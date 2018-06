પ્રેગનન્ટ મહિલા-અપંગોને ફ્રીમાં આપે છે સેવા, વાયરલ છે આ રિક્ષાવાળાની સ્ટોરી

નવી દિલ્હી: અહીંયા એક રિક્ષાવાળો એવો છે જે કોઇપણ પ્રેગનન્ટ મહિલાને ફ્રીમાં તેની રિક્ષામાં બેસાડીને તેમની મદદ કરે છે. દિલ્હીના આ રિક્ષાવાળાનું નામ મુનેસ માનગુલી છે. તે કર્ણાટકનો રહેવાસી છે. પ્રેગનન્ટ મહિલા ઉપરાંત તે શારીરિક રીતે અપંગ અને સૈનિકોને પણ મફતમાં તેની રિક્ષામાં બેસાડે છે. આ રિક્ષાવાળાની સ્ટોરી હાલ વાયરલ છે. છેલ્લાં 11 વર્ષથી ચલાવે છે ઓટો - મુનેસ પ્રેગનન્ટ મહિલાઓ ઉપરાંત નવી માતાઓ, શારીરિક રીતે અપંગ વ્યક્તિઓ અને સૈનિકોને પણ મફતમાં ઓટોમાં બેસાડીને તેમના ગંતવ્ય સ્થાન સુધી છોડે છે. - 42 વર્ષના મુનેસ બીએ પાસ છે અને છેલ્લાં 11 વર્ષોથી ઓટો ચલાવી રહ્યા છે. તેઓ આર્થિક રીતે એટલા સદ્ધર નથી કે પોતાની ઓટો ખરીદી શકે. તે ભાડાની ઓટો ચલાવે છે અને તેના માલિકને દરરોજનું 250 રૂપિયા ભાડું આપે છે.

- તેમ છતાંપણ તેઓ જરૂરિયાતવાળા લોકોની મદદ કરતા રહે છે. તેઓ જણાવે છે કે, "મેં સ્પષ્ટપણે લખ્યું છે કે હું કોને ફ્રી રાઇડ આપું છું. તેઓ મને ફોન કરી શકે છે. ઘણા લોકો પાસે મારો નંબર છે. જો હું કોઇ હોસ્પિટલથી આવી રહ્યો છું તો હું એવા લોકોને તેમની જરૂરિયાત પ્રમાણે તેમના ઘરે અથવા રેલવે સ્ટેશન પર છોડી દઉં છું." આ પણ વાંચો: પતિ ચલાવે છે રિક્ષા, પત્ની વેચે છે ચા; કમાણીનો 10 ટકા જમા કરીને શરૂ કર્યું આ કામ આંખ સામે થઇ ગયું હતું એક પ્રેગનન્ટ મહિલાનું મોત - વર્ષ 1992માં મુનેસની આંખો સામે એક પ્રેગનન્ટ મહિલાનું મોત થઇ ગયું હતું, કારણકે તેને સમયસર હોસ્પિટલ પહોંચાડવા માટે તે સમયે ત્યાં કોઇ વાહન હાજર ન હતું. - આ ઘટના પછી જ્યારે તેમણે ઘરખર્ચ માટે ઓટો ચલાવવાનું શરૂ કર્યું ત્યારે જ નિર્ણય કરી લીધો હતો કે તેઓ આવા લોકોની મદદ કરશે.

- મુનેસ 2015થી જ જરૂરિયાતવાળા લોકોને ફ્રીમાં સેવા આપી રહ્યા છે. એટલું જ નહીં, તેઓ પોતાની પાસે કાયદેસર એક લોગબુક પણ રાખે છે, જેમાં એવા લોકોના નામ નોંધાયેલા છે જેમને તેમણે ફ્રી રાઇડ આપી છે.

- તેમની લોગબુક પ્રમાણે તેઓ અત્યાર સુધીમાં બે હજારથી પણ વધુ લોકોની મદદ કરી ચૂક્યા છે.

