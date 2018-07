નશાની આદતે બનાવી દીધો જગમોહનને માનસિક રોગી, ઘરના દરવાજે સાંકળોમાં રહે છે બંધાયેલો

ભરતપુર (રાજસ્થાન): કહે છે કે નશો એક સામાજિક ખરાબી છે. જે વ્યક્તિના માન-સન્માનનું તેના ઘર, પરિવાર અને સમાજમાં પતન કરી દે છે. આવું જ કંઇ બન્યું છે ભરતપુર જિલ્લાના તિગરિયા ગામના જગમોહન જાટ સાછે. ન ી લતે જગમોહનને માનસિક રોગી બનાવી દીધો છે. પરિવારજનોએ 12 વર્ષોથી તેના પગમાં લોખંડની સાંકળોથી બાંધીને તેને તાળું મારી દીધું છે. આ પણ વાંચો: પ્રેમમાં પાગલ બે છોકરીઓ ભાગી એક જ બોયફ્રેન્ડ સાથે, આ રીતે ખતમ થઈ કહાણી મિત્રોએ શીખવાડ્યું હતું દારૂ પીવાનું - 2006માં ગોવિંદગઢની સરકારી કોલેજમાંથી બીએ પાસ જગમોહન જાટને મિત્રોએ દારૂ પીવાનું શીખવાડ્યું હતું. પરિવારજનોએ નશાની લત પડી જતાં તેનો ઇલાજ કરાવ્યો તો તે સાજો થઇ ગયો. પરંતુ ત્યારબાદ દિવસ આખો ગાંજો, ભાંગ લેવાને કારણે જગમોહનની હાલત ખરાબ થતી ગઇ અને આખરે તે માનસિક રોગી થઇ ગયો. દીકરાનો ઇલાજ કરાવવા માટે પિતાએ વેચી દીધી જમીન - હુકમ જાટે પોતાના માનસિક રોગી દીકરા જગમોહનનો ઇલાજ કરાવવામાં કોઇ કસર ન છોડી. ઇલાજ કરાવવામાં તેમની દોઢ વીઘા જમીન વેચાઇ ચૂકી છે. તેમછતાં દીકરાને પાગલ હાલતમાં જોઇને તેની આંખોમાંથી લાચારીના આંસૂ ટપકવા લાગે છે. જગમોહનના પરિવારમાં પત્ની ઉષા મનરેગામાં મજૂરીકામ કરીને દીકરા કપિલ અને બે દીકરીઓનું ભરણ-પોષણ કરી રહી છે. 12મા ધોરણમાં ભણી રહેલી મોટી દીકરી સરિતા 12 વર્ષોથી સાંકળોથી બંધાયેલા પિતાના સાજા થવાની આશા રાખીને બેઠી છે. શિક્ષકને પથ્થર મારવા પર સાંકળોથી બાંધ્યો - જગમોહને ગામના શિક્ષકને માથામાં પથ્થર મારીને ઘાયલ કર્યા હતા. આ ઉપરાંત તેણે એર સાધુના ગાલ પર કારણ વગર થપ્પડ માર્યો હતો. ત્યારબાદ છાપરામાં આગ લગાવવા પર પરિવારજનોએ કંટાળીને જગમોહનના પગમાં લોખંડની સાંકળો બાંધીને તાળું લગાવી દીધું. ત્યારથી તે મકાનના મુખ્ય દરવાજે પશુઓની માફક સાંકળોથી બંધાયેલો છે. - ગામલોકોનું કહેવું છે કે પહેલા જગમોહન ગામનો તેજસ્વી વિદ્યાર્થી હતો. 10માથી બીએ સુધી તેણે ગણિત અને સંસ્કૃતમાં સારા માર્ક્સ મેળવ્યા હતા. રામચરિત માનસના દોહા તેમજ ચોપાઈ પણ તેને કંઠસ્થ હતા. માનસિક રોગી હોવા છતાંપણ તે ગમે ત્યારે રામાયણની ચોપાઈ બોલવા લાગે છે.

Click here to read that Bad habit of drinking made man mentally sick now in chains since last 12 years in Rajasthan.