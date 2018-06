J&K: બાળકોને પથ્થરબાજીથી દૂર રાખો- સલાહ આપતો આર્મી ઓફિસરનો વીડિયો વાયરલ

શ્રીનગરઃ દક્ષિણ કાશ્મીરના કુલગામમાં તહેનાત ભારતીય સેનાના અધિકારીનો વીડિયો વાયરલ થઈ રહ્યો છે. જેમાં ગામના કેટલાક લોકોને સમજાવતા જોવા મળી રહ્યા છે. અધિકારીએ ફરિયાદ કરવા આવેલા લોકોના બાળકોને હિંસા અને પથ્થરબાજીની ઘટનાઓથી દૂર રહેવાની સલાહ આપી. તેમણે કહ્યું કે, કાશ્મીરમાં આતંકી તમારા બાળકોને મારી રહ્યા છે, પરંતુ સેના તમારી રક્ષા માટે અહીં તહેનાત છે. સેનાના આ અધિકારી કોણ છે, તેની જાણકારી હાલ નથી મળી. અધિકારીએ કાશ્મીરીઓને કહ્યું, "જે નિવેદન તમે અમારી સામે આપી રહ્યા છો, આતંકીઓ પાસે જઈને એવું ક્યારેય નથી કરતા. તમે તેમને કહેશો કે ગોળી મારી દો, તે ગોળી મારી જ દેશે. પરંતુ તમને ખબર છે કે સેના ક્યારેય ગોળી નહીં મારે, એટલા માટે અમારી સામે બુલંદ અવાજમાં વાતો કરી રહ્યા છો. મારી પાસે સમગ્ર કુલગામની જવાબદારી છે, નથી ઈચ્છતો કે કોઈ નિર્દોષનું મોત થાય. સીલમમાં આતંકીઓએ એક નિર્દોષને મારી નાખ્યો, તેના ઘરમાં પાંચ બાળકો છે. તમે લોકો પણ પોતાના બાળકો માટે આવ્યો છોને, તમે લોકો કોની અને કઈ લડાઈની વાત કરી રહ્યા છો. હું તો તમને બચાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યો છું, મારનારા તો કોઈ બીજા છે. તમારા બાળકો પોલીસના હાથમાં આવી ગયા તો જીવ બચી ગયા. જો તેઓ પથ્થરબાજીમાં સામેલ હોત અને કોઈ જવાને ગોળી ચલાવી દીધી હોત તો તમે આજે અહીં ના હોત, માતમ મનાવતા હોત."

