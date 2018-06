ભાજપે માલ્યા અને વાડ્રા મુદ્દે કોંગ્રેસ પર સાધ્યું નિશાન, રાહુલને કર્યા સવાલો

નવી દિલ્હીઃ લિકર કિંગ ની ચિઠ્ઠી પર જોવા મળતી બબાલ વચ્ચે ે પલટવાર કર્યો છે. બુધવારે ભાજપના પ્રવક્તા સંબિત પાત્રાએ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી કહ્યું કે વિજય માલ્યાએ જે ચિઠ્ઠી લખી છે તેનાથી સ્પષ્ટ થાય છે કે તે ગભરાયેલો છે. પત્રકારોને સંબોધતા સંબિત પાત્રાએ રોબર્ટ વાડ્રા પર પણ નિ સાધ્યું હતું. 'UPAના શાસનમાં માલ્યા કિંગ ઓફ ગોડ હતા'

- સંબિત પાત્રાએ કહ્યું કે, "વિજય માલ્યા કહી રહ્યાં છે કે મને બેંક ડિફોલ્ટ કેસનો પોસ્ટર બોય બનાવી દીધો છે. જ્યારે UPAના સમયમાં તેઓ કિંગ ઓફ ગોડ ગણાતા હતા."

- પાત્રાએ વધુમાં કહ્યું કે, "2011માં માલ્યાએ તત્કાલીન વડાપ્રધાન મનમોહન સિંહનો આભાર માન્યો હતો, પરંતુ હવે તેમની ભાષા સંપૂર્ણ રીતે બદલાઈ ગઈ છે." રોબર્ટ વાડ્રા પર પણ સાધ્યું નિશાન

- સંબિત પાત્રાએ વિજય માલ્યાના બહાને રોબર્ટ વાડ્રા પર પણ નિશાન સાધ્યું હતું. તેઓએ કહ્યું કે, "થોડાં દિવસ પહેલાં ઈન્કમ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટે રોબર્ટ વાડ્રાને 25 કરોડ રૂપિયા જમા કરવાનું કહ્યું હતું. કેમકે તેમણે ઘણાં નિયમોનું ઉલ્લંઘન કર્યું હતું. જેમાં ઈન્કમ સોર્સ ન જણાવવો, મોટા પ્રમાણમાં આવક હોવી, લોનની પૂરી જાણકારી ન આપવાની વાત સામેલ હતી."

- ભાજપના પ્રવક્તાએ કહ્યું કે, "ગાંધી પરિવારને બેનામી સંપત્તિ માટે ઓળખવામાં આવે છે."

- સંબિત પાત્રાના આરોપ મુજબ, બ્લૂ બ્રીઝર નામની એક કંપની જેમાં અને પ્રિયંકા ગાધી 2008માં ડાયરેકટર પદે હતા. જે બાદ પ્રિયંકા નીકળી ગઈ અને શ્રીનિવાસનને ડાયરેકટર બનાવવામાં આવ્યાં, આજે તેઓ ના સચિવ પદે છે. રાહુલ સામે ઊભા કર્યાં સવાલો

- હાલમાં જ આવેલા એક રિપોર્ટમાં ભારતને મહિલા માટે અસુરક્ષિત ગણાવવામાં આવી છે, જેના પર રાહુલ ગાંધીએ મોદી સરકાર પર નિશાન સાધ્યું હતું.

- સંબિત પાત્રાએ કોંગ્રેસ અધ્યક્ષને સીધો જ સવાલ કર્યો કે, "અંતે તેઓએ કયા આધારે ભારતને સીરિયા અને જેવાં દેશોથી ઓછું સુરક્ષિત ગણાવ્યું છે. આજના દિવસે ભારતથી વધુ અમેરિકામાં રેપ થાય છે."

BJP on Wednesday lashed out at the Congress chief Rahul Gandhi over the income tax notice to his brother-in-law and asked as to why was he silent on the issue. He further said Mallya and Vadra both violated the law and flourished during the Congress-led UPA government.