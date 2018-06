બેન્ક મેનેજરે લોનના બદલે ખેડૂતની પત્ની સાથે કરી ગંદી ડિમાન્ડ, વાત મનાવવા પ્યૂનને મોકલ્યો ઘરે

મુંબઈ: મહારાષ્ટ્રના એક બુલઢાણામાં બેન્ક મેનેજર દ્વારા ખેડૂતની પત્ની સાથે લોનના બદલામાં સેક્સની ડિમાન્ડ કરી દીધી હતી. આરોપ છે કે, મેનેજરે લોન પ્રોસેસની વાત કરીને પહેલા મહિલાનો નંબર લીધો હતો. પછી બેન્ક મેનેજર ફોન પર મહિલા સાથે અશ્લીલ વાતો કરવા લાગ્યો હતો. મેનેજર સાથે થયેલી વાતચીતને મહિલાએ રેકોર્ડ કરી લીધી હતી. પોલીસે આરોપી મેનેજર સામે ફરિયાદ નોંધી લીધી છે. આ ઘટના બુલઢાણા જિલ્લાના મલકાપુર ડિસ્ટ્રીક્ટની છે. - પોલીસના જણાવ્યા પ્રમાણે ગુરુવારે મહિલા તેના પતિ સાથે સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયાના દાતાલા બ્રાન્ચમાં બીજ અને વાવણી માટે કૃષિ લોન લેવા ગઈ હતી. અહીં બ્રાન્ચ મેનેજર રાજેશ હિવાસેએ મહિલાને લોન પ્રોસેસ પૂરી કરવાના નામે તેની પાસેથી કોન્ટેક્ટ ડિટેલ માગી હતી.

- મહિલાએ મેનેજરને બધી માહિતી આપી દીધી હતી તેમ છતાં મેનેજરે તેને ફોન કર્યો હતો. મહિલાના જણાવ્યા પ્રમાણે મેનેજરે તેની સાથે અશ્લીલ વાતો કરી હતી અને લોન આપવાના બદલામાં સેક્સની ડિમાન્ડ કરી દીધી હતી.

- આટલું જ નહીં, બેન્ક મેનેજરે તેની વાત મનાવવા માટે પ્યૂનને મહિલાના ઘરે પણ મોકલ્યો હતો. ચપરાસીને બહુ વિગત ખબર નહતી પરંતુ તેણે આવીને મહિલાને એવુ કહ્યું હતું કે, જો તે બેન્ક મેનેજરની વાત માની જશે તો તેની લોન પાસ કરી દેવામાં આવશે. તે સાથે જ સ્પેશિયલ પેકેજનો લાભ મળવાની વાત પણ કરી હતી. - પોલીસે મેનેજરની સાથે સાથે પ્યૂન મનોજ ચૌહાણ વિરુદ્ધ પણ ફરિયાદ દાખલ કરી દીધી છે. આરોપી મેનેજર ફરાર થઈ ગયો છે. તેને પકડવા માટે પોલીસની એક ટીમ વર્ધા અને નાગપુર મોકલી દેવામાં આવી છે. પોલીસને માહિતી મળી છે કે અહીં તેનુ ઘર આવેલું છે. ગુસ્સે થયેલા ખેડૂતોએ બેન્કમાં કરી તોડ-ફોડ

- આ ઘટનાથી ખેડૂત સંગઠનમાં ખૂબ નારાજગી ફેલાઈ છે. સ્વાભીમાની ખેડૂત સંગઠનના કાર્યકર્તાઓએ બેન્કની દતાલા શાખા બહાર ખૂબ વિરોધ પ્રદર્શન કર્યા હતા.

- વિરોધ-પ્રદર્શન કરનાર લોકોએ બેન્કની બહાર ખૂબ તોડફોડ કરી છે. અમુક લોકોની પોલીસે અટકાયત પણ કરી છે. આ પણ વાંચો: કાર એક્સિડેન્ટમાં ગાયનું મોત, યુવકે પ્રાયશ્ચિત માટે પરંપરા પ્રમાણે એક ગરીબ દીકરીના કરાવ્યા લગ્ન

