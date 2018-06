J&K: સ્ટીલ બુલેટ યુઝ કરે છે આતંકી, બુલેટપ્રુફ બંકર ઉડાવવા સક્ષમ

શ્રીનગરઃ જમ્મુ કાશ્મીરમાં આતંકી AK-47 રાયફલમાં સ્ટીલ બુલેટનો ઉપયોગ આ બુલેટ બુલેટપ્રુફ બંકરોને ઉડાવવામાં સક્ષમ છે. આ પ્રકારની ગોળીઓનો ઉપયોગ ખાસ કરીને જૈશ-એ-મોહમ્મદ સંગઠન સાથે જોડાયેલાં આતંકીઓ કરી રહ્યાં છે. આ પ્રકારનો પહેલો મામલો 31 ડિસેમ્બર, 2017નાં રોજ સામે આવ્યો હતો, જ્યારે જૈશના આતંકીઓએ દક્ષિણ કાશ્મીરના લેથપોરામાં CRPF કેમ્પમાં ફિદાયીન હુમલો કર્યો હતો. હુમલામાં 5 જવાન શહીદ થઈ ગયા હતા. આતંકીઓ કરી રહ્યાં છે સ્ટીલની ગોળીનો ઉપયોગ - CRPF કેમ્પમાં ફિદાયીન હુમલાની તપાસમાં ખ્યાલ આવ્યો હતો કે જવાન બુલેટપ્રુફ બંકરમાં હતા. આતંકીઓએ AK-47 રાયફલમાં સ્ટીલની ગોળીનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ પ્રકારની ગોળીને આર્મર પિયર્સિંગ (કવચને ભેદનારી) નામ આપવામાં આવ્યું છે. તેને સ્ટીલ કે ટંગસ્ટન કાર્બાઈડથી બનાવવામાં આવે છે.

- અધિકારીઓના જણાવ્યા મુજબ, "સામાન્ય રીતે AK-47ની ગોળીઓમાં ઉપયોગ થનારું સ્ટીલ થોડું હલ્કું હોય છે. જે બુલેટપ્રુફ શીલ્ડને ભેદી નથી શકતું. પરંતુ તપાસમાં જે તથ્યો સામે આવ્યાં છે તે બાદ અમે સુરક્ષા માટે વધુ મજબૂત પગલાંઓ ભર્યાં છે." જૈશના અનેક ઠેકાણાં પરથી મળી મોટી સંખ્યામાં સ્ટીલની ગોળીઓ

- કાશ્મીરમાં ગત વર્ષે થયેલાં આતંકી હુમલાની તપાસમાં માલૂમ થયું હતું કે પુલવામા પોલીસ લાઈનમાં થયેલાં આતંકી હુમલામાં આતંકીઓએ સ્ટીલ બુલેટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. હુમલામાં 8 જવાન શહીદ થઈ ગયા હતા. કાશ્મીરમાં સર્ચ ઓપરેશન દરમિયાન જૈશ-એ-મોહમ્મદના ઠેકાણાં પરથી મોટી સંખ્યમાં સ્ટીલની બુલેટ્સ મળી આવી હતી.

- અધિકારીઓનું માનીએ તો ચીની ટેકનિકની મદદથી આ પ્રકારનાં ગોલા-બારૂદ તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યાં છે. વધુ ફોટા માટે આગળની સ્લાઈડ પર ક્લિક કરો

