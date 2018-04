જેટલીની કિડની ફેલ? ટ્રાન્સપ્લાન્ટ માટે હોસ્પિટલમાં થઈ શકે છે દાખલ

નવી દિલ્હી: કેબીનેટમાં મનોહર પાર્રિકર પછી હવે અરુણ જેટલી પણ બીમાર હોવાનું સામે આવ્યું છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે અરુણ જેટલીને કિડનીની કોઈ તકલીફ થઈ છે અને તે માટે તેઓ આ વિકએન્ડમાં હોસ્પિટલમાં દાખલ પણ થઈ શકે છે. સૂત્રોના જણાવ્યા પ્રમાણે નાણા પ્રધાન અરુણ જેટલી ટૂંક સમયમાં કિડની ટ્રાન્સપ્લાન્ટનું ઓપરેશન કરાવી શકે છે. સોમવારથી ઓફિસમાં ગેરહાજર છે જેટલી - નાણામંત્રીની નજીકના સૂત્રો જણાવે છે કે, જેટલીએ કેટલાંક મેડિકલ પરીક્ષણો કરાવ્યા હતા અને ડોક્ટરોનું કહેવું છે કે તેમને કિડની સંબંધી કોઇ બીમારી છે. - જોકે, હજુ સુધી જેટલીને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા નથી, પરંતુ ઇન્ફેક્શન ન લાગે તે માટે તેમને ઘરની બહાર ન નીકળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. - જેટલી સોમવારથી ઓફિસ જઇ રહ્યા નથી અને ઉત્તરપ્રદેશથી રાજ્યસભા સાંસદ તરીકે ફરીથી ચૂંટાયા બાદ તેઓ શપથવિધિ સમારોહમાં પણ ગેરહાજર હતા. - 58 નવા અથવા ફરી ચૂંટાયેલા સાંસદોમાંથી 53 સભ્યો છેલ્લા 2 દિવસોમાં શપથ લઇ ચૂક્યા છે.

Arun Jaitley to be hospitalized for kidney transplant. Arun Jaitley is likely to be hospitalized this weekend, Finance minister Arun Jaitleys health problem is related to his renal functions, and may require a kidney transplant