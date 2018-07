ઝારખંડ: પ્લેટફોર્મ પાસે ટ્રેન થઇ ધીમી, બેંક મેનેજર સમજ્યો ઊભી રહેશે, ઉતરવાની કોશિશમાં કપાઇ જતાં મોત

રાંચી: રેલવેની બેદરકારીને કારણે શનિવારે છત્તીસગઢના સ્ટેટ બેંકમાં પોસ્ટેડ 50 વર્ષીય ડેપ્યુટી બેંક મેનેજર રિચાર્ડ ડુંગડુંગનું મોત થઇ ગયું. ઘટના હટિયા રેલવે સ્ટેશન પર વહેલી સવારના 3.50 વાગ્યાની છે. રિચર્ડ હટિયા સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર- 3 પર સિકંદરાબાદ-દરભંગા એક્સપ્રેસ ટ્રેનમાંથી ઉતરવાના ક્રમમાં ટ્રેનની નીચે ચાલ્યા ગયા. આ દરમિયાન તેમના બંને હાથ-પગ તૂટી ગયા, માથામાં પણ ગંભીર ઇજા થઇ, જેનાથી ઘટનાસ્થળ પર જ તેમનું મોત થઇ ગયું. અકસ્માત એટલો દર્દનાક હતો કે મૃતકની ડેડબોડી આખી ઊંધી થઇ ગઇ હતી. ડુંગડુંગનો પરિવાર હિનુની શુક્લા કોલોનીમાં રહે છે. પરિવારજનોએ જણાવ્યું કે આ દર્દનાક ઘટનાની જાણકારી મળ્યા પછી પણ રેલવેના કોઇપણ અધિકારીએ તેમને મળવાની કોશિશ નથી કરી. પરિવાર હતો રાંચીમાં - રિચર્ડના બે દીકરા રાંચીની સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલમાં ભણે છે. બાળકોને ભણાવવા માટે જ તેમણે પોતાના પરિવારને રાંચીમાં ભાડાનું મકાન લઇને ત્યાં રાખ્યો હતો. તેઓ પોતાના પરિવારને મળવા માટે દર મહિને બે વાર રાંચી જતા હતા. શુક્રવારે પણ સિકંદરાબાદ-દરભંગા ટ્રેનથી રાંચી આવી રહ્યા હતા. આ પણ વાંચો: ઉતાવળ કરવાના ચક્કરમાં ટ્રેન નીચે કપાઇ ગયો માણસ, દ્રશ્ય જોઇ હાલી ગયા લોકો આ રીતે આવી ગયા ટ્રેનની નીચે - સિકંદરાબાદ-દરભંગા ટ્રેનનું સ્ટોપેજ હટિયામાં નથી, પરંતુ હટિયા સ્ટેશનના પ્લેટફોર્મ નંબર-3 પર જ્યારે ટ્રેન અચાનક થોડી ધીમી થઇ તો ઘણા યાત્રીઓ ઉતરવા લાગ્યા. - લોકોને ઉતરતા જોઇને તેમણે પણ પોતાનો સામાન લઇને ઉતરવાની કોશિશ કરી. આ ચક્કરમાં તેમનો પગ લપસ્યો અને તેઓ ચાલતી ટ્રેનની નીચે આવી ગયા. આ જોઇને એક યાત્રીએ આરપીએફને સૂચના આપી કે એક યાત્રી ટ્રેનની નીચે પડી ગયો છે.

- જ્યારે ટ્રેન નીકળી ગઇ, ત્યારે આરપીએફ અને જીઆરપીએ જોયું કે એક વ્યક્તિનું શબ ટ્રેક પર છે. મોબાઈલ અને સામાન ટ્રેનથી ઘસડાઇને દૂર જતા રહ્યા હતા. જીઆરપીએ તેમના મોબાઈલમાંથી સિમ કાઢીને બીજા મોબાઈલમાં લગાવ્યું અને પરિવારજનોને જાણ કરી. મામલાની તપાસ કરાવવામાં આવશે - ડીઆરએમ વી.કે. ગુપ્તાએ જણાવ્યું કે મારી જાણકારીમાં આવો કોઇ મામલો નથી. જોકે વોટ્સએપના માધ્યમથી મને થોડીઘણી જાણકારી મળી છે. આ મામલે તપાસ કરાવવામાં આવશે. કોઇ દોષી હશે તો તેના પર કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.

