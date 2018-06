BJP-PDPનું તૂટ્યું ગઠબંધન: 40 મહિનામાં ન સૂર મળ્યા, ન નીતિ

નેશનલ ડેસ્ક: બીજેપી અધ્યક્ષ ે જમ્મુ-કાશ્મીર મામલે જમ્મુ-કાશ્મીરના બીજેપી નેતાઓ સાથે મલીને PDP સાથે ગઠબંધન તોડવાની જાહેરાત કરી દીધી છે. આ મહત્વનો નિર્ણય લેતા પહેલાં અમિત શાહે રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા સલાહકાર અતિજ ડોભાલ સાથે ચર્ચા-વિચારણાં કરી હતી. બીજેપી- નું ગઠબંધન સરેરાશ 3 વર્ષ જેવુ ચાલ્યું છે. પરંતુ આ દરમિયાન બીજેપી અને પીડીપીની નીતિ અને વિચારધારા ક્યારેય એક થઈ શકી નથી. આ ગઠબંધનને પહેલેથી જ કજોડુ માનવામાં આવતું હતું. 2015માં થયું હતું ગઠબંધન

જમ્મુ-કાશ્મીરમાં વર્ષ 2015માં બીજેપી અને પીડીપીના ગઠબંધનની સરકાર બની હતી. ગઠબંધન પછી મુફ્તી મોહમ્મદ સઈદને મુખ્યમંત્રી બનાવવામાં આવ્યા હતા. જ્યારે ડેપ્યૂટી સીએમ બીજેપીના બનાવવામાં આવ્યા હતા. મુફ્તી મોહમ્મદ સઈદે 1 માર્ચ 2015ના રોજ જમ્મુ-કાશ્મીરના 12માં મુખ્યમંત્રી તરીકેના શપથ લીધા હતા. 7 જાન્યુઆરી 2016ના રોજ તેમનું નિધન થઈ ગયું હતું. જ્યારે સઈદનું નિધન થયું ત્યારે તેઓ મુખ્યમંત્રી હતા. અચાનક મુફ્તી મોહમ્મદ સઈદનુ નિધન જમ્મુ-કાશ્મીરમાં મુખ્યમંત્રી મુફ્તી મોહમ્મદ સઈદના અચાનક નિધનથી રાજ્યમાં બંધારણીય સંકટ ઉભુ થયું હતું. સઈદના નિધન પછી અંદાજે અઢી મહિના સુધી સરકારના ગઠન વિશે ખેંચતાણ ચાલી હતી. ત્યારપછી પીડીપી-બીજેપી ગઠબંધનની સરકાર બનાવવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ હતી. અઢી મહિના પછી 4 માર્ચ 2016માં મહેબુબા મુફ્તી જમ્મુ- કાશ્મીરના પ્રથમ મહિલા મુખ્યમંત્રી બન્યા હતા. જ્યારે ઉપમુખ્યમંત્રી બીજેપીના ધારાસભ્ય નિર્મલ સિંહને બનાવવામાં આવ્યા હતા. જમ્મુ કાશ્મીરમાં વિધાનસભા ચૂંટણીમાં 87માંથી પીડીપી 28, જ્યારે બીજેપી 25 સીટ જીતી હતી. એનસી અને ને ક્રમશ: 15 અને 12 સીટ પર જીત મળી હતી. ચૂંટણી પરિણામ આવ્યા પછી જ સરકારના ગઠબંધન વિશે ખેંચતાણ ચાલી રહી હતી. 40 મહિનામાં ન સૂર મળ્યા, ન નીતિ - મુખ્યમંત્રી મહેબૂબા મુફ્તી રાજ્યમાં સ્થિતિ ન સંભાળી શક્યા.

- રમઝાન દરમિયાન કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યમાં શાંતિ સ્થાપવા સંઘર્ષ વિરામની જાહેરાત કરી. પરંતુ આતંકવાદી કે ભાગલાવાદી તરફથી સારો રિસ્પોન્સ ન મળ્યો.

- બીજેપી ચીફ અમિત શાહ અને પીએમ ની સહમતીથી પીડીપી પાસેથી સમર્થન પરત લેવામાં આવ્યું છે.

- બીજેપીએ રાજ્યના ત્રણેય ક્ષેત્રોના વિકાસનો પ્રયત્ન કર્યો. જમ્મુ, લદ્દાખ અને કાશ્મીર ક્ષેત્રે સમાન વિકાસ માટે કેન્દ્ર સરકારે સહયોગ આપ્યો પરંતુ રાજ્ય સરકાર દ્વારા જમ્મુ સાથે ભેદભાવ રાખવામાં આવ્યો.

- જમ્મુ-કાશ્મીરની હાલની સ્થિતિના કારણે પીડીપી-બીજેપીનું ગઠબંધન તૂટ્યું.

- શ્રીનગરમાં એક અગ્રણી પત્રકારની હત્યા થઈ ગઈ અને રાજ્ય સરકાર ચૂપ રહી.

- રાજ્યમાં રાજ્યપાલ શાસનથી સ્થિતિ સુધારી શકતા હતા, બીજેપીએ તેની માગણી પણ કરી હતી.

- જમ્મુ-કાશ્મીરમાં આતંકવાદ ઘણો વધી ગયો હતો, સ્થિતિ ઘણી ખરાબ થઈ ગઈ હતી.

- પીડીપીએ બીજેપી અને કેન્દ્ર સરકારના કામમાં અવરોધ ઉભો કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો.

BJP PDP alliance ends in Jammu-Kashmir after 3 years. Constitution of Mufti government. In Jammu and Kashmir, the BJP-PDP coalition government formed in 2015. After the alliance, Mufti Mohammad Saeed had made the chief minister.