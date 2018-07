બુરાડી કાંડ: કરાલાના તાંત્રિક પાસે પરિવાર જતો હોવાનો થયો ખુલાસો

નવી દિલ્હી: બુરાડીમાં ભાટિયા પરિવારના 11 સભ્યોના મોત મામલે રોજ નવા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. જોકે પોલીસ તપાસ પછી ઘણાં ખુલાસાને પાયા વિહોણા અને ખોટાં ગણાવી રહી છે. ઘણી તપાસ અને સંજોગો પછી ક્રાઈમ બ્રાન્ચે કોઈને પણ ગુનેગાર માનવાની જગ્યાએ હવે સમગ્ર કેસને અંધશ્રદ્ધ અને સામૂહિક આત્મહત્યા સાથે જોડી રહી છે. જોકે આજે સામે આવેલી એક ચિઠ્ઠીએ ફરી ચકચાર શરૂ કરી દીધી છે. ચિઠ્ઠીમાં આ સમગ્ર કેસમાં એક તાંત્રિક સામેલ હોવાનો ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ચિઠ્ઠીમાં કરાલા બાગના તાંત્રિકનો કર્યો ઉલ્લેખ

ચિઠ્ઠી લખનાર વ્યક્તિનું કહેવું છે કે, તે આ પરિવારને ખૂબ સારી રીતે જાણે છે અને તેણે આ પરિવારના લોકોને ઘણી વખત તે તાંત્રિક પાસે આવતા-જતા જોયા છે. પોલીસ કમિશ્નરને સંબોધિત કરીને લખવામાં આવેલા આ પત્ર સાન્ધ્ય ટાઈમ્સને પણ મોકલવામાં આવ્યો છે.જોકે જ્યારે આ વિશે જોઈન્ટ સીપી આલોક કુમાર સાથે વાત કરવામાં આવી ત્યારે તેમણે જણાવ્યું કે, તેમની પાસે આવી કોઈ ચિઠ્ઠી આવી નથી તેથી તેના વિશે ટીપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી. પોતાની જાતને આદર્શ નાગરિક ગણાવતા પત્ર લખનારે બુરાડી કાંડ પાછળ કરાલાના એક તાંત્રિકનો હાથ હોવાનો ખુલાસો કર્યો છે. તેણે પોતાનું નામ ગુપ્ત રાખવાની શરતે પત્રમાં લખ્યું છે કે, ભાટિયા પરિવાર કરાલામાં આવેલા એક તાંત્રિક પાસે આવતા-જતા હતા. તે એક મંદીરમાં બેસે છે. તેની પત્ની પણ તંત્ર-મંત્ર કરે છે. તે કોઈને મારવા અને પરે કરવાના બદલામાં પૈસા લેતા હતા. મેં જાતે ભાટિયા પરિવારને તે તાંત્રિક પાસે આવતા-જતા જોયા હતા. આ પત્ર મોકલનાર પણ કરાલામાં રહે છે. તાંત્રિકનો ભાંડો ફોડવાનો હેતુ

પત્ર લખવાનો હેતુ તે તાંત્રિકનો ભાંડો ફોડવાનો અને ભાટિયા પરિવારના મોતને સામે લાવવાનું છે. પત્ર કમિશ્નરના નામે લખવામાં આવ્યો છે અને તેની કોપી પોસ્ટ દ્વારા સાનધ્ય ટાઈમ્સને મોકલવામાં આવી છે. આ સંવાદદાતાએ ક્રાઈમ બ્રાન્ચના જોઈન્ટ સીપી આલોક કુમાર અને ડીસીપી જોય ટિર્કીને જાણ કરવાની હતી. જોઈન્ટ સીપીએ કહ્યું કે, પોલીસને આવો કોઈ પત્ર નથી મળ્યો અને તપાસમાં પણ કોઈ તાંત્રિકનું નામ સામે નથી આવ્યું.

A man claimsthat Bhatia family used to visit a tantrik in karala. Update in Burari case. Joint CP said that no such letter has been received by the police nor did the name of any tantrik appear in the investigation.