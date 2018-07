પ્રેમીએ આપી વરરાજાની હત્યાની સુપારી, કિલર નિશાનો ચૂક્યો ને પિતાને વાગી ગોળી, 4 મહિને ખૂલ્યું રહસ્ય

બિહારશરીફ (બિહાર): લવલી મેરેજહોલમાં 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ કોઇએ વરરાજાના પિતાની ગોળી મારીને હત્યા કરી દીધી. લગભગ 4 મહિના પછી પોલીસે આ બ્લાઇન્ડ કેસનો ખુલાસો કર્યો. મહિનાઓ પછી પોલીસના હાથે દુલ્હનના પ્રેમીનો મોબાઈલ નંબર લાગ્યો. ત્યારબાદ કેસની કડીઓ એક પછી એક ખૂલવા લાગી. મંડપમાં બેસીને લગ્ન કરી રહેલી દુલ્હનનો પ્રેમી જ હત્યાનો માસ્ટરમાઇન્ડ નીકળ્યો. પેટ્રોલપંપ માલિકનો દીકરો છે પ્રેમી, 5 લાખમાં થયો હતો સોદો - મામલો બિહારશરીફના લહેરી પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારનો છે. 18 ફેબ્રુઆરીના રોજ અજય સાવના દીકરા સંજૂના લગ્ન હતા. - પ્રેમીએ વરરાજાને મોતને ઘાટ ઉતારવા માટે સુપારી કિલરની મદદ લીધી હતી. આ પ્લાનમાં દુલ્હન અને તેનો પ્રેમી બંને સામેલ હતા. કિલરનો નિશાનો ચૂક્યો અને ગોળી વરરાજાના પિતાને વાગી ગઇ.

- પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ કેશવકુમાર મજુમદારે જણાવ્યું કે આ એક બ્લાઇન્ડ કેસ હતો.

- પોલીસે બુધવારે રાતે પ્રેમી રાહુલ અને તેના દોસ્ત સોનુની ધરપકડ કરી લીધી છે. રાહુલે વરરાજાના મર્ડર માટે કિલરને 5 લાખ રૂપિયાની સુપારી આપી હતી. કિલરનો નિશાનો ચૂક્યો એટલે વરરાજાના પિતાને જીવ ગુમાવવો પડ્યો.

- નવાદાના ગોવિંદપુરમાં પ્રેમીના પિતાનો પેટ્રોલપંપ છે. દુલ્હન પણ ત્યાંની જ રહેવાસી છે. સ્કૂલ સમયથી બંને વચ્ચે અફેર હતું. આ પહેલા બંને એકવાર ભાગી પણ ચૂકેલા છે.

- યુવતીના પરિવારજનોએ ચૂપચાપ તેના લગ્ન સંજૂ સાથે નક્કી કર્યા હતા. જેની જાણ પ્રેમીને થઇ ગઇ તો તેણે મંડપમાં જ વરરાજાને મારી નાખવાનો પ્લાન બનાવ્યો.

- રાહુલના મોબાઈલમાં યુવતીની આપત્તિજનક તસવીરો મળી છે. આ તસવીરો લગ્ન પછીની છે.

- પ્રેમીએ પૂછપરછમાં જણાવ્યું કે તેની પ્રેમિકા પણ આ આખા પ્લાનમાં સામેલ હતી. મંડપમાં બેઠેલી દુલ્હનને જાણ હતી કે થોડીક જ વારમાં મર્ડર થવાનું છે. કિલરનો નિશાનો ચૂકાઇ જવાને કારણે વરરાજા બચી ગયો. આ પણ વાંચો: ભત્રીજાએ કાતર મારીને કરી કાકાની હત્યા, બોલ્યો- ઘરના લોકોને ગંદી ગાળો બોલતો હતો દુલ્હને કહ્યું- પ્રેમીની સાથે જ રહીશ - લગ્નના થોડાક મહિનવા પછી દુલ્હને પતિને બેધડક કહી દીધું કે તે રાહુલને પ્રેમ કરે છે. તે તેની સાથે જ રહેશે. આ સચ્ચાઇ સાંભળીને પતિ અવાક રહી ગયો. પત્નીએ પ્રેમીનો મોબાઈલ નંબર પણ પતિને આપી દીધો. ત્યારબાદ તે પિયર જતી રહી. - ત્યારબાદ પતિએ પોલીસને પ્રેમીનો મોબાઈલ નંબર આપ્યો. તે પછી ઘટનાની કડીઓ જોડાતી ગઇ અને હત્યાકાંડનો ખુલાસો થયો.

- પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જે જણાવ્યું કે પ્રેમીએ હત્યાનું ફૂલપ્રૂફ પ્લાનિંગ કર્યું હતું. ઘટનાના દિવસે પ્રેમી પોતાના દોસ્ત સોનુના મોબાઈલ નંબરથી સુપારી કિલર સાથે વાત કરી રહ્યો હતો.

- ઘટના પછી પોલીસ તેમજ મૃતકના પરિવારજનો પણ એ ન જાણી શક્યા કે દુલ્હનના ઇશારા પર જ આ આખી ઘટનાને અંજામ આપવામાં આવ્યો છે.

