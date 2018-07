મંડપમાં વરને દારૂ માંગતો જોઇ ગુસ્સે થઇ દુલ્હન, ફેંકી દીધી વરમાળા અને લગ્નનો કર્યો ઇન્કાર

પટના (બિહાર): ખેડૂત પરિવારની નિભાકુમારીએ પોતાના જીવનનો ખૂબ મુશ્કેલ નિર્ણય લઇ લીધો. નિભાકુમારી મધુબની જિલ્લાના ખુટૌના પ્રખંડમાં રહે છે. તેણે દારૂ વિરુદ્ધ એવું સ્ટેન્ડ લીધું, જેનાથી તેનું જીવન જ બદલાઇ ગયું. તેમના લગ્ન મધુબની જિલ્લાના જયનગર પ્રખંડના પડવાપચહર ગામના રંજીત કુમાર કામત સાથે નક્કી થયા હતા. ઘરમાં આનંદનો માહોલ હતો. જાન આવી તો દરેક જણ ખુશીમાં નાચી રહ્યું હતું. જાનૈયાઓમાં મોટાભાગના લોકો દારૂના નશામાં મદમસ્ત હતા. રંજીત પણ મામાની સાથે દારૂ પીને આવ્યો હતો. આ સ્થિતિ જોઇને નિભા નારાજ થઇ ગઇ. હદ તો ત્યારે થઇ ગઇ જ્યારે રંજીતે લગ્નમંડપમાં તેના મામા પાસે બિયર માંગ્યો. નિભાએ આ વાત સાંભળતા જ લગ્ન કરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. દારૂડિયા સાથે નહીં કરું લગ્ન - નિભાએ પિતા તેમજ ગામના લોકોને કહ્યું કે એક દારૂડિયા સાથે લગ્ન કરવા કરતા તો જીવભર કુંવારા રહેવું વધુ સારું છે. તેણે ગળામાંથી વરમાળા કાઢીને ફેંકી દીધી. - જાનૈયાઓથી લઇને ગામવાસીઓ સુધીના તમામ લોકો આશ્ચર્યમાં હતા. લોકોએ તેને સમજાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો, પરંતુ તેણે લગ્ન કરવાની ચોખ્ખી ના પાડી દીધી. તેણે કોઇની એક વાત પણ ન સાંભળી.

- તે સમયે ના તો તેણે પોતાની નબળી આર્થિક પરિસ્થિતિ વિશે વિચાર્યું અને ન તો લોકો દ્વારા ઉઠનારા સવાલો પર ધ્યાન આપ્યું અને પોતાના આ બહાદુર નિર્ણયને દ્રઢતાથી વળગી રહી. આ પણ વાંચો: દહેજ માટે પિતા પર હાથ ઉઠતો જોઇ ગુસ્સે થઇ ગઇ દુલ્હન, બોલી- હવે લગ્ન નહીં કરું સાહસની પ્રશંસા કરી, સુધાકરે મૂક્યો લગ્નનો પ્રસ્તાવ - નિભાની આ હિંમતની ગામની મહિલાઓ તેમજ યુવતીઓએ ખૂબ પ્રશંસા કરી. તમામે સંકલ્પ કર્યો કે જીવનમાં નશો નહીં આવવા દઇએ. તેઓ ખુશ હતા કે કોઇએ તો આના વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો.

- નિભાના આ સાહસની ચર્ચા આખા વિસ્તારમાં હતી. તેની આ હિંમતને જોતા સુધાકર કામત નામના યુવકે તેની સાથે લગ્ન કરવાનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને ત્યારબાદ બંનેના લગ્ન પણ નક્કી થઇ ગયા. અભિયાને બદલી સેવીની જીંદગી - ગાયત્રી જીવિકા સ્વયં સહાયતા સમૂહની સેવી દેવીના પતિ તેમજ સસરા બંને દારૂની લતનો શિકાર હતા. સેવીએ જ્યારે દારૂ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવ્યો તો પતિ તેની સાથે દુર્વ્યવહાર કરવા લાગ્યો. - દારૂનો વિરોધ કરવા પર તેને ત્રાસ આપવામાં આવતો હતો. સેવીનો પતિ સંતોષ કુમાર તેના પર સતત અત્યાચાર કરતો હતો. તે જે પણ કમાતો હતો દારૂમાં ઉડાવી નાખતો હતો.

- સેવી દેવી પછી જીવિકા સમૂહના અભિયાનમાં જોડાઇ ગઇ અને તેનું અભિયાન રંગ લાવવા માંડ્યું. સરકાર તરફથી દારૂબંધીની જાહેરાતે પરિવારમાં ખુશીઓ પાછી લાવી દીધી. હવે તેનો પતિ સંતોષ કમાણીના તમામ પૈસા ઘરે લાવે છે.

Click here to read that Bride denied to marry after seeing that groom demanding beer in marriage hall in Bihar.