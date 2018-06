દિલ્હી: વીજળી વોલ્ટેજ ઓછો થતાં ACમાં બ્લાસ્ટ, ધમાકાના અવાજથી ફાટ્યો મહિલાના કાનનો પડદો

નવી દિલ્હી: દ્વારકા વિહાર કોલોનીમાં વરસાદ દરમિયાન વીજળીનો વોલ્ટેજ ઓછો થવાથી અચાનક થાંભલા પર જબરદસ્ત ધમાકો થયો. તેના કારણે આખા વિસ્તારમાં અંધારૂં છવાઇ ગયું. અહીંયા 2 ઘર એવા પણ હતા જેમાં ઘણું નુકસાન થયું. તેમાંથી એક ઘરમાં લાગેલા એસીમાં બ્લાસ્ટ થઇ ગયો અને ઘરની અંદર વીજળીના વાયરિંગને પણ નુકસાન થયું. અકસ્માતવાળા ઘરની બાજુમાં રહેતી એક મહિલાનો તો ધમાકાનો અવાજ સાંભળીને કાનનો પડદો જ ફાટી ગયો. આ અકસ્માતમાં અન્ય બે મહિલાઓ સહિત 2 બાળકોને પણ ઇજા થઇ છે. વાયરિંગમાં બ્લાસ્ટ થવાને કારણે દીવાલનો એક હિસ્સો પણ તૂટીને પડી ગયો. આ પણ વાંચો: DPS બસ અકસ્માત: ફૂટેજમાં દેખાયાં ખિલખિલાટ બાળકો, ધમાકો અને બધું વિખરાયું ધમાકો થતાં લોકોના ઘરના ટીવી તેમજ અન્ય વીજઉપકરણો થયાં બંધ - ઘાયલોની ઓળખ 26 વર્ષીય જ્યોતિ, 6 વર્ષના રિતેશ, 4 વર્ષના વિનુ તરીકે થઇ છે. જ્યારે આ ઘરની પાસેના મકાનમાં પણ નુકસાન થયું છે. - ધમાકાના ભયાનક અવાજને કારણે તે ઘરની પાસેના મકાનમાં રહેતી 27 વર્ષીય મહિલાના કાનનો પડદો ફાટી ગયો.

- જ્યોતિ દ્વારકા વિહાર કોલોનીમાં પરિવાર સહિત રહે છે. બુધવારે રાતે 9.45 વાગે વીજળીના થાંભલાની પાસે જબરદસ્ત ધમાકો થયો અને થાંભલા પર લાગેલા વીજળીના મીટર ઉપરાંત આસપાસના ઘરોમાં લાગેલા મીટર બંધ થઇ ગયા.

- ઘટના દરમિયાન ઘણા ઘરોના ટીવી તેમજ વીજ ઉપકરણો ખરાબ થઇ ગયા.

એક ઘરમાં લાગેલા એસીમાં બ્લાસ્ટ થઇ ગયો અને ઘરની અંદર વીજળીના વાયરિંગને પણ નુકસાન થયું. અકસ્માતવાળા ઘરની બાજુમાં રહેતી એક મહિલાનો તો ધમાકાનો અવાજ સાંભળીને કાનનો પડદો જ ફાટી ગયો.