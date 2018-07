એરફોર્સ જવાને FB પર જોયો GFનો બોલ્ડ ફોટો, ચારિત્ર્ય પર સવાલ ઉઠાવી તોડી નાખ્યા લગ્ન

બિલાસપુર (છત્તીસગઢ): સોશિયલ મીડિયા સંબંધો માટે ક્યારેક અતિશય ખતરનાક સાબિત થઇ શકે છે. આ બાબતનો ઉદાહરણરૂપ કિસ્સો છત્તીસગઢના બિલાસપુરમાં સામે આવ્યો છે, જ્યાં એક એરફોર્સ જવાન વિરુદ્ધ દુષ્કર્મનો કેસ નોંધાયો છે. એરફોર્સ જવાનની પ્રેમિકાની એક સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટે બંનેના સંબંધોમાં તિરાડ ઊભી કરી દીધી. હકીકતમાં પ્રેમિકાએ પોતાના કેટલાક દોસ્તો સાથે બોલ્ડ ફોટાઓ ફેસબુક પર અપલોડ કરી દીધા. તેની જાણકારી મળતાં જ એરફોર્સમાં તહેનાત તેના બોયફ્રેન્ડે તેના ચારિત્ર્ય પર આરોપ લગાવીને તેની સાથેનો સંબંધ તોડી નાખ્યો અને લગ્ન કરવાનો ઇન્કાર કરી દીધો. તેના બદલામાં પ્રેમિકાએ જવાન વિરુદ્ધ રેપ અને શારીરિક શોષણનો મામલો નોંધાવી દીધો. લગ્નની લાલચ આપીને કરી રહ્યો છે શારીરિક શોષણ - 20 વર્ષની યુવતી પરિવારજનોની સાથે 26 જૂનના રોજ પોલીસ સ્ટેશન પહોંચી. તેણે ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે, 27 વર્ષનો વિશાલ શીલ તેનું 3 વર્ષથી શારીરિક શોષણ કરી રહ્યો છે. તે હાલ ઇન્ડિયન એરફોર્સમાં ટેક્નીકલ સ્ટાફ તરીકે ઉત્તરપ્રદેશના લખનઉમાં પોસ્ટેડ છે. યુવતીનો બોલ્ડ ફોટો જોઇને યુવકે કર્યો લગ્નનો ઇન્કાર - એરફોર્સમાં ગયા પછી બંનેના પરિવાર લગ્ન માટે રાજી પણ થઇ ગયા હતા. બંનેના લગ્ન પણ થવાના હતા. - સોશિયલ મીડિયામાં અન્ય છોકરાઓ સાથે યુવતીના બોલ્ડ ફોટાઓ જોઇને વિશાલ તેના ચારિત્ર્ય પર શંકા કરવા લાગ્યો. ત્યારબાદ તેણે લગ્ન કરવાની ના પાડી દીધી.

- યુવકના પરિવારજનો પણ યુવતીના ચારિત્ર્ય પર શંકા કરવા લાગ્યા.

- પખાંજૂર પોલીસ સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ દીનબંધુ ઉઇકેએ જણાવ્યું કે યુવક વિરુદ્ધ રેપનો કેસ નોંધી લેવામાં આવ્યો છે.

