2 દીકરી અને પત્નીને મારીને ડોક્ટરે કર્યું સુસાઈડ, બેન્ક મેનેજર હતી પત્ની

સમસ્તીપુર: 21મેના રોજ થયેલા બેન્ક મેનેજર પરિવારના હત્યાકાંડનો ચોંકાવનારો પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટ સામે આવ્યો છે. જિલ્લા હોસ્પિટલના ત્રણ ડોક્ટરના બોર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલા આ પોસ્ટમોર્ટમ રિપોર્ટમાં એ વાત સામે આવી છે કે, ડો. રીતેશની બેન્ક ઓફ બરોડામાં નોકરી કરતી પત્ની પૂજા, દીકરી સૃષ્ટી અને શ્રેયાનું ગળું દબાવવાના કારણે મોત થયું છે. જ્યારે ડો. રિતેશનું ફાંસી લગાવવાના કારણે મોત થયું છે. ચારેય મૃતદેહને અંદાજે 30થી 36 કલાક પછી હોસ્પિટલ લાવવામાં આવ્યા હતા. - પોલીસ હવે આ મામલે ફોરેન્સિક રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે.

- પોલીસનું માનવું છે કે, ફોરેન્સિક રિપોર્ટથી સ્પષ્ટ થઈ શકશે કે, હત્યા પહેલા બેન્ક મેનેજર અને બે બાળકીઓને નશીલી દવા પીવડાવવામાં આવી હતી કે નહીં.

- જોકે પોલીસને ડોક્ટરના રૂમમાં ડિપ્રેશનની દવા અને પ્રિસ્કિપ્શન મળી આવ્યું છે. બહારનું કોઈ ઘરમાં આવ્યું હોય તેવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી

- અત્યાર સુધીની તપાસમાં ઘરમાં ચાર લોકો સિવાય બહારનું કોઈ આવ્યું હોય તેવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી.

- સીસીટીવી ફૂટેજમાં રવિવારે રાત પછી સોમવારે સવારે બેન્ક મેનેજરની નોકરાણીને ઘરમાં ઉપર જતી જોવા મળી હતી.

- ફોરેન્સિક ટીમે પણ તપાસમાં બહારનું કોઈ ઘરમાં આવ્યું હોય તેવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી,

- પૂજાની મમ્મીએ ડો. રિતેશની મમ્મી અને જમાઈ પર તેમને હત્યા માટે મજબૂર કર્યા હોવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. આ પણ વાંચો: ધારદાર હથિયારથી ગળુ કાપીને મહિલાનું મર્ડર, માથું લઈને ભાગી ગયા આરોપીઓ ફોરેન્સિક રિપોર્ટની જોવાઈ રહી છે રાહ

- એસપી દીપક રંજને કહ્યું કે, તેઓ આ કેસમાં હવે ફોરેન્સિક રિપોર્ટની રાહ જોઈ રહ્યા છે. જોકે આ ઘટનામાં બહારનું કોઈ પણ સંકળાયુ હોય તેવા કોઈ પુરાવા મળ્યા નથી.

- ડો. રિતેશે ડિપ્રેશનના કારણે પત્ની અને બાળકીઓની હત્યા કર્યા પછી પોતે પણ ફાંસી લગાવી લીધી હોવાનું માનવામાં આવે છે.

