કોંગ્રેસ, JDSના નારાજ સભ્યોને BJPમાં સામેલ કરાવો: યેદિયુરપ્પા

બેંગલુરુઃ કર્ણાટક બીજેપીના અધ્યક્ષ બી. એસ. યેદિયુરપ્પાએ પાર્ટી નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને બીજી પાર્ટીના નારાજ સભ્યોને બીજેપીમાં સામેલ કરાવવાની સલાહ આપી છે. યેદિયુરપ્પાએ કહ્યું કે, જો તમને લાગે છે કે બીજી પાર્ટીનું કોઈ સભ્ય બીજેપીની વિચારધારાથી પ્રભાવિત છે અને આપણી પાર્ટીમાં સામેલ થવા માંગે છે તો હું સલાહ આપું છું કે ખુદ તેના પાસે જાઓ અને આપણી પાર્ટીમાં સામેલ થવા પ્રસ્તાવ મૂકો. મંત્રીપદ ન મળતા નારાજ કોંગ્રેસી ધારાસભ્યો છે યેદિયુનો ટાર્ગેટ - કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણી બાદ બીજેપીની પહેલી કાર્યકારી સમિતિની બેઠકમાં યેદિયુરપ્પાએ કહ્યું કે જરૂર પડશે તો તેઓ (બીજેપી નેતા અને કાર્યકર્તા) તેમના ઘરે જાય અને તેમને આપણી પાર્ટીમાં સામેલ કરવા શક્ય પ્રયાસ કરે. - મૂળે, એવા અહેવાલો છે કે એચડી કુમારસ્વામી સરકારમાં કેબિનેટમાં સ્થાન ન મળવાના કારણે કોંગ્રેસના કેટલાક ધારાસભ્ય નારાજ છે. કોંગ્રેસના આ નારાજ ધારાસભ્યોને બીજેપીમાં સામેલ કરવા માટે યેદિયુરપ્પા કોઈ તક નથી છોડવા માગતા. તેમનું આ નિવેદન તેનો જ ઈશારો કરી રહ્યું છે. કર્ણાટકમાં જીત્યા સૌથી વધુ સીટ, પણ સરકાર કુમારસ્વામીની! - ઉલ્લેખનીય છે કે, ગયા મહિને યોજાયેલી કર્ણાટક વિધાનસભા ચૂંટણીમાં બીજેપી 104 સીટ જીતીને સૌથી મોટી પાર્ટી બની હતી.

- જોકે, તેઓ રાજ્યપાલ દ્વારા આમંત્રણ મળ્યા બાદ સરકાર બનાવવા માટે જરૂરી આંકડો નહોતા મેળવી શક્યા.

- ત્યારબાદ રાજ્યમાં કોંગ્રેસ-જનતા દળ સેક્યુલર (જેડી-એસ) ગઠબંધન કરી સરકાર રચવામાં સફળ રહ્યા હતા.

Click here to read that BS Yediyurappa advised to call aggrieved members of other parties to join BJP. કર્ણાટક બીજેપીના અધ્યક્ષ બી. એસ. યેદિયુરપ્પાએ પાર્ટી નેતાઓ અને કાર્યકર્તાઓને બીજી પાર્ટીના નારાજ સભ્યોને બીજેપીમાં સામેલ કરાવવાની સલાહ આપી છે.