ભૈયુજી મહારાજ મામલે થયો વઘુ એક ખુલાસો, સેવકને કરી હતી સુસાઈડની વાત

ઈન્દોર: ના સુસાઈડ કેસમાં હાલ ભલે પોલીસ કોઈને જવાબદાર નથી માનતી પરંતુ તેમના મિત્રો અને સેવકોની પૂછપરછ દરમિયાન ઘણાં નવા ખુલાસા સામે આવી રહ્યા છે. તાજેતરમાં જ મહારાજના સુસાઈડ કેસમાં સેવકોની થઈ રહેલી પૂછપરછમાં પોલીસને એવું જાણવા મળ્યું છે કે, તેઓ તેમની પત્નીથી પરે હતા. ભૈયુજી મહારાજના એક મિત્રએ પૂછપરછમાં ડીઆઈજીને જણાવ્યું છે કે, ડૉ. આયુષી સાથે બીજા લગ્ન કરીને મહારાજ મુશ્કેલીમાં મુકાઈ ગયા હતા. થોડાં જ સમયમાં તેમનો સ્ટ્રેસ એટલો વધી ગયો હતો કે તેઓ બીમાર જેવા રહેવા લાગ્યા હતા. આ ઉપરાંત ભૈયુજી મહારાજને તેમની દીકરી કુહુના લગ્ન અને તેમના થઈ ગયેલા દેવાની પણ મુશ્કેલી હતી. મિત્રો અને સેવકોએ કર્યા ઘણાં ખુલાસા

મિત્રએ ડિ ીને જણાવ્યું હતું કે, ભૈયુજી મહારાજ કહેતા હતા કે તેઓ બીજા લગ્ન કરીને પસ્તાઈ રહ્યા હતા. પત્ની ઘણી વાર તેમની સાથે ઝઘડા કરતી હતી અને ભૈયુજી વિરુદ્ધ મહિલા પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ કરી દેવાની પણ વારંવાર ધમકી આપતી હતી. તેમણે મિત્રને કહ્યું હતું કે, હવે હું વધારે અપમાન સહન નહીં કરી શકું. કોઈક દિવસ હું મારી જાતને શૂટ કરી દઈએ. થોડા સમય પછી હું મહારાજના ઘરે પણ ગયો હતો અને ડૉ. આયુષીને સમજાવવાનો પ્રયત્ન પણ કર્યો હતો. મે તેમને એવું પણ સમજાવ્યું હતું કે, આવા સંજોગોમાં મહારાજ આત્મહત્યા કરી લે તેવી પણ શક્યતા છે, તમારે એમની ચિંતા કરવી જોઈએ. ગુપ્ત સેવકના પત્રમાં લખી છે ઘરની હકીકત

તપાસમાં સામેલ ઓફિસરના જણાવ્યા પ્રમાણે ડીઆઈજીને મળેલા ગોપનીય પત્રમાં ઘણી વાતોનો ખુલાસો કરવામાં આવ્યો છે. જે વાતો સેવક અને પરિવારજનોએ જણાવી છે તે વાતનો ઉલ્લેખ પત્રમાં તારીખ અને સમય સાથે કરવામાં આવ્યો છે. પત્રમાં લગાવવામાં આવેલા આરોપોની પણ તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. બીજી બાજુ ડૉ. આયુષીની માતા રાની શર્માએ પણ પોલીસ તપાસ સામે સવાલ ઊભા કર્યા છે. તેમનું કહેવું છે કે, આત્મહત્યાનું અસલી કારણ કઈક અલગ જ છે. પોલીસે કોલ ડિટેલની તપાસ કરવી જોઈએ. પહેલાં કયા ખુલાસા સામે આવ્યા હતા?

નોંધનીય છે કે, ભૈયુજી મહારાજના મૃત્યુ પછી ઘણા નવા ખુલાસા સામે આવ્યા છે. જેવા કે સંત ભૈયુજી મહારાજ તેમની બીજી પત્ની અને દીકરીના ઝઘડા વચ્ચે ફસાયેલા હતા. દીકરીના ડરથી તેમને બીજી પત્નીને મળવા છુપાઈને જવું પડતું હતું. તેમને સતત ડર રહેતો હતો કે પત્ની અને દીકરી વચ્ચે ગમે ત્યારે ઝઘડો ન થઈ જાય. આ ખુલાસા ભૈયુજીની પત્ની ડો. આયુષીની માતાએ કર્યા છે. તે ઉપરાંત આત્મહત્યા પહેલાં પણ ભૈયુજી મહારાજે એક નોટ્સમાં એવુ લખ્યું હતું કે, તેઓ ખૂબ સ્ટ્રેસમાં હોવાના કારણે આ દુનિયા છોડીને જઈ રહ્યા છે. કુહુના વહેલા લગ્ન કરાવવા માગતા હતા મહારાજ

તપાસમાં એવી વાત પણ સામે આવી છે કે, મહારાજ કુહુના લગ્ન જલદી કરાવી દેવા માગતા હતા. મહારાજ કુહુ માટે છોકરો પણ શોધવા લાગ્યા હતા પરંતુ ત્યારે કુહુએ કહ્યું હતું કે, તે ઘણી નાની છે અને તે આગળ ભણવા માગે છે. કુહુએ કહ્યું હતું કે, તે તેના પિતાના બીજા લગ્નથી ખુશ નહતી અને ડૉ. આયુષીને તેની માતા પણ નથી માનતી. તેની સાથે વાત-ચીત કરવા માટે પણ રાજી નહતી. લગ્નના 10 દિવસ પછી જ કુહુએ ડૉ. આયુષી સાથે ઝઘડો કરીને ઘરમાં તોડ-ફોડ કરી હતી. ભૈયુજી પર હતું લાખો રૂપિયાનું દેવું

આશ્રમ સાથે જોડાયેલા સૂત્રોએ જણાવ્યું કે, ભૈયુજી મહારાજ ઘણી આર્થિક મુશ્કેલીઓનો પણ સામનો કરતા હતા. તેમણે મૃત્યુના થોડા દિવસ પહેલાં જ રૂ. 10 લાખ ઉછીના લીધા હતા. અમુક વેપારીઓ અને ઘણી વખત તેમના આશ્રમ આવતી મુંબઈની એક પ્રસિદ્ધ ગાયિકાને પણ તેમણે પૈસા માટે મદદ કરવા કહ્યું હતું. પોલીસને એવું પણ જાણવા મળ્યું હતું કે, મૃત્યુના એક મહિના પહેલાં જ્યારે તેમને સારવાર માટે ખાનગી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા ત્યારે બિલ ચૂકવવા માટે તેમની પાસે પૈસા નહતા. જોકે ભૈયુજી મહારાજના અનુયાઈઓ દ્વારા તેમના મોતને લઈને સવાલ ઊભા કરવામાં આવ્યા છે. તેમના સેવકોનું કહેવું છે કે, મહારાજ ડાબોડી હતા. જ્યારે તેમણે પોતાની જાતને ગોળી જમણી બાજુ મારી છે. તેથી તેમણે પોતાની જાતને ગોળી મારી હોય તે પણ શંકાસ્પદ છે. આ પણ વાંચો: નેશનલ શૂટર તારાના થયા ડિવોર્સ, લગ્નના બીજા દિવસથી જ પતિ કરતો હતો મારઝૂડ

