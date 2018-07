7 ફેરા ફર્યા પછી મંડપમાંથી ભાગી ગઇ દુલ્હન, એ જ મંડપમાં સાળી સાથે ફરી પરણ્યો વરરાજા

શાહજહાંપુર: યુપીના શાહજહાંપુરમાં દ્વારપૂજા, જયમાળા અને 7 ફેરા પછી દુલ્હન પ્રેમીની સાથે ફરાર થઇ ગઇ. એક કલાક સુધી જ્યારે દુલ્હન પાછી ન ફરી તો બંને પક્ષોમાં ઝઘડો શરૂ થઇ ગયો. આખરે કન્યાની કાકાની છોકરીની સાથે તે જ મંડપમાં વરરાજાના લગ્ન થયા અને વિદાય કરાવવામાં આવી. આટલું અપમાન થયા પછી દુલ્હનના પિતાને તેના પ્રેમી પર શંકા થઇ અને તેમણે પોલીસને આ વાતની જાણ કરી. પોલીસે પ્રેમીને પકડ્યો તો તેણે આખું રહસ્ય ખોલી નાખ્યું. પ્રેમિકાને ક્યાં છુપાવી છે, એ પણ જણાવ્યું. આખા વિસ્તારમાં આ ઘટનાની ચર્ચા છે. એક મંડપ-એક વરરાજા પણ લગ્ન થયા 2 દુલ્હનો સાથે - મામલો શાહજહાંપુરના તિલહરનો છે. અહીંયા રહેલા રામલખને (નામ બદલ્યું છે) દીકરી પૂજાના લગ્ન પીલીભીતના અશોકકુમાર (નામ બદલ્યું છે)ની સાથે નક્કી કર્યા હતા. - 5 જૂલાઈના રોજ વરરાજા જાન લઇને પહોંચ્યો. દ્વારપૂજા, જયમાળા અને સાત ફેરા તમામ વિધિઓ સરસ રીતે પતી ગઇ.

- ફેરા પછી દુલ્હન બહાર જવાનું કહીને ઊભી થઇ ગઇ. કોઇને શંકા ન થઇ. થોડી જ વારમાં વિદાય થવાની હતી.

- એક કલાક સુધી દુલ્હન પાછી ન ફરી ત્યારે વરપક્ષને કંઇક ગરબડ થઇ હોવાનો ખ્યાલ આવ્યો. દુલ્હનને ઘણું શોધવામાં આવી, પરંતુ તે દેખાઇ નહીં. વરરાજાના પિતાએ દુલ્હનપક્ષને ખરી-ખોટી સંભળાવવાનું શરૂ કરી દીધું.

- બબાલ વધતી જોઇને દુલ્હનના કાકાએ પોતાની દીકરી લક્ષ્મીના લગ્ન વરરાજા સાથે કરાવવાની ઇચ્છા જાહેર કરી. વર-કન્યા બંને પક્ષની મંજૂરી પછી તે જ મંડપમાં એકવાર ફરી વરરાજાએ 7 ફેરા લીધા. આ પણ વાંચો: ફૂલોથી શણગારેલી કારમાં પરણવા પહોંચ્યો વરરાજા, લગ્નસ્થળે ન મળી દુલ્હન કે કન્યાપક્ષ પ્રેમીના ઘરે દરોડો પાડ્યો તો ખૂલ્યું આખું રહસ્ય - દુલ્હનની વિદાય પછી પરિવારવાળાઓ ભાગી ગયેલી કન્યાની શોધમાં લાગી ગયા. રામલખને ગામના જ અમિત, જેની સાથે તેનો એક વર્ષથી પ્રેમપ્રસંગ ચાલી રહ્યો હતો, તેના વિરુદ્ધ પોલીસમાં ફરિયાદ કરી દીધી. - પ્રેમપ્રસંગની ચર્ચા આખા ગામમાં હતી. આ જ કારણે આખા પરિવારને અમિત પર જ શંકા હતી.

- પોલીસે જ્યારે પ્રેમીના ઘરે દરોડો પાડ્યો તો તે ઘરે જ મળ્યો પરંતુ તે કન્યા વિશે અજાણ બની રહ્યો.

- સખ્તાઇથી પૂછપરછ કરવા પર તેણે તમામ રહસ્ય ખોલી નાખ્યું. જણાવ્યું કે યુવતીને ખેતરમાં છુપાવી દીધી હતી, જેથી કોઇને જાણ ન થાય અને સવાર થતાં જ અમે ભાગી જાત.

- ઇન્સ્પેક્ટર અશોકપાલે કહ્યું કે, કન્યાના પિતાની ફરિયાદ પર પ્રેમીની પૂછપરછ કરી. તેણે બધું જણાવી દીધું છે. કન્યાને પણ શોધી લેવામાં આવી છે. આરોપી વિરુદ્ધ કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે.

