ્રકારનો વિવાદ નહતો. 3. પ્રેમ પ્રસંગના કારણે હત્યા થઈ હોવાના પણ કોઈ પુરાવા નથી મળ્યા

એક શક્યતા એવી પણ છે કે, કોઈ વ્યક્તિ આ પરિવારની છોકરી સાથે એકતરફી પ્રેમમાં હોય અને તેની સાથે લગ્ન કરવા માગતો હોય. તે કારણથી તેણે તેના મિત્રો સાથે મળીને પરિવારના લોકોની હત્યા કરી હોય. પરંતુ આવી ઘટના બની હોવાના પણ કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી. 4. હત્યા કેવી રીતે થઈ? કોઈ પુરાવા કેમ નથી મળતા?

આ ઘરના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર પર બે દુકાનો બનેલી છે. પહેલા ફ્લોર પર બંને ભાઈઓ મા અને પરિવાર સાતે રહેતા હતા. બીજો ફ્લોર અડધો બન્યો હતો. દરેક 11 સભ્યો પહેલાં ફ્લોર પર જ રહેતા હતા. માનવામાં આવે છે કે, શક્ય છે કે, પહેલાં દરેક વ્યક્તિનું એક પછી એક ગળુ દબાવવામાં આવ્યું હોય અને ત્યારપછી તેને જાળ સાથે લટકાવીને આત્મહત્યાનું નામ આપવામાં આવ્યું હોય. 5. આંખો પર પટ્ટી, મોઢા પર ટેપ અને કાનમાં કેમ રૂ ખોસવામાં આવ્યું છે?

જો હત્યારો આ લોકોની હત્યા કરવા માગતો હોય તો તે ઘટના પચી તેણે અહીંથી બાગવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. લાશોને લટકાવવામાં સમય ન બગાડ્યો હતો. આત્મહત્યા દર્શાવવા માટે આવું કરવામાં આવે શકે છે પરંતુ તેની શક્યતા ઓછી છે. 6. છેલ્લી રાતે લાઈટ જવાનું રહસ્ય કેમ?

તેમના ઘરની બાલ્કની નજીક જ વીજળીનો થાંભલો છે. એક પડોશીના જણાવ્યા પ્રમાણે શનિવારે રાતે બારથી ત્રણ વાગ્યા સુધી લાઈટ નહતી. લાઈટ બંધ હોવું પણ એક કાવતરું માનવામાં આવી રહ્યું છે. આ પણ વાંચો: બુરાડી કાંડ હત્યા કે આત્મહત્યા? 5 નંબર પર પરિવારે કર્યા સૌથી વધુ કોલ

Burari mysterious: how did 11 people agree together for suicide? If there is suicide, then how did 11 people get agree together? and if its murder then Why did the cotton cry?