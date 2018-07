બેંગલુરૂના વિદ્યાર્થી આદિત્યને મળી ગૂગલમાં જોબ, વાર્ષિક રૂ.1.2 કરોડનું છે પેકેજ

બેંગલુરૂ: ઇન્ડિયન ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઑફ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્લોલોજી, બેંગલુરૂ (IIIT-B)ના વિદ્યાર્થી આદિત્ય પાલિવાલને ગૂગલે ખૂબ મોટી સેલરીવાળી જોબ ઓફર કરી છે. આદિત્યને ગૂગલે 1.2 કરોડ રૂપિયાનું વાર્ષિક પેકેજ આપ્યું છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ એમટેકના સ્ટુડન્ટ આદિત્ય હવે ન્યૂયોર્ક સ્થિત ગૂગલના આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ રિસર્ચ વિંગમાં કામ કરશે. 16 જુલાઈથી ગૂગલમાં કામ શરૂ કરશે આદિત્ય - આદિત્યને રવિવારે થયેલા 18મા કોન્વોકેશન સમારોહમાં સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું. - આદિત્ય 16 જુલાઈથી પોતાનું કામ શરૂ કરશે. ગૂગલે આ કામ માટે દુનિયાભરના 6 હજાર લોકોમાંથી 50 લોકોને પસંદ કરવામાં આવ્યા છે.

- આદિત્ય એસીએમ ઇન્ટરનેશનલ કોલેજીયેટ પ્રોગ્રામિંગ કોન્ટેસ્ટ 2017-2018ના ફાઇનલિસ્ટ પણ રહી ચૂક્યા છે. આ કોમ્પ્યુટર લેંગ્વેજ કોડિંગની સૌથી મોટી પ્રતિષ્ઠિત સ્પર્ધાઓમાંની એક છે.

- આદિત્યએ કહ્યું કે મને આ ઓફર માર્ચમાં મળી ગઇ હતી અને હું તેની રાહ જોઇ રહ્યો હતો. હું બહુ ખુશ છું. મને આશા છે કે ગૂગલમાં કામ કરીને મને ઘણુંબધું શીખવા મળશે. આ પણ વાંચો: ગૂગલ 2017 રિપોર્ટઃ ભારતમાં સૌથી વધુ 'બાહુબલી 2'ની સર્ચ ક્વેરી

