GFના ઘરે લગ્નનો પ્રસ્તાવ લઇને ગયો યુવા BJP નેતા, પિતાએ કર્યો ઇન્કાર તો જાતને મારી ગોળી

ભોપાલ: પારૂલ હોસ્પિટલની પાસે બીજેપી યુવા મોરચા અરેરા મંડળના ઉપાધ્યક્ષ અતુલ લોખંડેએ મંગળવારે રાતે દેશી પિસ્તોલથી પોતાને ગોળી મારી દીધી. તે લગ્નનો પ્રસ્તાવ લઇને પ્રેમિકાના ઘરે પહોંચ્યો હતો, પરંતુ પિતાએ ઇન્કાર કરી દીધો. 10 મિનિટ પહેલા જ તેણે 13 વર્ષથી ચાલી રહેલા પ્રેમ-પ્રસંગનો ઉલ્લેખ ફેસબુક પર કર્યો હતો. હવે અતુલ હોસ્પિટલમાં જિંદગી અને મોત વચ્ચે સંઘર્ષ કરી રહ્યો છે. ડોક્ટરોના કહેવા પ્રમાણે તેની હાલત ગંભીર છે. ગર્લફ્રેન્ડના પિતાની સામે મારી લીધી ગોળી, બોલ્યો- તમારી દીકરીને પ્રેમ કરું છું - 30 વર્ષીય અતુલ ઘરેથી 200 મીટર દૂર રહેતી એક યુવતીને પ્રેમ કરતો હતો. 27 વર્ષીય તે યુવતી બેંક પીઓ છે. - સીએસપી ઉમેશ તિવારીના જણાવ્યા પ્રમાણે, મંગળવાર રાતે લગભગ સવા નવ વાગે અતુલ તેની પ્રેમિકાના ઘરે પહોંચ્યો. દરવાજો જળ સંસાધન વિભાગમાં પોસ્ટેડ યુવતીના પિતાએ ખોલ્યો.

- અતુલે તેમની સામે લગ્નનો પ્રસ્તાવ મૂક્યો અને કહ્યું- હું તમારી દીકરીને પ્રેમ કરું છું. પિતાએ લગ્ન માટે ના પાડી દીધી. નારાજ અતુલે તેમની સામે જ દેશી પિસ્તોલ કાઢી અને પોતાની કાનપટ્ટી પર ગોળી મારી દીધી.

- ગોળીનો અવાજ સાંભળીને લોકો ત્યાં પહોંચ્યા અને અતુલને પાસેની પારૂલ હોસ્પિટલ લઇ ગયા. ગોળી માથાની અંદર ફસાયેલી હતી. મોડી રાતે ડોક્ટરોએ તેને બ્રેઇનડેડ ઘોષિત કરી દીધો. આ પણ વાંચો: વિદ્યાર્થીનીએ એનેસ્થેસિયાનો હાઈડોઝ લઈ કરી આત્મહત્યા, 4 દિવસમાં લખી 12 પેજની સુસાઈડ નોટ અતુલે ફેસબુક પર લખી હતી પોસ્ટ - અતુલે ફેસબુક પર લખ્યું હતું- તેના પપ્પાએ કહ્યું કે આજે સાંજે ઘરે આવી જા અને પોતાની પ્રેમિકા માટે મરીને બતાવ, જો તેને પ્રેમ કરતો હોય તો. જો બચી ગયો, તો તમારા બંનેના લગ્ન પાક્કાં અને મરી ગયો તો સાત જન્મ તો છે જ. ફરી પેદા થઇને કરી લેજે લગ્ન. હું તેના (પ્રેમિકા)ના ઘરે જ છું. મને અહીંથી લઇ જજો. જીવતો રહ્યો તો જાતે આવી જઇશ. તેને પણ વચન આપ્યું હતું. એક વચન પૂરું ન કરી શક્યો, બીજું વચન હું તારા વગર જીવી નહીં શકું એટલે જઇ રહ્યો છું. બધા એમ જ કહેશે કે છોકરીના ચક્કરમાં જતો રહ્યો. ઘરવાળાઓ વિશે એકવાર પણ ન વિચાર્યું. બધા વિશે વિચારીને જ આ પગલું ઉઠાવ્યું છે. તેના વગર ક્યાંય કશું દેખાતું જ નથી. બહુ કોશિશ કરી લીધી, ભૂલી જ નથી શકતો અને ભૂલી તો પારકાંને જવાય, પોતાનાંને નહીં. - અતુલે લખ્યું- તેને (પ્રેમિકા) કંઇ ન કહેશો, એને ખોટી પણ ન સમજશો. બધી ભૂલ મારી છે. બધું મારા કારણે બગડ્યું. 13 વર્ષ હું એની સાથે રહ્યો પરંતુ તેના સપનાંને પૂરું ન કરી શક્યો. તું પણ 13 વર્ષના આપણા સંબંધોને કેવી રીતે ભૂલી ગઇ. કાપા પપ્પાની સામે કેમ ડરી ગઇ. એકવાર હિંમત બતાવી હોત તો આજે જીંદગી કંઇક જુદી જ હોત. મમ્મી બધાં કહે છે, 7 જન્મ હોય છે. જો આ સાચું હોય તો દરેક જન્મમાં હું તમને જ દીકરો માનીશ. તમારા જેવી માતા આખી દુનિયામાં નથી. દોસ્તોને કહેતો હતો- હું આત્મહત્યા નહીં કરું - પરિવારના એક મિત્રએ જણાવ્યું કે મસ્તીમાં અમે અતુલને કહેતા હતા કે તારું બ્રેકઅપ થઇ ગયું છે તો કોઇ ખોટું પગલું ના ભરી લેતો. તેના પર તે કહેતો હતો, 'ભાઈ હું એટલો પણ ડરપોક નથી, ક્યારેય આત્મહત્યા નહીં કરું.' - ઘટનાથી 15 મિનિટ પહેલા જ તે પારૂલ હોસ્પિટલ પાસે ઊભો રહીને મિત્રો સાથે મસ્તી કરી રહ્યો હતો. લાગ્યું જ નહીં કે થોડીવાર પછી જ પોતાને ગોળી મારી લેશે. અતુલના મોટા ભાઈ મુકુલ લોખંડે બીજેપી અરેરા મંડલના મહામંત્રી છે.

