J&K: CRPFની ટુકડી પર આતંકીઓનું ફાયરિંગ, બે જવાન શહીદ

નેશનલ ડેસ્કઃ જમ્મુ-કાશ્મીરના અનંતનાગમાં સીઆરપીએફ ટુકડી પર આતંકીઓએ ફાયરિંગ કર્યું. શુક્રવાર સવારે અચાનક થયેલા આ હુમલામાં બે સીઆરપીએફ જવાન સારવાર દરમિયાન શહીદ થયા છે. બીજી તરફ, આતંકી હુમલો કર્યા બાદ ફરાર થઈ ગયા અને તેમની તલાશ માટે સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. અનંતનાગના શીર પોરામાં શુક્રવાર સવારે સીઆરપીએફની એક ટુકડી પર અચાનક આતંકીઓએ ફાયરિંગ કરી દીધું. અચાનક થયેલા આ હુમલામાં ગોળી વાગવાના કારણે બે જવાન શહીદ થઈ ગયો. ફાયરિંગ બાદ આતંકી ભાગવામાં સફળ રહ્યા. ત્યારબાદ એરિયામાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવી રહ્યું છે. આ પહેલા સોશિયલ મીડિયાનો ઉપયોગ કરી સુરક્ષા એજન્સીઓની છબી બગાડતા અને આતંકીઓ માટે સહાનુભૂતિ એકત્ર કરનારા લોકો પર સકંજો કસતા પોલીસે જમ્મુ-કાશ્મીરના કિશ્તવાડમાં 21 વોટ્સએપ ગ્રુપના સંચાલકો વિરુદ્ધ નોટિસ જાહેર કરી છે. પોલીસે છેલ્લા ત્રણ મહિનામાં કેટલાક સંદિગ્ધ વોટ્સએપ ગ્રુપ્સની તપાસ કર્યા બાદ હવે તે તમામના સંચાલકોની વિરુદ્ધ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.

Terrorist attack on CRPF party in Anantnag s Sheer Pora Two CRPF personnel has lost his life. Terrorists had fired upon CRPF party in Anantnag s Sheer Pora earlier today.