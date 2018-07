મુંબઈ એરપોર્ટ પર ટળ્યો અકસ્માત, AIનું પ્લેન લેન્ડિંગ સમયે નીકળ્યું રનવેથી આગળ

મુંબઈ: મંગળવારે બપોરે એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસની એક ફ્લાઇટ ભારે વરસાદને કારણે મુંબઈ એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન રનવેથી આગળ જતી રહી. તમામ મુસાફરો સુરક્ષિત હોવાનું જણાવાવમાં આવી રહ્યું છે. ઓલ્ટરનેટ રનવે પર લેન્ડ થઇ ફ્લાઇટ - એર ઇન્ડિયા એક્સપ્રેસના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, આંધ્રપ્રદેશના વિજયવાડાથી ઉડેલી આ ફ્લાઇટ ઓલ્ટરનેટ રનવે-14 પર લેન્ડ થઇ હતી કારણકે મુખ્ય રનવે-27 બંધ હતો. - વિમાન બપોરે 2.51 વાગે રનવેના એન્ડ કરતા 10 ફૂટ આગળ જઇને ઊભું રહ્યું હતું. પ્રવક્તાએ જણાવ્યું કે, "વિમાન જમીન પર બરાબર રીતે ટચ થયું હતું અને મહત્તમ બ્રેકિંગનો પણ ઉપયોગ થયો હતો પરંતુ ભારે વરસાદને કારણે રનવે લપસણો થઇ જતા વિમાન આગળ વધીને સ્ટોપવે પર જ અટકી શક્યું."

- વિમાન કે એરપોર્ટની અન્ય પ્રોપર્ટીને કોઇ નુકસાન નથી થયું કે કોઇ વ્યક્તિને ઇજા થઇ હોવા અંગે પણ કોઇ રિપોર્ટ નથી. ઉલ્લેખનીય છે કે મુંબઈમાં છેલ્લા ઘણા દિવસોથી ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. રનવેની આવી લપસણી પરિસ્થિતિ અંગે તપાસ કરવામાં આવશે.

