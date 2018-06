દંપતીએ ખાવા આપેલી રોટલી યુવકે ફેંકી બહાર, વિવાદ વધતાં પતિ-પત્નીને ધકેલ્યા ટ્રેનની બહાર

ભરતપુર (જયપુર): અલવર-મથુરા પેસેન્જર ટ્રેનમાંથી પડીને દંપતીનું મોત થયું હોવાના મામલામાં શનિવારે એક નવું ટ્વિસ્ટ આવ્યું. દંપતીનું મોત ટ્રેનમાંથી પડી જવાને કારણે નહીં પરંતુ સાથે મુસાફરી કરી રહેલા યુવક દ્વારા ધક્કો મારવાને કારણે થયું હતું. તે સમયે ડબ્બામાં ફક્ત 4 લોકો જ મુસાફરી કરી રહ્યા હતા અને સાથે સફર કરી રહેલા ચોથા યાત્રીએ ધક્કો મારી રહેલા યુવકનો જ્યારો વિરોધ કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો તે તેની સાથે પણ ભીડી ગયો. ચોથો યાત્રી એટલા માટે ચૂપ બેસી ગયો કારણકે તે શારીરિક રીતે નબળો હતો. પરંતુ, નગર રેલવે સ્ટેશન પર જઇને તેણે ટ્રેનના ગાર્ડ અને અન્ય યાત્રીઓને આખી વાત જણાવી. હકીકતમાં આ આખો ઝઘડો રોટલીના કારણે થયો હતો. આ હતો આખો મામલો - મૃતક દંપતી ઉત્તરપ્રદેશનું વતની હતું. બંને પતિ-પત્ની જ્યારે ટ્રેનમાં જમવા બેઠા તો બાજુમાં બેઠેલા યુવકે તેમની પાસે પોતાને માટે પણ રોટલી માંગી. તેના પર દંપતીએ તેને 2 રોટલીઓ આપી. યુવકે એક રોટલી ખાધી અને બીજી બહાર ફેંકી દીધી. તેના પર પતિ જગ્ગો અને પત્નીએ વિરોધ દર્શાવ્યો કે રોટલી બહાર કેમ ફેંકી. નહોતી ખાવી તો પાછી આપી દેવી હતી. - આ વાતને લઇને વિવાદ થયો અને યુવકે પતિને ધક્કો મારીને ટ્રેનની નીચે ફેંકી દીધો. જ્યારે જગ્ગોની પત્ની શકુંતલાએ હોબાળો મચાવ્યો તો તેને પણ ધક્કો મારીને ટ્રેનમાંથી નીચે ફેંકી દીધી. આ પણ વાંચો: મહિલાએ ધક્કો મારતાં યુવક પટકાયો પાટા પર, ટ્રેન આવતાં કચડાયો આરોપી યુવક બીએસસી પાસ, રોજગારની શોધમાં નીકળ્યો હતો - આરોપી યુવક ઉત્તરપ્રદેશમાં કાસગંજના લાલવાદરામાં રહે છે. તેનું નામ ગૌરવ ઉર્ફ સત્તો બધેલ છે. પોલીસે જણાવ્યું કે આરોપી યુવકની ધરપકડ કરી લેવામાં આવી છે. તેણે પૂછપરછમાં જણાવ્યું કે તે 15 જૂનના રોજ પેસેન્જરમાં મથુરાથી અલવર જઇ રહ્યો હતો. - ડીગ સ્ટેશન પર તેના ડબ્બામાં જગ્ગો અને તેની પત્ની ચડ્યા. જેમની સાથે રોટલીની વાતે ઝઘડો થઇ ગયો. આરોપી યુવક બીએસસી પાસ છે. ચાર દિવસ પહેલા ઘરેથી રોજગારની શોધમાં નીકળ્યો હતો.

