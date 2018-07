શાહ-નીતિશે 45 મિનિટ કરી ચર્ચા, સીટોની વહેંચણીનો આવશે ઉકેલ?

પટના: 2019ની લોકસભા ચૂંટણી પહેલાં ભારતીય જનતા પાર્ટીના અધ્યક્ષ એક પછી એક રાજ્યોની મુલાકાત લઈ રહ્યા છે. આજે અમિત શાહ બિહારની મુલાકાતે છે. અહીં અમિત શાહે બિહારના મુખ્યમંત્રી સાથે મુલાકાત કરી હતી. બંને નેતાઓએ નાસ્તા સમયે 45 મીનિટ સુધી ચર્ચા કરી હતી. આશા છે કે, આ મુલાકાતમાં બંને પાર્ટીના નેતાઓ દ્વારા સીટોની વહેંચણી વિશે ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. નાસ્તામાં નીતિશ કુમાર અને અમિત શાહની સાથે બિહારના ઉપમુખ્યમંત્રી પણ હાજર રહ્યા. નોંધનીય છે કે, ભારતીય જનતા પાર્ટી અત્યાર સંપર્ક ફોર સમર્થન ચલાવી રહી છે. તે અંતર્ગત જ અમિત શાહ વિવિધ રાજ્યોની મુલાકાત કરી રહ્યા છે. નીતિશ કુમાર સાથે કરીને અમિત શાહ તેમની પાર્ટીના સોશિયલ મીડિયા વર્કર્સ સાથે પણ મુલાકાત કરવાના છે. આજે મોડી સાંજે નીતિશ કુમાર અને અમિત શાહ ફરી ડિનરમાં એક મુલાકાત કરશે. નીતિશ કુમારે અમિત શાહ માટે રાખ્યો ગુજરાત-બિહારી નાસ્તો

અમિત શાહ ગુજરાતી હોવાથી નીતિશ કુમારે તેમના નાસ્તામાં અમુક ગુજરાતી આઈટમનો પણ સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. નીતિશ કુમાર અને અમિત શાહને નાસ્તામાં પૌઆ, ઉપમા, સત્તુના પરાઠા, ચણા-તૂરિયાનું શાક, બટાકાની સૂકી ભાજી અને મઠો પીરસવામાં આવ્યા. ભાઈ કોણ, બીજેપી કે જેડીયુ?

લોકસભા ચૂંટણીને હવે માત્ર 8 મહિના જ બાકી છે પરંતુ એનડીએના દરેક પક્ષે બીજેપી પર સીટોની વહેંચણી વિશે દબાણ કરવાનું શરૂ કરી દીધું છે. બીજેપીના રાજકીય એક્સપર્ટની ઈચ્છા છે કે, સીટોની વહેંચણી 2014ની લોકસભાની ચૂંટણીની જેમ થાય. જેમાં બીજેપીને બિહારમાંથી 22 સીટો મળી હતી. ની લોજપાએ અને ઉપેન્દ્ર કુશાવાહાની રાલોસપા સાથે મળીને ગઠબંધનમાં બીજેપીની 30 સીટ પર ચૂંટણી લડી હતી. આ વખતે બીજેપી અંદાજે 22 સીટ પર ચૂંટણી લડવા માગે છે અને મોટા ભાઈની ભૂમિકા નીભાવવા માગે છે. પરંતુ બીજી બાજુ જેડીયુ 2015 વિધાનસભા ચૂંટણીના આધારે મોટા ભાઈની ભૂમિકા ઈચ્છે છે. બિહારમાં લોકસભાની કુલ 40 સીટ

બિહારમાં લોકસભાની કુલ 40 સીટ છે. ગઈ લોકસભા ચૂંટણીમાં આ 40 સીટોમાંથી એનડીએને કુલ 31 સીટ પર જીત મળી હતી. એનડીએની 31 સીટમાં ને 22, લોજપાને 6 અને રાલોસપાને 3 સીટ મળી હતી. ત્યારે જેડીયુએ એકલા ચૂંટણી લડી હતી ત્યારે તેમને માત્ર બે સીટ ઉપર જ જીત મળી હતી. પરંતુ જેડીયુનું માનવું છે કે, ખરાબ સ્થિતિમાં પણ તેમને 16-17 ટકા મત મળ્યા હતા. 17-17 સીટ પર થઈ શકે છે સહમતી

સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે જેડીયુ ઈચ્છે છે કે, બંને પાર્ટીઓ 17-17 સીટ પર ચૂંટણી લડે. બાકીની સીટ લોજપા અને રાલોસપાને આપી દેવામાં આવે. જેડીયુ આ સિવાય યુપી અને ઝારખંડમાં પણ 4 સીટો ઈચ્છે છે. રાજકીય ક્ષેત્રે જેડીયુની આરજેડી અને નેતાઓ સાથે અંદરખાને વાતચીત થતી હોવાની માહિતી મળી છે. રાજકીય નિષ્ણાતો આને જેડીયુનું પ્રેશર પોલિટિક્સ માને છે.

