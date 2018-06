અમિત શાહનો પ્રહાર-કોંગ્રેસના નેતાઓ અને લશ્કરે તૈયબા વચ્ચે ફ્રીક્વન્સી મેચ

જમ્મુ: મહેબૂબા મુફ્તી સરકારને સમર્થન પાછું ખેંચ્યા પછી શનિવારે પ્રથમવાર ના અધ્યક્ષ જમ્મુ પહોંચ્યા હતા. તેમણે ડો. શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જીના બલિદાનના દિવસ નિમિત્તે એક રેલીમાં કહ્યું- ના નેતા ગુલામનબી આઝાદ નિવેદન આપે છે અને લશ્કર-એ-તૈયબા તરત તેનું સમર્થન કરે છે. હું કોંગ્રેસ અધ્યક્ષને પૂછવા માંગું છું કે તેમના નેતા અને લશ્કર વચ્ચે ફ્રીકવન્સી મેચ કેવી રીતે થઇ રહી છે? શાહે કહ્યું કે જે નિવેદન આઝાદે કર્યું તેને હું દોહરાવી નથી શકતો. - નેશનલ કોંન્ફરન્સે ત્રણ પેઢી સુધી કશું નથી કર્યું

શાહે કહ્યું, `જમ્મુ અને કાશ્મીરના સમાંતર વિકાસનું લક્ષ્ય પૂરું નહિ થઇ શકવાની સ્થિતિમાં ભાજપનો સત્તામાં ચાલુ રહેવાનો કોઇ અર્થ રહેતો ન હતો. મોદી સરકારે કોશિશ કરી, પરંતુ જમ્મુ-લદ્દાખ સાથે ભેદભાવ ચાલુ રહ્યો. તે પછી અમે વિપક્ષમાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો. અમે પશ્મીના અને પમ્પોર હાટના વિકાસ માટે 85 કરોડ રૂપિયા આપ્યા. નેશનલ કોન્ફરન્સ અને પીડીપીના બે પરિવાઓએ જમ્મુ-કાશ્મીર પર લગભગ ત્રણ પેઢીઓ સુધી શાસન કર્યું, પરંતુ પશ્મીના અને પમ્પોર હાટ માટે તેમણે કશું ન કર્યું.' કોંગ્રેસના નેતાઓના બે નિવેદનો પર વિવાદ

1. ગુલામનબી આઝાદે ગુરુવારે કહ્યું હતું કે, `4 આતંકવાદીઓ સામે સુરક્ષા દળોની કાર્યવાહીમાં 20 નાગરિકો માર્યા જાય છે.' ગુલામનબીના નિવેદનને આતંકી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાએ સમર્થન કર્યું. તેના પર કેન્દ્રીય પ્રધાન પ્રસાદે કહ્યું, `કોંગ્રેસ સેનાનું મનોબળ ઘટાડી રહી છે. જો કોંગ્રેસને 44માંથી 14 લોકસભા સીટો પર આવવું છે તો તેને મુબારક. કોંગ્રેસના નેતાઓને પાકિસ્તાનમાંથી ખૂબ સમર્થન મળી રહ્યું છે. હાલમાં જ કોંગ્રેસમાં સામેલ થયેલા તારીક હમીદ કારાની ભાષા તો એ જ છે જે પાકિસ્તાની આતંકવાદીઓની રહી છે.' 2. પૂર્વ કેન્દ્રીય મંત્રી સૈફુદ્દીન સોજે શુક્રવારે કહ્યું, ` મુશર્રફ કહેતા હતા કે કાશ્મીરીઓની પહેલી પસંદ તો આઝાદી છે. મુશર્રફનું આ નિવેદન ત્યારે સાચુ હતું, આજે પણ સાચુ છે.' જમ્મુ-કાશ્મીરનો વિકાસ અને સુરક્ષા એકમાત્ર ઉદ્દેશ - અમિત શાહે કહ્યું, "ડૉ. શ્યામાપ્રસાદ મુખર્જી દ્વારા કરવામાં આવેલા આંદોલનો અને તેમના બલિદાનોનું જ આ પરિણામ છે કે જેના કારણે જમ્મુ અને કાશ્મીરમાંથી પરમિટ વ્યવસ્થા ખતમ થઇ છે." - "દેશમાં જો કોઇ રાજકીય પાર્ટીની સરકાર પડે છે તો તેઓ અફસોસ દર્શાવે છે, પરંતુ ફક્ત ભારતીય જનતા પાર્ટી એકમાત્ર એવી પાર્ટી છે જે સરકાર પડે ત્યારે ભારત માતાકી જયના નારા લગાવીને તેનું સ્વાગત કરે છે." - "ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે સરકાર નહીં પરંતુ જમ્મુ-કાશ્મીરનો વિકાસ અને તેની સુરક્ષા એકમાત્ર ઉદ્દેશ છે." - "કોંગ્રેસના નેતા કાશ્મીર સંબંધે નિવેદન કરે છે અને તેમના બોલતાંની સાથે જ લશ્કર-એ-તોઈબા તેને સમર્થન આપે છે." અમિત શાહે કોંગ્રેસ પર કર્યા પ્રહાર

- અમિત શાહે કહ્યું, " જી જવાબ આપે કે આપના નેતાના નિવેદનને લશ્કર-એ-તૈયબા સમર્થન કરી રહ્યું છે, આ કોંગ્રેસ અને LeTની વચ્ચે કયા પ્રકારના સંબંધ છે?"

- "આજે સમગ્ર દેશ રાહુલ ગાંધીજી પાસેથી જાણવા માંગે છે કે આ કેવો સંબંધ છે જે LeT અને ગુલાબ નબી આઝાદના વિચાર સમાન થઈ જાય છે."

- "સૈફુદ્દીન સોઝ સાહેબ, ભાજપ ક્યારેય જમ્મુ-કાશ્મીરને ભારતથી અલગ નહીં થવા દે. જમ્મુ-કાશ્મીર હિન્દુસ્તાનનો અતૂટ હિસ્સો છે. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ તેને પોતાના લોહીથી સીંચ્યો છે."

- "હું જમ્મુ અને કાશ્મીરની જનતાને વિશ્વાસ આપું છું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી કેટલા પણ ષડયંત્ર કરી લે પરંતુ કોઈ પણ જમ્મુ-કાશ્મીરને ભારતથી અલગ નહીં કરી શકે." - "હું જમ્મુ-કાશ્મીરની જનતાને આશ્વસ્ત કરવા માંગું છું કે કોંગ્રેસ પાર્ટી ગમે એટલું ષડયંત્ર કરે પરંતુ કોઇપણ જમ્મુ અને કાશ્મીરને ભારતથી અલગ નહીં કરી શકે." - "જે 70 વર્ષોમાં ન થયું તે મોદી સરકારે જમ્મુ-કાશ્મીરના વિકાસ માટે કરવાનો પ્રયત્ન કર્યો પરંતુ રાજ્યની સરકાર દ્વારા કોઇ વિકાસકાર્યને આગળ વધારવામાં ન આવ્યું." અમિત શાહની જમ્મુ મુલાકાતનું રાજકીય મહત્વ પીડીપી ગઠબંધન તોડ્યા પછી અમિત શાહની આ પહેલી જમ્મુ મુલાકાત હોવાથી તેને રાજકીય રીતે પણ ખૂબ મહત્વની માનવામાં આવે છે. પાર્ટીની રાજ્યમાં જમ્મુ અને લદાખમાં મજબૂત પકડ છે. આ સંજોગોમાં પીડીપીનો સાથ છોડ્યા પછી બીજેપી 2019ની ચૂંટણીને ધ્યાનમાં રાખીને જમ્મુ ક્ષેત્રમાં તેમનો પ્રચાર પ્રસાર વધારી રહી છે.

