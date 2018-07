5 વર્ષ પહેલાં પણ થઈ હતી બુરાડી કાંડ જેવી ઘટના, 8 લોકોએ ખાધું હતું ઝેર

નવી દિલ્હી: દિલ્હીના બુરાડીમાં લલિતને તેના પિતાને મળવું હતું અને મોક્ષ મેળવવો હતો. તેથી તે સમગ્ર પરિવારને ફાંસીના ફંદા સુધી લઈ ગયો હતો. આજ રીતે સવાઈ માધોપુરના કંચન સિંહને ભગવાન શિવને મળવું હતું. તેથી તેણે જાતે ભગવાન શિવ પાસે જવાનું નક્કી કર્યું હતું. તેણે તે માટે તેના પરિવારના આઠ સભ્યોને પણ તૈયાર કર્યા હતા. બુરાડીમાં 30 જૂન 2018ની રાતે જે કઈ પણ થયું તેના પાંચ વર્ષ પહેલાં 26 માર્ચ 2013માં રાજસ્થાનના સવાઈ માધોપુરમાં પણ આવી જ ઘટના બની હતી. તે ઘટના સવાઈ માધોપુરના ગંગા નગરની હતી. ત્યાં કંચન સિંહએ સમગ્ર પરિવાર સાથે 26 માર્ચ 2013ના રોજ સાઈનાઈડવાળા લાડવા ખઈને સામૂહિક આત્મહત્યા કરી લીધી હતી. એટલું જ નહીં, તે સમયનો પરિવારે એક વીડિયો પણ બનાવ્યો હતો અને તેમાં ખુશખશાલ દેખાતા હતા. તેમાં પરિવારનો મુખિયા કંચન સિંહ તે દરેકને ભગવાન શિવ સાથે મળાવવાની વાત કરી રહ્યો હતો. વીડિયોમાં પરિવારના બીજા સભ્યો પણ તેમની વાત કરતા દેખાયા હતા. શિવ ઉપાસક આ પરિવારનું માનવું હતું કે, પૂજા અર્ચના પછી પણ ભગવાન તેમને દર્શન નથી આપતા તેથી હવે તેઓ જાતે જ ભગવાનને મળવા જઈ રહ્યા છે. ત્યારબાદ અંતમાં કંચન સિંહ પૂજા કરે છે અને ભગવાન શિવને સંબોધિત કરીને કહે છે કે પિતાશ્રી અમે આવી રહ્યા છીએ. ત્યારબાદ તેઓ એકથી ત્રણ ગણતરી કરે છે. અને તેમનો સમગ્ર પરિવાર એક સાથે મળી ઝેરી લાડુ ખાઈ લે છે. લાડુ ખાધા બાદ પાણી પણ પીવે છે. ઝેરની અસર થોડીવાર બાદ થવા લાગે છે. એક પછી એક પરિવારના તમામ સભ્ય પડવા લાગે છે. આ દરમિયાન પરિવારના લોકોને મરતા જોઈ ઝેર ખાનારી એક મહિલા ઘરેથી બહાર ભાગે છે. પડોશીઓને બોલાવે છે. આ દરમિયાન થોડાક લોકોના મોત થઈ જાય છે. કંચન સિંહની માતા અને પડોશીઓને બોલાવનારી મહિલા સહિત કંચન સિંહના બાળકોને હોસ્પિટલ લઈ જવામાં આવે છે. જ્યાં તેમને બચાવી લેવામાં આવે છે. પરંતુ આ ઘટનામાં પરિવારના પાંચ લોકોના મોત થઈ જાય છે. આ ઘટનામાં કંચન સિંહ અને બુરાડી કાંડમાં લલિત એક જેવા જ પાત્ર લાગી રહ્યા છે. બંને મામલામાં તેઓ જ પરિવારને મરવા માટે તૈયાર કરે છે અને પરિવાર ખતમ થઈ જાય છે. આ પણ વાંચો: બુરાડી કાંડ: મળી આવી રહસ્યમય ડોલ, કપડાં અને વાસણો, પાડોશીઓએ કહ્યું- આ ચીજો પહેલા નહોતી

Rajasthan sawai madhopur family take poison and commit suicide to meet god. Before 5 years make same incident like Burari case, 8 people had eaten poison. The incident is from Ganga Nagar of Sawai Madhopur. Where the entire family of Kanchan Singh had committed suicide on March 26, 2013, with laddoo, which was found in Sainaide.